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Рецепт шоколадного блинного торта к Масленице, который вас удивит

14 марта 2024 08:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Блинный торт на Масленицу 2024 — видео рецепт приготовления
Блинный торт. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Интеренсый вариант приготовления блинного торт. В этом рецепте в крем добавлена розовая матча из суданской розы, но эти эксперименты на любителя, поэтому можно обойтись и без этого. Попробуйте приготовить такой десерт к Масленице

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • молоко 500 г;
  • мука пшеничная 190 г;
  • масло сливочное 35 г;
  • масло растительное 1 с. л.;
  • сахар 1 с. л. с горкой;
  • сода 1/4 ч. л.;
  • соль 1/4 ч. л.;
  • какао 40 г.

Для глазури:

  • сахар 150 г;
  • какао 20 г;
  • сметана 70 г;
  • сливочное масло 50 г.

Для крема: 

  • сливки 33% 200 г;
  • крем-сыр (или отвешенная жирная сметана) 250 г;
  • сахарная пудра 60 г;
  • порошок чая матча purple (по желанию) 20 г.

Способ приготовления 

Смешать муку, какао, соль, соду, сахар.

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Мука и какао. Фото: YouTube @evadaren

Добавить 250 г молока, размешать до однородного состояния.

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Добавление молока. Фото: YouTube @evadaren

Добавить оба вида масла, еще раз размешать.

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Добавление сличвочного масла. Фото: YouTube @evadaren

Вскипятить 250 г молока, постоянно помешивая влить в мучную смесь. Довести тесто до однородного состояния. Дать тесту постоять 10 минут. 

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать на смазанной растительным маслом сковороде. Для приготовления крема необходимо просто добавить все ингредиенты в чашу и взбить миксером в течении 30 секунд. 

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Приготовление крема. Фото: YouTube @evadaren

Теперь приготовим глазурь. Сахар, какао и сметану прогреть на среднем огне до растворения сахара, помешивая. Добавить масло, как растопится, убрать с огня и дать немного остыть. Далее начинаем формировать рулеты.  Форму для кекса выстелить пищевой плёнкой. Каждый блинчик смазать кремом, свернуть рулетиком и друг за другом уложить в форму по три штуки в три ряда. 

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Приготовление торта. Фото: YouTube @evadaren

Каждый ряд также нужно промазывать слоем крема. Завернуть пленку и отправить в холодильник на пару часов.

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Готовый торт.  Фото: YouTube @evadaren

Достать из холодильника, смазать соусом со всех сторон и отправить в холодильник еще минимум на 30 минут. При желании украсить миндальными лепестками.

Ранее мы рассказывали про рецепт тонких ажурных блинов на дрожжах к Масленице. 

Также мы писали про секрет тонких блинов с дырочками без соды, разрыхлителя и дрожжей. 

Еще советуем ознакомиться с рецептом шпинатных блинов с крем-сыром и семгой

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