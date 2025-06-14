Салат Надежда со свежими огурцами, крабовыми палочками — рецепт вкуснее Оливье

Рецепт салата "Надежда" — "Шуба" и "Оливье" вне конкуренции
Этот салат легко приготовить, он имеет насыщенный вкус и не уступает любимым праздничным вариантам. Благодаря сырно-чесночной заправке блюдо получается ароматным, а хрустящие огурцы добавляют свежести.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 200 г;
- яйца — 4 шт.;
- свежие огурцы — 2 шт.;
- консервированная кукуруза — 100 г;
- твердый сыр — 80-100 г;
- майонез — 3-4 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- горчица — 1 ч. л.;
- черный молотый перец — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Натереть сыр на средней терке, измельчить чеснок и смешать с горчицей, майонезом и черным перцем — это будет заправка.
Крабовые палочки нарезать кубиками, яйца также мелко измельчить. Свежие огурцы нарезать соломкой, при необходимости промокнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.
В салатник выложить крабовые палочки, яйца, огурцы, кукурузу и заправку.
Хорошо перемешать. Посолить непосредственно перед подачей, чтобы сохранить хрусткость овощей.
Салат готов, легкий, сочный, ароматный и универсальный. Его можно подавать как на праздничный стол, так и к будничному ужину.
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