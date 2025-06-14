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Главная arrow Вкус arrow Рецепт салата "Надежда" — "Шуба" и "Оливье" вне конкуренции arrow

Рецепт салата "Надежда" — "Шуба" и "Оливье" вне конкуренции

14 июня 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат Надежда со свежими огурцами, крабовыми палочками — рецепт вкуснее Оливье
Салат "Надежда". Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат легко приготовить, он имеет насыщенный вкус и не уступает любимым праздничным вариантам. Благодаря сырно-чесночной заправке блюдо получается ароматным, а хрустящие огурцы добавляют свежести.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • свежие огурцы — 2 шт.;
  • консервированная кукуруза — 100 г;
  • твердый сыр — 80-100 г;
  • майонез — 3-4 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

Натереть сыр на средней терке, измельчить чеснок и смешать с горчицей, майонезом и черным перцем — это будет заправка.

новий крабовий салат
Сыр и горчица. Фото: smachnenke.com.ua

Крабовые палочки нарезать кубиками, яйца также мелко измельчить. Свежие огурцы нарезать соломкой, при необходимости промокнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

смачний салат з крабовими паличками
Яйца и крабовые палочки. Фото: smachnenke.com.ua

В салатник выложить крабовые палочки, яйца, огурцы, кукурузу и заправку.

дуже смачний салат з крабовими паличками
Заправка и салат. Заголовок

Хорошо перемешать. Посолить непосредственно перед подачей, чтобы сохранить хрусткость овощей.

салат з крабовими паличками та кукурудзою
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат готов, легкий, сочный, ароматный и универсальный. Его можно подавать как на праздничный стол, так и к будничному ужину.

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