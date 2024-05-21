Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт самсы с курицей и грибами на завтрак — как готовить слойки arrow

Рецепт самсы с курицей и грибами на завтрак — как готовить слойки

21 мая 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Слойки с курицей и грибами из слоеного теста — рецепт самсы на завтрак.
Самса с курицей и грибами. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусные слойки с курицей и грибами. Нежная сочная начинка и вкусное хрустящее слоеное тесто. Идеально на завтрак или перекус. Это быстрый и простой рецепт вкусной домашней выпечки из бездрожжевого слоеного теста.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • лук 1 шт;
  • шампиньоны 350 г;
  • куриное филе 1 шт. (350 г);
  • сливочный сыр 150 г;
  • соль, черный молотый перец по вкусу;
  • слоеное бездрожжевое тесто 800 г.

Дополнительно:

  • яичный желток 1 шт;
  • молоко 1 ч.л;
  • кунжут 10 г. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо нарезать грибы и обжарить их на сковороде вместе с луком. 

null
Грибы на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нарезать куриное филе и добавить к грибам. Еще можно добавить крем сыр или натереть твердый сыр. 

null
Грибы и курица. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Берем слоенное тесто и формируем слойки, внутрь кладем начинку и складываем конвертом. 

null
Приготовление слоек. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Слойки смазать желтком и посыпать кунжутом. 

null
Приготовление слоек. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать слойки при 220 ºС на протяжении 18-20 минут. 

null
Приготовление слоек. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстрый и вкусный рецепт из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.

рецепты
лайфхаки
грибы
курица
идея для завтрака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify