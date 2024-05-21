Слойки з куркою та грибами із листкового тіста – рецепт самси на сніданок

Рецепт самси з куркою та грибами на сніданок — як готувати слойки
Дуже смачні слойки з куркою та грибами. Ніжна соковита начинка та смачне хрустке листкове тісто. Ідеально на сніданок чи перекушування. Це швидкий і простий рецепт смачної домашньої випічки з бездрожжового листкового тіста.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- цибуля 1 шт;
- печериці 350 г;
- куряче філе 1 шт. (350 г);
- вершковий сир 150 г;
- сіль, чорний мелений перець за смаком;
- листкове бездрожжеве тісто 800 г.
Додатково:
- яєчний жовток 1 шт.;
- молоко 1 год.
- кунжут 10 г
Спосіб приготування
Спочатку необхідно нарізати гриби та обсмажити їх на сковороді разом із цибулею.
Потім нарізати куряче філеі додати до грибів. Ще можна додати крем сир чи натерти твердий сир.
Беремо листкове тісто і формуємо слойки, кладемо всередину начинку і складаємо конвертом.
Слойки змастити жовтком і посипати кунжутом.
Випікати слойки при 220 ºС протягом 18-20 хвилин.
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