Найсирніші бендерики у світі — швидка та смачна страва з млинців

Сирні бендерики. Фото: elika.ua

Якщо ви любите сирні страви, ці бендерики вас підкорять! Хрусткі ззовні, соковиті всередині, з тягучою сирною начинкою — справжнє задоволення, яке готується швидко й просто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — 1/2–1 ч. л.;

борошно — 150 г;

молоко — 400 мл (кімнатної температури);

соняшникова олія — 1 ст. л.

Для начинки:

сир (будь-який) — 200-250 г;

Додатково:

олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Приготування млинців. У глибокій мисці змішати яйця, сіль, борошно, олію та молоко. Замісити однорідне тісто, залишити його на 5 хвилин.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Розігріти пательню, змастити її олією (лише перед смаженням першого млинця). Випікати млинці на середньому вогні, але не до сильної золотистої скоринки. Вони повинні бути середньої товщини — не надто тонкі, але й не товсті. Готові млинці залишити остигати.

Приготування млинців. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Сир натерти на великій тертці. Кожен млинець розрізати навпіл, підгорнути круглий край, щоб він став рівним. Викласти начинку трохи далі від краю, загорнути млинець у трикутник.

Сирна начинка. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Розігріти пательню, змастити її олією. Викласти бендерики та обсмажувати на середньому вогні до рум’яної скоринки, приблизно по 2-3 хвилини з кожного боку.

Бендерики з сиром. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

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