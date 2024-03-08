Как приготовить салат "женский каприз" — видео рецепт

Салат "женский каприз". Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Этот салат получается очень вкусным и смотрится эффектно. Он отлично подойдет для праздничного стола, а можно приготовить его и в обычный будний день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

куриное филе 2 шт;

чернослив 100 г;

яйца 3 шт;

морковь 2 шт;

твердый творог 100 г;

майонез для заправки.

Для украшения:

гранат 1 шт;

киви 1 шт.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать куриное филе мелкими кусочками.

Куриное филе. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Выкладываем на тарелку и смазываем майонезом, второй слой нарезаем чернослив и выкладываем.

Курица и чернослив. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Третий слой натираем яйца на большой терке, выкладываем и смазываем майонезом.

Морковь и сыр. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Четвертым слоем натираем морковь на большой терке и снова майонез, последний слой натираем твердый сыр на маленькой терке, выкладываем и добавляем немного майонеза.

Готовый салат. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Осталось все украсить киви и гранатом.

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