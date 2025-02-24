Найсирніші бендерики у світі — швидка та смачна страва з млинців

Рецепт сирних бендериків — швидка та смачна страва з млинців
Якщо ви любите сирні страви, ці бендерики вас підкорять! Хрусткі ззовні, соковиті всередині, з тягучою сирною начинкою — справжнє задоволення, яке готується швидко й просто.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- сіль — 1/2–1 ч. л.;
- борошно — 150 г;
- молоко — 400 мл (кімнатної температури);
- соняшникова олія — 1 ст. л.
Для начинки:
- сир (будь-який) — 200-250 г;
Додатково:
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
Приготування млинців. У глибокій мисці змішати яйця, сіль, борошно, олію та молоко. Замісити однорідне тісто, залишити його на 5 хвилин.
Розігріти пательню, змастити її олією (лише перед смаженням першого млинця). Випікати млинці на середньому вогні, але не до сильної золотистої скоринки. Вони повинні бути середньої товщини — не надто тонкі, але й не товсті. Готові млинці залишити остигати.
Сир натерти на великій тертці. Кожен млинець розрізати навпіл, підгорнути круглий край, щоб він став рівним. Викласти начинку трохи далі від краю, загорнути млинець у трикутник.
Розігріти пательню, змастити її олією. Викласти бендерики та обсмажувати на середньому вогні до рум’яної скоринки, приблизно по 2-3 хвилини з кожного боку.
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