Салат із черешнею, копченою куркою та авокадо — покроковий рецепт

Салат з черешні. Фото: YouTube @evadaren

Салат з черешнею, копченою куркою та авокадо — це незвичайне поєднання свіжості та копченого аромату, яке неодмінно порадує ваші смакові рецептори. Легкий у приготуванні, цей салат стане ідеальним доповненням до будь-якого столу, додаючи нотку вишуканості та літнього настрою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

рукола або мікс салатів 60 г;

стегно копченої курки 100 г;

чері або помыдори-сливки 5 шт.;

черешня 150 г;

авокадо 1/2 шт.;

моцарелла 80 р.

Для заправки:

олія 6 ст. л.;

мед 1 ст. л.;

соєвий соус 1 ст. л.;

зернова гірчиця 1 ст. л.;

сіль, чорний мелений перець за смаком.

Спосіб приготування

Вимиту та висушену зелень викладаємо на тарілку.

Приготування заправки салату. Фото: YouTube @evadaren

Зверху додаємо довільно нарізані решту інгредієнтів.

Черешня та зелень. Фото: YouTube @evadaren

Поливаємо салат заправкою та насолоджуємося.

Овочевий салат. Фото: YouTube @evadaren

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