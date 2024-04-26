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Рецепт швидкої літньої окрошки з сосисками на мінеральній воді — готується 15 хвилин

26 квітня 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Окрошка на воді з сосисками за 15 хвилин — покроковий рецепт
Окрошка влітку. Фото: YouTube @FoodGoodVika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Окрошка — найкращий літній суп. Ця окрошка готується на кефірі зі сметаною. Відмінний варіант для спекотних днів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Food Good.

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Вам знадобиться:

  • огірки свіжі;
  • редис;
  • цибуля;
  • варена картопля;
  • відварені яйця;
  • варена ковбаса чи сосиски;
  • кефір;
  • вода;
  • сметана;
  • зелень;
  • гірчиця.

Спосіб приготування

Кількість продуктів, що використовуються беремо на око. Нарізаємо дрібним кубиком свіжі огірки.

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Нарізаний огірки. Фото: YouTube @FoodGoodVika

Далі таким же кубиком нарізаємо редис. Заздалегідь відварюємо картоплю в мундирі. Потім чистимо та нарізаємо таким же кубиком.

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Огірки та редиска. Фото: YouTube @FoodGoodVika

Нарізаємо цибулю дрібно. Далі радимо взяти смачну варену ковбасу чи сосиски та нарізати невеликим кубиком. Заздалегідь відварюємо яйця та дрібно нарізаємо.

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Нарізана ковбаса. Фото: YouTube @FoodGoodVika

І далі кладемо багато зелені. Це може бути петрушка, кріп та зелена цибуля. Петрушку і кріп нашаткувати дуже дрібно. Усі овочі між собою трохи перемішати.

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Заправка для окрошки. Фото: YouTube @FoodGoodVika

Заливаємо все це кефіром. Доводимо до потрібного стану. Наприкінці обов'язково кладемо трохи сметани та перемішуємо. Потім додаємо сіль.

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Готова окрошка. Фото: YouTube @FoodGoodVika

І вже в самому кінці до смаку додаємо гірчицю. Вона надає нотки пікантності і лише підкреслює чудовий смак.

Раніше ми писали, як приготувати неперевершену окрошку на кефірі з куркою.

Також ми розповідали про смачну і зовсім не шкідливу для фігури: як приготувати корисну "окрошку".

Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом корисної окрошки на комбучі.

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