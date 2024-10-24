Рецепт салата "Монако" — дорогой вкус из простых продуктов
Салат "Монако" — это сочетание простых продуктов с изысканным вкусом, создающим ощущение роскоши. Попробуйте этот рецепт, удивляющий своей элегантностью и легкостью приготовления, и ваш стол засияет новыми красками.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 200 г копченой куриной грудки;
- 2 шт. отварных яиц;
- 1 шт. помидор;
- 100 г твердого творога;
- 100 г майонеза;
- 10 г укропа.
Способ приготовления
Копченую куриную грудку и помидоры нарезать кубиками. Вареные яйца разделить на желтки и белки, сюда же натереть на терке белки.
Сыр натереть на терке, добавить в салат майонез, перемешать. Для хорошей подачи можно взять разъемное кольцо, внутрь выложить салат.
Посыпать тертыми на терке вареными яичными желтками и укропом. Также можно украсить кусочком помидора.
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