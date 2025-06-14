Салат Надія зі свіжими огірками, крабовими паличками — рецепт смачніше за Олівʼє

Рецепт салату "Надія" — "Шуба" та "Олівʼє" поза конкуренцією
Цей салат легко приготувати, він має насичений смак і не поступається улюбленим святковим варіантам. Завдяки сирно-часниковій заправці страва виходить ароматною, а хрумкі огірки додають свіжості.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 200 г;
- яйця — 4 шт.;
- свіжі огірки — 2 шт.;
- консервована кукурудза — 100 г;
- твердий сир — 80–100 г;
- майонез — 3–4 ст. л.;
- часник — 1 зубчик;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець — на смак;
- сіль — на смак.
Спосіб приготування
Натерти сир на середній тертці, подрібнити часник і змішати з гірчицею, майонезом та чорним перцем — це буде заправка.
Крабові палички нарізати кубиками, яйця також дрібно подрібнити. Свіжі огірки нарізати соломкою, за потреби промокнути паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу.
У салатник викласти крабові палички, яйця, огірки, кукурудзу та заправку.
Добре перемішати. Посолити безпосередньо перед подачею, щоб зберегти хрумкість овочів.
Салат готовий, легкий, соковитий, ароматний і універсальний. Його можна подавати як на святковий стіл, так і до буденної вечері.
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