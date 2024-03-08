Как приготовить салат "женский каприз" — видео рецепт

Рецепт салата "женский каприз"
Этот салат получается очень вкусным и смотрится эффектно. Он отлично подойдет для праздничного стола, а можно приготовить его и в обычный будний день.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- куриное филе 2 шт;
- чернослив 100 г;
- яйца 3 шт;
- морковь 2 шт;
- твердый творог 100 г;
- майонез для заправки.
Для украшения:
- гранат 1 шт;
- киви 1 шт.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать куриное филе мелкими кусочками.
Выкладываем на тарелку и смазываем майонезом, второй слой нарезаем чернослив и выкладываем.
Третий слой натираем яйца на большой терке, выкладываем и смазываем майонезом.
Четвертым слоем натираем морковь на большой терке и снова майонез, последний слой натираем твердый сыр на маленькой терке, выкладываем и добавляем немного майонеза.
Осталось все украсить киви и гранатом.
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