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Рецепт салату "жіночий каприз"

8 березня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати салат “жіночий каприз” — відео рецепт
Салат "жіночий каприз". Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей салат виходить дуже смачним та виглядає ефектно. Він чудово підійде для святкового столу, а можна приготувати його й у звичайний будній день. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб

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Вам знадобиться: 

  • куряче філе 2 шт;
  • чорнослив 100 г;
  • яйця 3 шт;
  • морква 2 шт;
  • твердий сир 100 г;
  • майонез для заправки.

Для прикрашання:

  • гранат 1 шт;
  • ківі 1 шт.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно куряче філе та нарізати дрібними шматочками. 

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Куряче філе. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Викладаємо на тарілку та змащуємо майонезом, другий шар нарізаємо чорнослив та викладаємо. 

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Курка та чорнослив. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Третій шар натераємо яйця на великій тертці,  викладаємо і змащуємо майонезом. 

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Морква та сир. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Четвертий шар натераємо моркву на великій тертці і знову майонез, останній шар натераємо твердий сир на маленькій тертці,  викладаємо та додаємо трішки майонезу.

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Готовий салат. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Залишилось все прикрасити ківі та гранатом. 

Раньше мы писали о рецепте вкусного овощного салата с редькой "Дайкон".

Еще мы писали о рецепте зимнего салата с курицей и черносливом.

Также советуем ознакомиться с суперсалатом из пекинской капусты через пять минут.

Также мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

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8 березня

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