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Рецепт салата "Монако" — дорогой вкус из простых продуктов

24 октября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт салата "Монако" – дорогой вкус из простых продуктов
Салат "Монако". Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Салат "Монако" — это сочетание простых продуктов с изысканным вкусом, создающим ощущение роскоши. Попробуйте этот рецепт, удивляющий своей элегантностью и легкостью приготовления, и ваш стол засияет новыми красками.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 200 г копченой куриной грудки;
  • 2 шт. отварных яиц;
  • 1 шт. помидор;
  • 100 г твердого творога;
  • 100 г майонеза;
  • 10 г укропа.

Способ приготовления

Копченую куриную грудку и помидоры нарезать кубиками. Вареные яйца разделить на желтки и белки, сюда же натереть на терке белки.

салат с копченой курицей
Ингредиенты для салата. Фото: gospodynka.com.ua

Сыр натереть на терке, добавить в салат майонез, перемешать. Для хорошей подачи можно взять разъемное кольцо, внутрь выложить салат.

рецепт салата с копченой курицей
Добавление майонеза. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать тертыми на терке вареными яичными желтками и укропом. Также можно украсить кусочком помидора.

рецепт салата с копченой курицей и сыром
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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