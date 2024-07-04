Простий та смачний рецепт сирників на сніданок — покрокове приготування

Рецепт сирників за традиційним українським рецептом на сніданок
Сирники за цим рецептом дуже просто готуються. Смачний сніданок, який підніме настрій на весь день.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 1 кг сиру (5% жирності);
- 2 яйця;
- 1 пакетик ванільного цукру;
- 5 столових ложок цукру;
- 4 столові ложки борошна;
- олія для смаження сирників.
Спосіб приготування
Беремо 1 кг. сиру 5% жирності, додати до нього 2 яйця, ванільний цукор та звичайний цукор. Перемішати все разом.
Після цього додати до сирної маси 4 столових ложки борошна, та знову добре все перемішати.
Починаємо формувати сирники. Попередньо змастити поверхню столу борошном. Беремо невелику кількість сирної маси, формуємо з неї кульку, злегка притиснути.
Кладемо на поверхню, та за допомогою склянки формуємо гарний сирник. Так повторюємо з кожним, допоки не закінчиться сирна маса.
Розігріваємо пательню, наливаємо зовсім трошки соняшникової олії, викладаємо сирники. Обcмажити сирники приблизно по 2 хвилини з кожної сторони на середньому вогні.
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