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Рецепт сырных бендериков — быстрое и вкусное блюдо из блинов

24 февраля 2025 20:27
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Самые сырные бендерики в мире — быстрое и вкусное блюдо из блинов
Сырные бендерики. Фото: elika.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если вы любите сырные блюда, эти бендерики вас покорят! Хрустящие снаружи, сочные внутри, с тягучей сырной начинкой — настоящее удовольствие, которое готовится быстро и просто.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 1/2-1 ч. л;
  • мука — 150 г;
  • молоко — 400 мл. (комнатной температуры);
  • подсолнечное масло — 1 ст. л.

Для начинки:

  • творог (любой) — 200-250 г;

Дополнительно:

  • масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Приготовление блинов. В глубокой миске смешать яйца, соль, муку, масло и молоко. Замесить однородное тесто, оставить его на 5 минут.

сирні бендерики
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Разогреть сковороду, смазать ее маслом (только перед жаркой первого блина). Выпекать блины на среднем огне, но не до сильной золотистой корочки. Они должны быть средней толщины - не слишком тонкие, но и не толстые. Готовые блины оставить остывать.

сирні бендерики з млинців
Приготовление блинов. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Сыр натереть на крупной терке. Каждый блинчик разрезать пополам, подвернуть круглый край, чтобы он стал ровным. Выложить начинку чуть дальше от края, завернуть блинчик в треугольник.

як приготувати сирні бендерики з млинців
Сырная начинка. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Разогреть сковороду, смазать ее маслом. Выложить бендерики и обжаривать на среднем огне до румяной корочки, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.

рецепт, як приготувати сирні бендерики з млинців
Бендерики с сыром. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Ранее мы писали о необычных блинах на кефире и молоке "4 стакана".

Еще советуем обратить внимание на рецепт идеальных блинов — нужно 400 мл молока, яйца и 130 г муки.

Также мы рассказывали о рецепте легендарных блинчиков с тройной начинкой с вишнями и маком.

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