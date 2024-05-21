Слойки с курицей и грибами из слоеного теста — рецепт самсы на завтрак.

Рецепт самсы с курицей и грибами на завтрак — как готовить слойки
Очень вкусные слойки с курицей и грибами. Нежная сочная начинка и вкусное хрустящее слоеное тесто. Идеально на завтрак или перекус. Это быстрый и простой рецепт вкусной домашней выпечки из бездрожжевого слоеного теста.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- лук 1 шт;
- шампиньоны 350 г;
- куриное филе 1 шт. (350 г);
- сливочный сыр 150 г;
- соль, черный молотый перец по вкусу;
- слоеное бездрожжевое тесто 800 г.
Дополнительно:
- яичный желток 1 шт;
- молоко 1 ч.л;
- кунжут 10 г.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать грибы и обжарить их на сковороде вместе с луком.
Затем нарезать куриное филе и добавить к грибам. Еще можно добавить крем сыр или натереть твердый сыр.
Берем слоенное тесто и формируем слойки, внутрь кладем начинку и складываем конвертом.
Слойки смазать желтком и посыпать кунжутом.
Выпекать слойки при 220 ºС на протяжении 18-20 минут.
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