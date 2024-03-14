Блинный торт на Масленицу 2024 — видео рецепт приготовления

Блинный торт. Фото: YouTube @evadaren

Интеренсый вариант приготовления блинного торт. В этом рецепте в крем добавлена розовая матча из суданской розы, но эти эксперименты на любителя, поэтому можно обойтись и без этого. Попробуйте приготовить такой десерт к Масленице.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

молоко 500 г;

мука пшеничная 190 г;

масло сливочное 35 г;

масло растительное 1 с. л.;

сахар 1 с. л. с горкой;

сода 1/4 ч. л.;

соль 1/4 ч. л.;

какао 40 г.

Для глазури:

сахар 150 г;

какао 20 г;

сметана 70 г;

сливочное масло 50 г.

Для крема:

сливки 33% 200 г;

крем-сыр (или отвешенная жирная сметана) 250 г;

сахарная пудра 60 г;

порошок чая матча purple (по желанию) 20 г.

Способ приготовления

Смешать муку, какао, соль, соду, сахар.

Мука и какао. Фото: YouTube @evadaren

Добавить 250 г молока, размешать до однородного состояния.

Добавление молока. Фото: YouTube @evadaren

Добавить оба вида масла, еще раз размешать.

Добавление сличвочного масла. Фото: YouTube @evadaren

Вскипятить 250 г молока, постоянно помешивая влить в мучную смесь. Довести тесто до однородного состояния. Дать тесту постоять 10 минут.

Приготовление блинов. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать на смазанной растительным маслом сковороде. Для приготовления крема необходимо просто добавить все ингредиенты в чашу и взбить миксером в течении 30 секунд.

Приготовление крема. Фото: YouTube @evadaren

Теперь приготовим глазурь. Сахар, какао и сметану прогреть на среднем огне до растворения сахара, помешивая. Добавить масло, как растопится, убрать с огня и дать немного остыть. Далее начинаем формировать рулеты. Форму для кекса выстелить пищевой плёнкой. Каждый блинчик смазать кремом, свернуть рулетиком и друг за другом уложить в форму по три штуки в три ряда.

Приготовление торта. Фото: YouTube @evadaren

Каждый ряд также нужно промазывать слоем крема. Завернуть пленку и отправить в холодильник на пару часов.

Готовый торт. Фото: YouTube @evadaren

Достать из холодильника, смазать соусом со всех сторон и отправить в холодильник еще минимум на 30 минут. При желании украсить миндальными лепестками.

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