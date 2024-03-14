Блинный торт на Масленицу 2024 — видео рецепт приготовления

Рецепт шоколадного блинного торта к Масленице, который вас удивит
Интеренсый вариант приготовления блинного торт. В этом рецепте в крем добавлена розовая матча из суданской розы, но эти эксперименты на любителя, поэтому можно обойтись и без этого. Попробуйте приготовить такой десерт к Масленице.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- молоко 500 г;
- мука пшеничная 190 г;
- масло сливочное 35 г;
- масло растительное 1 с. л.;
- сахар 1 с. л. с горкой;
- сода 1/4 ч. л.;
- соль 1/4 ч. л.;
- какао 40 г.
Для глазури:
- сахар 150 г;
- какао 20 г;
- сметана 70 г;
- сливочное масло 50 г.
Для крема:
- сливки 33% 200 г;
- крем-сыр (или отвешенная жирная сметана) 250 г;
- сахарная пудра 60 г;
- порошок чая матча purple (по желанию) 20 г.
Способ приготовления
Смешать муку, какао, соль, соду, сахар.
Добавить 250 г молока, размешать до однородного состояния.
Добавить оба вида масла, еще раз размешать.
Вскипятить 250 г молока, постоянно помешивая влить в мучную смесь. Довести тесто до однородного состояния. Дать тесту постоять 10 минут.
Выпекать на смазанной растительным маслом сковороде. Для приготовления крема необходимо просто добавить все ингредиенты в чашу и взбить миксером в течении 30 секунд.
Теперь приготовим глазурь. Сахар, какао и сметану прогреть на среднем огне до растворения сахара, помешивая. Добавить масло, как растопится, убрать с огня и дать немного остыть. Далее начинаем формировать рулеты. Форму для кекса выстелить пищевой плёнкой. Каждый блинчик смазать кремом, свернуть рулетиком и друг за другом уложить в форму по три штуки в три ряда.
Каждый ряд также нужно промазывать слоем крема. Завернуть пленку и отправить в холодильник на пару часов.
Достать из холодильника, смазать соусом со всех сторон и отправить в холодильник еще минимум на 30 минут. При желании украсить миндальными лепестками.
Ранее мы рассказывали про рецепт тонких ажурных блинов на дрожжах к Масленице.
Также мы писали про секрет тонких блинов с дырочками без соды, разрыхлителя и дрожжей.
Еще советуем ознакомиться с рецептом шпинатных блинов с крем-сыром и семгой.
Читайте Новини.LIVE!