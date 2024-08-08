Салат із черешнею, копченою куркою та авокадо — покроковий рецепт

Рецепт салату з черешнею, копченою куркою та авокадо
Салат з черешнею, копченою куркою та авокадо — це незвичайне поєднання свіжості та копченого аромату, яке неодмінно порадує ваші смакові рецептори. Легкий у приготуванні, цей салат стане ідеальним доповненням до будь-якого столу, додаючи нотку вишуканості та літнього настрою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- рукола або мікс салатів 60 г;
- стегно копченої курки 100 г;
- чері або помыдори-сливки 5 шт.;
- черешня 150 г;
- авокадо 1/2 шт.;
- моцарелла 80 р.
Для заправки:
- олія 6 ст. л.;
- мед 1 ст. л.;
- соєвий соус 1 ст. л.;
- зернова гірчиця 1 ст. л.;
- сіль, чорний мелений перець за смаком.
Спосіб приготування
Вимиту та висушену зелень викладаємо на тарілку.
Зверху додаємо довільно нарізані решту інгредієнтів.
Поливаємо салат заправкою та насолоджуємося.
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