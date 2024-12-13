Рецепт смачного сирного торта — швидко і просто з 4 яйцями і 200 г сиру

Сирний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте швидкий і смачний десерт? Цей сирний торт, який готується з 4 яєць, 200 г сиру та 120 г цукру, стане чудовим вибором для вашого святкового столу чи чаювання.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

сіль;

борошно — 120 г;

цукор — 120 г;

розпушувач — 1 ч.л;

ванільний цукор.

Для крему:

сир — 200 г;

вершки жирні — 250 мл.;

пудра цукрова — 100-120 г.

Для посипання:

какао — 2 ст.л.

Спосіб приготування

З’єднати просіяне борошно з розпушувачем, ванільним цукром і щіпкою солі. Перемішати. Збити яйця з цукром до стійкої та густої маси. Частинами додати суху суміш і замісити тісто вінчиком. Застелити форму пергаментом і викласти тісто.

Приготування бісквіта. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти духовку до 190 ºС і випікати бісквіт близько 30 хвилин. Остудити готовий бісквіт і розрізати на 2 коржі. Перебити сир блендером до однорідної консистенції.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Збити холодні вершки до пишної маси, поступово додати пудру і збивати до стійкої текстури. З’єднати сирну масу з вершковою і збити до пишного та густого крему. Зібрати торт, змащуючи коржі кремом. Верх торта також змастити кремом і посипати через ситечко какао.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Порада: замінити какао тертим шоколадом (гірким або молочним). У крем додати цедру цитрусових, цукати чи шматочки чорносливу для додаткового смаку.

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