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Головна arrow Смак arrow Рецепт салату "Надія" — "Шуба" та "Олівʼє" поза конкуренцією arrow

Рецепт салату "Надія" — "Шуба" та "Олівʼє" поза конкуренцією

14 червня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат Надія зі свіжими огірками, крабовими паличками — рецепт смачніше за Олівʼє
Салат "Надія". Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат легко приготувати, він має насичений смак і не поступається улюбленим святковим варіантам. Завдяки сирно-часниковій заправці страва виходить ароматною, а хрумкі огірки додають свіжості.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • крабові палички — 200 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • свіжі огірки — 2 шт.;
  • консервована кукурудза — 100 г;
  • твердий сир — 80–100 г;
  • майонез — 3–4 ст. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець — на смак;
  • сіль — на смак.

Спосіб приготування

Натерти сир на середній тертці, подрібнити часник і змішати з гірчицею, майонезом та чорним перцем — це буде заправка.

новий крабовий салат
Сир та гірчиця. Фото: smachnenke.com.ua

Крабові палички нарізати кубиками, яйця також дрібно подрібнити. Свіжі огірки нарізати соломкою, за потреби промокнути паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу.

смачний салат з крабовими паличками
Яйця та крабові палички. Фото: smachnenke.com.ua

У салатник викласти крабові палички, яйця, огірки, кукурудзу та заправку.

дуже смачний салат з крабовими паличками
Заправка та салат. Заголовок

Добре перемішати. Посолити безпосередньо перед подачею, щоб зберегти хрумкість овочів.

салат з крабовими паличками та кукурудзою
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат готовий, легкий, соковитий, ароматний і універсальний. Його можна подавати як на святковий стіл, так і до буденної вечері.

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