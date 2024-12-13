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Рецепт сирнго торта — знадобиться 4 яйця, 200 г сиру, 120 г цукру

13 грудня 2024 03:16
Марина Євтягіна - Редактор
Рецепт смачного сирного торта — швидко і просто з 4 яйцями і 200 г сиру
Сирний торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Шукаєте швидкий і смачний десерт? Цей сирний торт, який готується з 4 яєць, 200 г сиру та 120 г цукру, стане чудовим вибором для вашого святкового столу чи чаювання.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • яйця — 4 шт.;
  • сіль;
  • борошно — 120 г;
  • цукор — 120 г;
  • розпушувач — 1 ч.л;
  • ванільний цукор.

Для крему:

  • сир — 200 г;
  • вершки жирні — 250 мл.;
  • пудра цукрова — 100-120 г.

Для посипання:

  • какао — 2 ст.л.

Спосіб приготування 

З’єднати просіяне борошно з розпушувачем, ванільним цукром і щіпкою солі. Перемішати. Збити яйця з цукром до стійкої та густої маси. Частинами додати суху суміш і замісити тісто вінчиком. Застелити форму пергаментом і викласти тісто.

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Приготування бісквіта. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти духовку до 190 ºС і випікати бісквіт близько 30 хвилин. Остудити готовий бісквіт і розрізати на 2 коржі. Перебити сир блендером до однорідної консистенції.

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Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Збити холодні вершки до пишної маси, поступово додати пудру і збивати до стійкої текстури. З’єднати сирну масу з вершковою і збити до пишного та густого крему. Зібрати торт, змащуючи коржі кремом. Верх торта також змастити кремом і посипати через ситечко какао.

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Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Порада: замінити какао тертим шоколадом (гірким або молочним). У крем додати цедру цитрусових, цукати чи шматочки чорносливу для додаткового смаку.

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