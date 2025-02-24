Самые сырные бендерики в мире — быстрое и вкусное блюдо из блинов

Рецепт сырных бендериков — быстрое и вкусное блюдо из блинов
Если вы любите сырные блюда, эти бендерики вас покорят! Хрустящие снаружи, сочные внутри, с тягучей сырной начинкой — настоящее удовольствие, которое готовится быстро и просто.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1/2-1 ч. л;
- мука — 150 г;
- молоко — 400 мл. (комнатной температуры);
- подсолнечное масло — 1 ст. л.
Для начинки:
- творог (любой) — 200-250 г;
Дополнительно:
- масло — для обжаривания.
Способ приготовления
Приготовление блинов. В глубокой миске смешать яйца, соль, муку, масло и молоко. Замесить однородное тесто, оставить его на 5 минут.
Разогреть сковороду, смазать ее маслом (только перед жаркой первого блина). Выпекать блины на среднем огне, но не до сильной золотистой корочки. Они должны быть средней толщины - не слишком тонкие, но и не толстые. Готовые блины оставить остывать.
Сыр натереть на крупной терке. Каждый блинчик разрезать пополам, подвернуть круглый край, чтобы он стал ровным. Выложить начинку чуть дальше от края, завернуть блинчик в треугольник.
Разогреть сковороду, смазать ее маслом. Выложить бендерики и обжаривать на среднем огне до румяной корочки, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.
Ранее мы писали о необычных блинах на кефире и молоке "4 стакана".
Еще советуем обратить внимание на рецепт идеальных блинов — нужно 400 мл молока, яйца и 130 г муки.
Также мы рассказывали о рецепте легендарных блинчиков с тройной начинкой с вишнями и маком.
Читайте Новини.LIVE!