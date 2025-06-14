Салат Надія зі свіжими огірками, крабовими паличками — рецепт смачніше за Олівʼє

Салат "Надія". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат легко приготувати, він має насичений смак і не поступається улюбленим святковим варіантам. Завдяки сирно-часниковій заправці страва виходить ароматною, а хрумкі огірки додають свіжості.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

крабові палички — 200 г;

яйця — 4 шт.;

свіжі огірки — 2 шт.;

консервована кукурудза — 100 г;

твердий сир — 80–100 г;

майонез — 3–4 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

гірчиця — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — на смак;

сіль — на смак.

Спосіб приготування

Натерти сир на середній тертці, подрібнити часник і змішати з гірчицею, майонезом та чорним перцем — це буде заправка.

Сир та гірчиця. Фото: smachnenke.com.ua

Крабові палички нарізати кубиками, яйця також дрібно подрібнити. Свіжі огірки нарізати соломкою, за потреби промокнути паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу.

Яйця та крабові палички. Фото: smachnenke.com.ua

У салатник викласти крабові палички, яйця, огірки, кукурудзу та заправку.

Заправка та салат. Заголовок

Добре перемішати. Посолити безпосередньо перед подачею, щоб зберегти хрумкість овочів.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат готовий, легкий, соковитий, ароматний і універсальний. Його можна подавати як на святковий стіл, так і до буденної вечері.

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