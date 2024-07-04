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Рецепт сирників за традиційним українським рецептом на сніданок

4 липня 2024 05:47
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Простий та смачний рецепт сирників на сніданок — покрокове приготування
Сирники з ягодами. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Сирники за цим рецептом дуже просто готуються. Смачний сніданок, який підніме настрій на весь день. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг сиру (5% жирності);
  • 2 яйця;
  • 1 пакетик ванільного цукру;
  • 5 столових ложок цукру;
  • 4 столові ложки борошна;
  • олія для смаження сирників. 

Спосіб приготування 

Беремо 1 кг. сиру 5% жирності, додати до нього 2 яйця, ванільний цукор та звичайний цукор. Перемішати все разом. 

творог и мука
Сир та цукор. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Після цього додати до сирної маси 4 столових ложки борошна, та знову добре все перемішати.

приготовление сырников
Приготувати сирників. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Починаємо формувати сирники. Попередньо змастити поверхню столу борошном. Беремо невелику кількість сирної маси, формуємо з неї кульку, злегка притиснути. 

сырники на сковороде
Сирники на пательні. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Кладемо на поверхню, та за допомогою склянки формуємо гарний сирник. Так повторюємо з кожним, допоки не закінчиться сирна маса.

рецепт вкусных сырников
Готові сирники. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Розігріваємо пательню, наливаємо зовсім трошки соняшникової олії, викладаємо сирники. Обcмажити сирники приблизно по 2 хвилини з кожної сторони на середньому вогні. 

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