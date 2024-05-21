Слойки с курицей и грибами из слоеного теста — рецепт самсы на завтрак.

Самса с курицей и грибами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусные слойки с курицей и грибами. Нежная сочная начинка и вкусное хрустящее слоеное тесто. Идеально на завтрак или перекус. Это быстрый и простой рецепт вкусной домашней выпечки из бездрожжевого слоеного теста.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

лук 1 шт;

шампиньоны 350 г;

куриное филе 1 шт. (350 г);

сливочный сыр 150 г;

соль, черный молотый перец по вкусу;

слоеное бездрожжевое тесто 800 г.

Дополнительно:

яичный желток 1 шт;

молоко 1 ч.л;

кунжут 10 г.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать грибы и обжарить их на сковороде вместе с луком.

Грибы на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нарезать куриное филе и добавить к грибам. Еще можно добавить крем сыр или натереть твердый сыр.

Грибы и курица. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Берем слоенное тесто и формируем слойки, внутрь кладем начинку и складываем конвертом.

Приготовление слоек. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Слойки смазать желтком и посыпать кунжутом.

Приготовление слоек. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать слойки при 220 ºС на протяжении 18-20 минут.

Приготовление слоек. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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