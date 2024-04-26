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Рецепт быстрой летней окрошки с сосисками на минеральной воде — готовится 15 минут

26 апреля 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Окрошка на воде с сосисками за 15 минут — пошаговый рецепт
Летняя окрошка. Фото: YouTube @FoodGoodVika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Окрошка — самый лучший летний суп.  Эта окрошка готовится на кефире со сметаной. Отличный вариант для жарких дней. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Food Good

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Вам понадобится: 

  • огурцы свежие;
  • редис;
  • лук;
  • отварной картофель;
  • отварные яйца;
  • вареная колбаса или сосиски;
  • кефир;
  • вода;
  • сметана;
  • зелень;
  • горчица. 

Способ приготовления 

Количество используемых продуктов берем на глаз. Нарезаем мелким кубиком свежие огурцы.

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Нарезанные огурцы. Фото: YouTube @FoodGoodVika

Далее таким же кубиком нарезаем редис Заранее отвариваемся картофель в мундире. Затем чистим его и нарезаем таким же кубиком.  

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Огурцы и редиска. Фото: YouTube @FoodGoodVika

Нарезаем луковицу мелко. Далее советуем взять вкусную вареную колбасу или сосиски и нарезать небольшим кубиком. Заранее отвариваем яйца и мелко нарезаем.

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Нарезанная колбаса. Фото: YouTube @FoodGoodVika

И далее кладем много зелени. Это может быть петрушка, укроп и зеленый лук. Петрушку и укроп нашинковать очень мелко. Все овощи между собой немного перемешать.

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Заправка для окрошки. Фото: YouTube @FoodGoodVika

Заливаем все это кефиром. Доводим до нужного мне состояния. В конце обязательно кладем немного сметаны и перемешиваем. Затем добавляем соль. 

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Готовая окрошка. Фото: YouTube @FoodGoodVika

И уже в самом конце по вкусу добавляем горчицу. Она придает нотку пикантности и только подчеркивает прекрасный вкус.

Раньше мы писали, как приготовить непревзойденную окрошку на кефире с курицей.

Также мы рассказывали про вкусную и совсем не вредную для фигуры: как приготовить полезную "окрошку".

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