Салат с черешней, копченой курицей и авокадо — пошаговый рецепт

Рецепт салата с черешней, копченой курицей и авокадо
Салат с черешней, копченой курицей и авокадо — это необычное сочетание свежести и копченого аромата, которое непременно порадует ваши вкусовые рецепторы. Легкий в приготовлении, этот салат станет идеальным дополнением к любому столу, добавляя нотку изысканности и летнего настроения.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- руккола или микс салатов 60 г;
- бедро копченой курицы 100 г;
- черри или помидоры-сливки 5 шт.;
- черешня 150 г;
- авокадо 1/2 шт.;
- моцарелла 80 г.
Для заправки:
- растительное масло 6 ст. л.;
- мед 1 ст. л.;
- соевый соус 1 ст. л.;
- зерновая горчица 1 ст. л.;
- соль, черный молотый перец по вкусу.
Способ приготовления
Вымытую и высушенную зелень выкладываем на блюдо.
Сверху добавляем произвольно нарезанные остальные ингредиенты.
Поливаем салат заправкой и наслаждаемся.
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