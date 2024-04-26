Окрошка на воді з сосисками за 15 хвилин — покроковий рецепт

Окрошка влітку. Фото: YouTube @FoodGoodVika

Окрошка — найкращий літній суп. Ця окрошка готується на кефірі зі сметаною. Відмінний варіант для спекотних днів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Food Good.

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Вам знадобиться:

огірки свіжі;

редис;

цибуля;

варена картопля;

відварені яйця;

варена ковбаса чи сосиски;

кефір;

вода;

сметана;

зелень;

гірчиця.

Спосіб приготування

Кількість продуктів, що використовуються беремо на око. Нарізаємо дрібним кубиком свіжі огірки.

Нарізаний огірки. Фото: YouTube @FoodGoodVika

Далі таким же кубиком нарізаємо редис. Заздалегідь відварюємо картоплю в мундирі. Потім чистимо та нарізаємо таким же кубиком.

Огірки та редиска. Фото: YouTube @FoodGoodVika

Нарізаємо цибулю дрібно. Далі радимо взяти смачну варену ковбасу чи сосиски та нарізати невеликим кубиком. Заздалегідь відварюємо яйця та дрібно нарізаємо.

Нарізана ковбаса. Фото: YouTube @FoodGoodVika

І далі кладемо багато зелені. Це може бути петрушка, кріп та зелена цибуля. Петрушку і кріп нашаткувати дуже дрібно. Усі овочі між собою трохи перемішати.

Заправка для окрошки. Фото: YouTube @FoodGoodVika

Заливаємо все це кефіром. Доводимо до потрібного стану. Наприкінці обов'язково кладемо трохи сметани та перемішуємо. Потім додаємо сіль.

Готова окрошка. Фото: YouTube @FoodGoodVika

І вже в самому кінці до смаку додаємо гірчицю. Вона надає нотки пікантності і лише підкреслює чудовий смак.

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