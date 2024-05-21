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Рецепт самси з куркою та грибами на сніданок — як готувати слойки

21 травня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Слойки з куркою та грибами із листкового тіста – рецепт самси на сніданок
Самса з куркою та грибами. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачні слойки з куркою та грибами. Ніжна соковита начинка та смачне хрустке листкове тісто. Ідеально на сніданок чи перекушування. Це швидкий і простий рецепт смачної домашньої випічки з бездрожжового листкового тіста.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • цибуля 1 шт;
  • печериці 350 г;
  • куряче філе 1 шт. (350 г);
  • вершковий сир 150 г;
  • сіль, чорний мелений перець за смаком;
  • листкове бездрожжеве тісто 800 г.

Додатково:

  • яєчний жовток 1 шт.;
  • молоко 1 год.
  • кунжут 10 г

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати гриби та обсмажити їх на сковороді разом із цибулею.

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Гриби на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім нарізати куряче філеі додати до грибів. Ще можна додати крем сир чи натерти твердий сир.

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Гриби та курка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Беремо листкове тісто і формуємо слойки, кладемо всередину начинку і складаємо конвертом.

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Приготування слойок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Слойки змастити жовтком і посипати кунжутом.

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Приготування шарів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати слойки при 220 ºС протягом 18-20 хвилин.

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Приготування шарів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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