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Рецепт салата "женский каприз"

8 марта 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить салат "женский каприз" — видео рецепт
Салат "женский каприз". Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот салат получается очень вкусным и смотрится эффектно. Он отлично подойдет для праздничного стола, а можно приготовить его и в обычный будний день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

  • куриное филе 2 шт;
  • чернослив 100 г;
  • яйца 3 шт;
  • морковь 2 шт;
  • твердый творог 100 г;
  • майонез для заправки.

Для украшения:

  • гранат 1 шт;
  • киви 1 шт.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать куриное филе мелкими кусочками.

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Куриное филе. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Выкладываем на тарелку и смазываем майонезом, второй слой нарезаем чернослив и выкладываем.

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Курица и чернослив. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Третий слой натираем яйца на большой терке, выкладываем и смазываем майонезом.

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Морковь и сыр. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Четвертым слоем натираем морковь на большой терке и снова майонез, последний слой натираем твердый сыр на маленькой терке, выкладываем и добавляем немного майонеза.

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Готовый салат. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Осталось все украсить киви и гранатом.

Раньше мы писали о рецепте вкусного овощного салата с редькой "Дайкон".

Еще мы писали о рецепте зимнего салата с курицей и черносливом.

Также советуем ознакомиться с суперсалатом из пекинской капусты через пять минут.

Также мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

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8 марта

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