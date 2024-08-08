Салат с черешней, копченой курицей и авокадо — пошаговый рецепт

Салат с черешней. Фото: YouTube @evadaren

Салат с черешней, копченой курицей и авокадо — это необычное сочетание свежести и копченого аромата, которое непременно порадует ваши вкусовые рецепторы. Легкий в приготовлении, этот салат станет идеальным дополнением к любому столу, добавляя нотку изысканности и летнего настроения.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

руккола или микс салатов 60 г;

бедро копченой курицы 100 г;

черри или помидоры-сливки 5 шт.;

черешня 150 г;

авокадо 1/2 шт.;

моцарелла 80 г.

Для заправки:

растительное масло 6 ст. л.;

мед 1 ст. л.;

соевый соус 1 ст. л.;

зерновая горчица 1 ст. л.;

соль, черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления

Вымытую и высушенную зелень выкладываем на блюдо.

Приготовление заправки для салата. Фото: YouTube @evadaren

Сверху добавляем произвольно нарезанные остальные ингредиенты.

Черешня и зелень. Фото: YouTube @evadaren

Поливаем салат заправкой и наслаждаемся.

Овощной салат. Фото: YouTube @evadaren

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