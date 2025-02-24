Самые сырные бендерики в мире — быстрое и вкусное блюдо из блинов

Сырные бендерики. Фото: elika.ua

Если вы любите сырные блюда, эти бендерики вас покорят! Хрустящие снаружи, сочные внутри, с тягучей сырной начинкой — настоящее удовольствие, которое готовится быстро и просто.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — 1/2-1 ч. л;

мука — 150 г;

молоко — 400 мл. (комнатной температуры);

подсолнечное масло — 1 ст. л.

Для начинки:

творог (любой) — 200-250 г;

Дополнительно:

масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Приготовление блинов. В глубокой миске смешать яйца, соль, муку, масло и молоко. Замесить однородное тесто, оставить его на 5 минут.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Разогреть сковороду, смазать ее маслом (только перед жаркой первого блина). Выпекать блины на среднем огне, но не до сильной золотистой корочки. Они должны быть средней толщины - не слишком тонкие, но и не толстые. Готовые блины оставить остывать.

Приготовление блинов. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Сыр натереть на крупной терке. Каждый блинчик разрезать пополам, подвернуть круглый край, чтобы он стал ровным. Выложить начинку чуть дальше от края, завернуть блинчик в треугольник.

Сырная начинка. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Разогреть сковороду, смазать ее маслом. Выложить бендерики и обжаривать на среднем огне до румяной корочки, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.

Бендерики с сыром. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

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