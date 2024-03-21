Ніжна сирна паска без яєць Тірамісу - рецепт приготування на Великдень.

Сирна паска. Фото: YouTube @evadaren

Рецепт присвячений улюбленій Італії та, звичайно, таланту Andrea Bocelli. Немає людини, яка б не знала один із найпопулярніших італійських десертів під назвою Тирамісу. І якщо для когось він жирний і важкуватий, то замінивши маскарпоне на сир, ви отримаєте ідеальний варіант. Дуже ніжний і, на відміну від звичайного рецепту сирної паски, більш ситний завдяки присутності печива.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

Читайте також:

Вам знадобиться:

сир 5% 400 г;

цукрова пудра 50 г;

вершки 33% 100 г;

згущене молоко 100 г;

м'яке вершкове масло 50 г.

Додатково:

какао 20 г;

еспресо 150 мл;

савоярді чи інше печиво близько 8 шт.;

пасочниця та марля.

Спосіб приготування

З'єднати в мисці сир, цукрову пудру, вершки, згущене молоко і масло. Ретельно пробити занурювальним блендером до кремового стану.

Сир для рецепту, Фото: YouTube @evadaren

У піалу налити свіжозаварену каву.

Приготування паски. Фото: YouTube @evadaren

Пасочницю застелити змоченою у чистій воді марлею у два шари, викласти на саме дно трохи сирної маси, присипати щедро какао, потім покласти шар просоченого в каву печива.

Печиво в каву. Фото: YouTube @evadaren

Повторити шари, доки не заповниться форма. У цьому рецепті вийшло чотири шари печива. Останній шар має бути сирний.

Крем та какао. Фото: YouTube @evadaren

Підняти краї марлі та акуратно укласти зверху форми. Прибрати в холодильник на ніч для стабілізації, не забувши поставити форму в тарілку, щоб було куди стікати сироватці.

Готова паска. Фото: YouTube @evadaren

Наступного дня дістати паску з холодильника, перевернути на чисту тарілку та звільнити від форми та марлі. Прикрасити за бажанням.

Не забувайте, що будь-яку сирну паску в ідеалі потрібно дістати з холодильника за 15-20 хвилин до подачі на стіл. Так вона стане ніжнішою та смачнішою.

Раніше ми розповідали, як правильно підготуватися до Великого посту, щоб він не застав зненацька і пройшов легко та з користю.

Також ми писали про церковний календар на березень 2024 року — коли Благовіщення та початок Великого посту.

Також радимо ознайомитися зі смачним пісним вінегретом за карпатським рецептом.