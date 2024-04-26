Окрошка на воде с сосисками за 15 минут — пошаговый рецепт

Рецепт быстрой летней окрошки с сосисками на минеральной воде — готовится 15 минут
Окрошка — самый лучший летний суп. Эта окрошка готовится на кефире со сметаной. Отличный вариант для жарких дней.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Food Good.
Вам понадобится:
- огурцы свежие;
- редис;
- лук;
- отварной картофель;
- отварные яйца;
- вареная колбаса или сосиски;
- кефир;
- вода;
- сметана;
- зелень;
- горчица.
Способ приготовления
Количество используемых продуктов берем на глаз. Нарезаем мелким кубиком свежие огурцы.
Далее таким же кубиком нарезаем редис Заранее отвариваемся картофель в мундире. Затем чистим его и нарезаем таким же кубиком.
Нарезаем луковицу мелко. Далее советуем взять вкусную вареную колбасу или сосиски и нарезать небольшим кубиком. Заранее отвариваем яйца и мелко нарезаем.
И далее кладем много зелени. Это может быть петрушка, укроп и зеленый лук. Петрушку и укроп нашинковать очень мелко. Все овощи между собой немного перемешать.
Заливаем все это кефиром. Доводим до нужного мне состояния. В конце обязательно кладем немного сметаны и перемешиваем. Затем добавляем соль.
И уже в самом конце по вкусу добавляем горчицу. Она придает нотку пикантности и только подчеркивает прекрасный вкус.
Раньше мы писали, как приготовить непревзойденную окрошку на кефире с курицей.
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