Рецепт салата "Монако" — дорогой вкус из простых продуктов

Салат "Монако". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Монако" — это сочетание простых продуктов с изысканным вкусом, создающим ощущение роскоши. Попробуйте этот рецепт, удивляющий своей элегантностью и легкостью приготовления, и ваш стол засияет новыми красками.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

200 г копченой куриной грудки;

2 шт. отварных яиц;

1 шт. помидор;

100 г твердого творога;

100 г майонеза;

10 г укропа.

Способ приготовления

Копченую куриную грудку и помидоры нарезать кубиками. Вареные яйца разделить на желтки и белки, сюда же натереть на терке белки.

Ингредиенты для салата. Фото: gospodynka.com.ua

Сыр натереть на терке, добавить в салат майонез, перемешать. Для хорошей подачи можно взять разъемное кольцо, внутрь выложить салат.

Добавление майонеза. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать тертыми на терке вареными яичными желтками и укропом. Также можно украсить кусочком помидора.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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