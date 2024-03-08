Як приготувати салат “жіночий каприз” — відео рецепт

Салат "жіночий каприз". Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Цей салат виходить дуже смачним та виглядає ефектно. Він чудово підійде для святкового столу, а можна приготувати його й у звичайний будній день.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

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Вам знадобиться:

куряче філе 2 шт;

чорнослив 100 г;

яйця 3 шт;

морква 2 шт;

твердий сир 100 г;

майонез для заправки.

Для прикрашання:

гранат 1 шт;

ківі 1 шт.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно куряче філе та нарізати дрібними шматочками.

Куряче філе. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Викладаємо на тарілку та змащуємо майонезом, другий шар нарізаємо чорнослив та викладаємо.

Курка та чорнослив. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Третій шар натераємо яйця на великій тертці, викладаємо і змащуємо майонезом.

Морква та сир. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Четвертий шар натераємо моркву на великій тертці і знову майонез, останній шар натераємо твердий сир на маленькій тертці, викладаємо та додаємо трішки майонезу.

Готовий салат. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Залишилось все прикрасити ківі та гранатом.

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