Салат Надежда со свежими огурцами, крабовыми палочками — рецепт вкуснее Оливье

Салат "Надежда". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат легко приготовить, он имеет насыщенный вкус и не уступает любимым праздничным вариантам. Благодаря сырно-чесночной заправке блюдо получается ароматным, а хрустящие огурцы добавляют свежести.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г;

яйца — 4 шт.;

свежие огурцы — 2 шт.;

консервированная кукуруза — 100 г;

твердый сыр — 80-100 г;

майонез — 3-4 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

горчица — 1 ч. л.;

черный молотый перец — по вкусу;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Натереть сыр на средней терке, измельчить чеснок и смешать с горчицей, майонезом и черным перцем — это будет заправка.

Сыр и горчица. Фото: smachnenke.com.ua

Крабовые палочки нарезать кубиками, яйца также мелко измельчить. Свежие огурцы нарезать соломкой, при необходимости промокнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

Яйца и крабовые палочки. Фото: smachnenke.com.ua

В салатник выложить крабовые палочки, яйца, огурцы, кукурузу и заправку.

Заправка и салат. Заголовок

Хорошо перемешать. Посолить непосредственно перед подачей, чтобы сохранить хрусткость овощей.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат готов, легкий, сочный, ароматный и универсальный. Его можно подавать как на праздничный стол, так и к будничному ужину.

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