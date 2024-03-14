Млинець на Масляну 2024 — відео рецепт приготування

Млинцевий торт. Фото: YouTube @evadaren

Цікавий варіант приготування млинцевого торта. У цьому рецепті в крем додано рожеву матчу з суданської троянди, але ці експерименти на любителя, тому можна обійтися і без цього. Спробуйте приготувати такий десерт до Масляної.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

молоко 500 г;

борошно пшеничне 190 г;

масло вершкове 35 г;

олія рослинна 1 ст. л.;

цукор 1 с. л. з гіркою;

сода 1/4 ч. л.;

сіль 1/4 ч. л.;

какао 40 г.

Для глазурі:

цукор 150 г;

какао 20 г;

сметана 70 г;

вершкове масло 50 г.

Для крему:

вершки 33% 200 г;

крем сир (або відважена жирна сметана) 250 г;

цукрова пудра 60 г;

порошок чаю матчу purple (за бажанням) 20 г.

Спосіб приготування

Змішати борошно, какао, сіль, соду, цукор.

Борошно та какао. Фото: YouTube @evadaren

Додати 250 г молока, розмішати до однорідного стану.

Додавання молока. Фото: YouTube @evadaren

Додати обидва масло вершкове та олію, ще раз розмішати.

Додавання вершкового масла. Фото: YouTube @evadaren

Закип'ятити 250 г молока, постійно помішуючи влити в борошняну суміш. Довести тісто до однорідного стану. Дати тісту постояти 10 хвилин.

Приготування млинців. Фото: YouTube @evadaren

Випікати на змащеній олією сковороді. Для приготування крему потрібно просто додати всі інгредієнти в чашу і збити міксером протягом 30 секунд.

Приготування крему. Фото: YouTube @evadaren

Тепер приготуємо глазур. Цукор, какао та сметану прогріти на середньому вогні до розчинення цукру, помішуючи. Додати масло, як розтопиться — прибрати з вогню і дати трохи охолонути. Далі починаємо формувати рулети. Форму для кексу вистелити харчовою плівкою. Кожен млинець змастити кремом, згорнути рулетиком і один за одним укласти у форму по три штуки в три ряди.

Приготування торта. Фото: YouTube @evadaren

Кожен ряд також потрібно промазувати шаром крему. Загорнути в плівку і відправити в холодильник на кілька годин.

Готовий торт. Фото: YouTube @evadaren

Дістати з холодильника, змастити кремом з усіх боків та відправити до холодильника ще мінімум на 30 хвилин. За бажання прикрасити мигдальними пелюстками.

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