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Рецепт шоколадного млинцевого торта до Масляної, який вас здивує

14 березня 2024 08:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Млинець на Масляну 2024 — відео рецепт приготування
Млинцевий торт. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цікавий варіант приготування млинцевого торта. У цьому рецепті в крем додано рожеву матчу з суданської троянди, але ці експерименти на любителя, тому можна обійтися і без цього. Спробуйте приготувати такий десерт до Масляної.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • молоко 500 г;
  • борошно пшеничне 190 г;
  • масло вершкове 35 г;
  • олія рослинна 1 ст. л.;
  • цукор 1 с. л. з гіркою;
  • сода 1/4 ч. л.;
  • сіль 1/4 ч. л.;
  • какао 40 г.

Для глазурі:

  • цукор 150 г;
  • какао 20 г;
  • сметана 70 г;
  • вершкове масло 50 г.

Для крему:

  • вершки 33% 200 г;
  • крем сир (або відважена жирна сметана) 250 г;
  • цукрова пудра 60 г;
  • порошок чаю матчу purple (за бажанням) 20 г.

Спосіб приготування

Змішати борошно, какао, сіль, соду, цукор.

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Борошно та какао. Фото: YouTube @evadaren

Додати 250 г молока, розмішати до однорідного стану.

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Додавання молока. Фото: YouTube @evadaren

Додати обидва масло вершкове та олію, ще раз розмішати.

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Додавання вершкового масла. Фото: YouTube @evadaren

Закип'ятити 250 г молока, постійно помішуючи влити в борошняну суміш. Довести тісто до однорідного стану. Дати тісту постояти 10 хвилин.

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Приготування млинців. Фото: YouTube @evadaren

Випікати на змащеній олією сковороді. Для приготування крему потрібно просто додати всі інгредієнти в чашу і збити міксером протягом 30 секунд.

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Приготування крему. Фото: YouTube @evadaren

Тепер приготуємо глазур. Цукор, какао та сметану прогріти на середньому вогні до розчинення цукру, помішуючи. Додати масло, як розтопиться — прибрати з вогню і дати трохи охолонути. Далі починаємо формувати рулети. Форму для кексу вистелити харчовою плівкою. Кожен млинець змастити кремом, згорнути рулетиком і один за одним укласти у форму по три штуки в три ряди.

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Приготування торта. Фото: YouTube @evadaren

Кожен ряд також потрібно промазувати шаром крему. Загорнути в плівку і відправити в холодильник на кілька годин.

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Готовий торт. Фото: YouTube @evadaren

Дістати з холодильника, змастити кремом з усіх боків та відправити до холодильника ще мінімум на 30 хвилин. За бажання прикрасити мигдальними пелюстками.

Раніше ми розповідали про рецепт тонких ажурних млинців на дріжджах до Масляної.

Також ми писали про секрет тонких млинців з дірочками без соди, розпушувача та дріжджів.

Ще радимо ознайомитися з рецептом шпинатних млинців з крем-сиром та сьомгою.

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Масниця

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