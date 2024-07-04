Простой и вкусный рецепт сырников на завтрак – пошаговое приготовление

Сырники с ягодами. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Сырники по этому рецепту очень просто готовятся. Вкусный завтрак, который поднимет настроение на весь день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

1 кг творога (5% жирности);

2 яйца;

1 пакетик ванильного сахара;

5 столовых ложек сахара;

4 столовые ложки муки;

масло для жарки сырников.

Способ приготовления

Берем 1 кг. сыра 5% жирности, добавить к нему 2 яйца, ванильный сахар и обычный сахар. Перемешайте все вместе.

Сыр и сахар. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

После этого добавить в творожную массу 4 столовых ложки муки, и снова хорошо все перемешать.

Приготовить сырников. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Начинаем формировать сырники. Предварительно смазать поверхность стола мукой. Берем небольшое количество творожной массы, формируем из нее шарик, слегка прижать.

Сырники на сковороде. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Кладем на поверхность, и с помощью стакана формируем хороший творожник. Так повторяем с каждым, пока не закончится творожная масса.

Готовые сырники. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Разогреваем сковороду, наливаем совсем немного подсолнечного масла, выкладываем сырники. Обжарить сырники примерно по 2 минуты с каждой стороны на среднем огне.

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