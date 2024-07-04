Простий та смачний рецепт сирників на сніданок — покрокове приготування

Сирники з ягодами. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Сирники за цим рецептом дуже просто готуються. Смачний сніданок, який підніме настрій на весь день.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Читайте також:

Вам знадобиться:

1 кг сиру (5% жирності);

2 яйця;

1 пакетик ванільного цукру;

5 столових ложок цукру;

4 столові ложки борошна;

олія для смаження сирників.

Спосіб приготування

Беремо 1 кг. сиру 5% жирності, додати до нього 2 яйця, ванільний цукор та звичайний цукор. Перемішати все разом.

Сир та цукор. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Після цього додати до сирної маси 4 столових ложки борошна, та знову добре все перемішати.

Приготувати сирників. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Починаємо формувати сирники. Попередньо змастити поверхню столу борошном. Беремо невелику кількість сирної маси, формуємо з неї кульку, злегка притиснути.

Сирники на пательні. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Кладемо на поверхню, та за допомогою склянки формуємо гарний сирник. Так повторюємо з кожним, допоки не закінчиться сирна маса.

Готові сирники. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Розігріваємо пательню, наливаємо зовсім трошки соняшникової олії, викладаємо сирники. Обcмажити сирники приблизно по 2 хвилини з кожної сторони на середньому вогні.

Пропонуємо також ознайомитись з ідеальними українськими сирниками за досконалим рецептом.

Ще в нашій добірці рецепт, який шукають усі, а саме сирники за 10 хвилин.

Також нагадаємо про рецепт і секрет від шефа, як приготувати сирники ідеальної форми.