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Рецепт сырников по традиционному украинскому рецепту на завтрак

4 июля 2024 05:47
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Простой и вкусный рецепт сырников на завтрак – пошаговое приготовление
Сырники с ягодами. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Сырники по этому рецепту очень просто готовятся. Вкусный завтрак, который поднимет настроение на весь день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 1 кг творога (5% жирности);
  • 2 яйца;
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • 5 столовых ложек сахара;
  • 4 столовые ложки муки;
  • масло для жарки сырников.

Способ приготовления

Берем 1 кг. сыра 5% жирности, добавить к нему 2 яйца, ванильный сахар и обычный сахар. Перемешайте все вместе.

творог и мука
Сыр и сахар. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

После этого добавить в творожную массу 4 столовых ложки муки, и снова хорошо все перемешать.

приготовление сырников
Приготовить сырников. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Начинаем формировать сырники. Предварительно смазать поверхность стола мукой. Берем небольшое количество творожной массы, формируем из нее шарик, слегка прижать.

сырники на сковороде
Сырники на сковороде. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Кладем на поверхность, и с помощью стакана формируем хороший творожник. Так повторяем с каждым, пока не закончится творожная масса.

рецепт вкусных сырников
Готовые сырники. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Разогреваем сковороду, наливаем совсем немного подсолнечного масла, выкладываем сырники. Обжарить сырники примерно по 2 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.

Еще в нашей подборке рецепт, который ищут все, а именно сырники за 10 минут.

Также напомним о рецепте и секрете от шефа, как приготовить сырники идеальной формы.

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