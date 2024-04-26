Окрошка на воді з сосисками за 15 хвилин — покроковий рецепт

Рецепт швидкої літньої окрошки з сосисками на мінеральній воді — готується 15 хвилин
Окрошка — найкращий літній суп. Ця окрошка готується на кефірі зі сметаною. Відмінний варіант для спекотних днів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Food Good.
Вам знадобиться:
- огірки свіжі;
- редис;
- цибуля;
- варена картопля;
- відварені яйця;
- варена ковбаса чи сосиски;
- кефір;
- вода;
- сметана;
- зелень;
- гірчиця.
Спосіб приготування
Кількість продуктів, що використовуються беремо на око. Нарізаємо дрібним кубиком свіжі огірки.
Далі таким же кубиком нарізаємо редис. Заздалегідь відварюємо картоплю в мундирі. Потім чистимо та нарізаємо таким же кубиком.
Нарізаємо цибулю дрібно. Далі радимо взяти смачну варену ковбасу чи сосиски та нарізати невеликим кубиком. Заздалегідь відварюємо яйця та дрібно нарізаємо.
І далі кладемо багато зелені. Це може бути петрушка, кріп та зелена цибуля. Петрушку і кріп нашаткувати дуже дрібно. Усі овочі між собою трохи перемішати.
Заливаємо все це кефіром. Доводимо до потрібного стану. Наприкінці обов'язково кладемо трохи сметани та перемішуємо. Потім додаємо сіль.
І вже в самому кінці до смаку додаємо гірчицю. Вона надає нотки пікантності і лише підкреслює чудовий смак.
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