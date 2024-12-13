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Рецепт сырного торта — нужно 4 яйца, 200 г творога, 120 г сахара

13 декабря 2024 03:16
Марина Евтягина - Редактор
Рецепт вкусного сырного торта – быстро и просто с 4 яйцами и 200 г сыра
Сырный торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Ищете быстрый и вкусный десерт? Этот творожный торт, который готовится из 4 яиц, 200 г творога и 120 г сахара, станет отличным выбором для вашего праздничного стола или чаепития.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • соль;
  • мука — 120 г;
  • сахар — 120 г;
  • разрыхлитель — 1 ч.л;
  • ванильный сахар.

Для крема:

  • творог — 200 г;
  • сливки жирные — 250 мл.;
  • пудра сахарная — 100-120 г.

Для посыпки:

  • какао — 2 ст.л.

Способ приготовления

Соединить просеянную муку с разрыхлителем, ванильным сахаром и щепоткой соли. Перемешать. Взбить яйца с сахаром до густой и устойчивой массы. Частями добавить сухую смесь и замесить тесто венчиком. Застлать форму пергаментом и выложить тесто.

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Приготовление бисквита. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть духовку до 190 ºС и выпекать бисквит около 30 минут. Остудить готовый бисквит и разрезать на 2 коржа. Перебить творог блендером до однородной смеси.

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Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить холодные сливки в пышную массу, постепенно добавить пудру и взбивать до устойчивой текстуры. Соединить творожную массу со сливочной и взбить до пышного и густого крема. Собрать торт, смазывая лепешки кремом. Верх торта также смазать кремом и посыпать через ситечко какао.

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Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Совет: заменить какао тертым шоколадом (горьким или молочным). В крем добавить цедру цитрусовых, цукаты или кусочки чернослива для дополнительного вкуса.

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Обратите внимание на бюджетный рецепт шоколадного торта, который готовится без грамма муки — только из 4 ингредиентов.

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