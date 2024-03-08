Як приготувати салат “жіночий каприз” — відео рецепт

Рецепт салату "жіночий каприз"
Цей салат виходить дуже смачним та виглядає ефектно. Він чудово підійде для святкового столу, а можна приготувати його й у звичайний будній день.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- куряче філе 2 шт;
- чорнослив 100 г;
- яйця 3 шт;
- морква 2 шт;
- твердий сир 100 г;
- майонез для заправки.
Для прикрашання:
- гранат 1 шт;
- ківі 1 шт.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно куряче філе та нарізати дрібними шматочками.
Викладаємо на тарілку та змащуємо майонезом, другий шар нарізаємо чорнослив та викладаємо.
Третій шар натераємо яйця на великій тертці, викладаємо і змащуємо майонезом.
Четвертий шар натераємо моркву на великій тертці і знову майонез, останній шар натераємо твердий сир на маленькій тертці, викладаємо та додаємо трішки майонезу.
Залишилось все прикрасити ківі та гранатом.
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