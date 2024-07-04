Простой и вкусный рецепт сырников на завтрак – пошаговое приготовление

Рецепт сырников по традиционному украинскому рецепту на завтрак
Сырники по этому рецепту очень просто готовятся. Вкусный завтрак, который поднимет настроение на весь день.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 1 кг творога (5% жирности);
- 2 яйца;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 5 столовых ложек сахара;
- 4 столовые ложки муки;
- масло для жарки сырников.
Способ приготовления
Берем 1 кг. сыра 5% жирности, добавить к нему 2 яйца, ванильный сахар и обычный сахар. Перемешайте все вместе.
После этого добавить в творожную массу 4 столовых ложки муки, и снова хорошо все перемешать.
Начинаем формировать сырники. Предварительно смазать поверхность стола мукой. Берем небольшое количество творожной массы, формируем из нее шарик, слегка прижать.
Кладем на поверхность, и с помощью стакана формируем хороший творожник. Так повторяем с каждым, пока не закончится творожная масса.
Разогреваем сковороду, наливаем совсем немного подсолнечного масла, выкладываем сырники. Обжарить сырники примерно по 2 минуты с каждой стороны на среднем огне.
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