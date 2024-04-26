Окрошка на воде с сосисками за 15 минут — пошаговый рецепт

Летняя окрошка. Фото: YouTube @FoodGoodVika

Окрошка — самый лучший летний суп. Эта окрошка готовится на кефире со сметаной. Отличный вариант для жарких дней.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Food Good.

Читайте также:

Вам понадобится:

огурцы свежие;

редис;

лук;

отварной картофель;

отварные яйца;

вареная колбаса или сосиски;

кефир;

вода;

сметана;

зелень;

горчица.

Способ приготовления

Количество используемых продуктов берем на глаз. Нарезаем мелким кубиком свежие огурцы.

Нарезанные огурцы. Фото: YouTube @FoodGoodVika

Далее таким же кубиком нарезаем редис Заранее отвариваемся картофель в мундире. Затем чистим его и нарезаем таким же кубиком.

Огурцы и редиска. Фото: YouTube @FoodGoodVika

Нарезаем луковицу мелко. Далее советуем взять вкусную вареную колбасу или сосиски и нарезать небольшим кубиком. Заранее отвариваем яйца и мелко нарезаем.

Нарезанная колбаса. Фото: YouTube @FoodGoodVika

И далее кладем много зелени. Это может быть петрушка, укроп и зеленый лук. Петрушку и укроп нашинковать очень мелко. Все овощи между собой немного перемешать.

Заправка для окрошки. Фото: YouTube @FoodGoodVika

Заливаем все это кефиром. Доводим до нужного мне состояния. В конце обязательно кладем немного сметаны и перемешиваем. Затем добавляем соль.

Готовая окрошка. Фото: YouTube @FoodGoodVika

И уже в самом конце по вкусу добавляем горчицу. Она придает нотку пикантности и только подчеркивает прекрасный вкус.

Раньше мы писали, как приготовить непревзойденную окрошку на кефире с курицей.

Также мы рассказывали про вкусную и совсем не вредную для фигуры: как приготовить полезную "окрошку".

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом полезной окрошки на комбуче.