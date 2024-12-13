Рецепт смачного сирного торта — швидко і просто з 4 яйцями і 200 г сиру

Рецепт сирнго торта — знадобиться 4 яйця, 200 г сиру, 120 г цукру
Шукаєте швидкий і смачний десерт? Цей сирний торт, який готується з 4 яєць, 200 г сиру та 120 г цукру, стане чудовим вибором для вашого святкового столу чи чаювання.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- сіль;
- борошно — 120 г;
- цукор — 120 г;
- розпушувач — 1 ч.л;
- ванільний цукор.
Для крему:
- сир — 200 г;
- вершки жирні — 250 мл.;
- пудра цукрова — 100-120 г.
Для посипання:
- какао — 2 ст.л.
Спосіб приготування
З’єднати просіяне борошно з розпушувачем, ванільним цукром і щіпкою солі. Перемішати. Збити яйця з цукром до стійкої та густої маси. Частинами додати суху суміш і замісити тісто вінчиком. Застелити форму пергаментом і викласти тісто.
Розігріти духовку до 190 ºС і випікати бісквіт близько 30 хвилин. Остудити готовий бісквіт і розрізати на 2 коржі. Перебити сир блендером до однорідної консистенції.
Збити холодні вершки до пишної маси, поступово додати пудру і збивати до стійкої текстури. З’єднати сирну масу з вершковою і збити до пишного та густого крему. Зібрати торт, змащуючи коржі кремом. Верх торта також змастити кремом і посипати через ситечко какао.
Порада: замінити какао тертим шоколадом (гірким або молочним). У крем додати цедру цитрусових, цукати чи шматочки чорносливу для додаткового смаку.
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