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Рецепт сирної паски "Тирамісу", яка готується без яєць

21 березня 2024 13:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ніжна сирна паска без яєць Тірамісу - рецепт приготування на Великдень.
Сирна паска. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт присвячений улюбленій Італії та, звичайно, таланту Andrea Bocelli. Немає людини, яка б не знала один із найпопулярніших італійських десертів під назвою Тирамісу. І якщо для когось він жирний і важкуватий, то замінивши маскарпоне на сир, ви отримаєте ідеальний варіант. Дуже ніжний і, на відміну від звичайного рецепту сирної паски, більш ситний завдяки присутності печива.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • сир 5% 400 г;
  • цукрова пудра 50 г;
  • вершки 33% 100 г;
  • згущене молоко 100 г;
  • м'яке вершкове масло 50 г.

Додатково:

  • какао 20 г;
  • еспресо 150 мл;
  • савоярді чи інше печиво близько 8 шт.;
  • пасочниця та марля.

Спосіб приготування

З'єднати в мисці сир, цукрову пудру, вершки, згущене молоко і масло. Ретельно пробити занурювальним блендером до кремового стану.

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Сир для рецепту, Фото: YouTube @evadaren

У піалу налити свіжозаварену каву.

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Приготування паски. Фото: YouTube @evadaren

Пасочницю застелити змоченою у чистій воді марлею у два шари, викласти на саме дно трохи сирної маси, присипати щедро какао, потім покласти шар просоченого в каву печива.

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Печиво в каву. Фото: YouTube @evadaren

Повторити шари, доки не заповниться форма. У цьому рецепті вийшло чотири шари печива. Останній шар має бути сирний.

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Крем та какао. Фото: YouTube @evadaren

Підняти краї марлі та акуратно укласти зверху форми. Прибрати в холодильник на ніч для стабілізації, не забувши поставити форму в тарілку, щоб було куди стікати сироватці.

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Готова паска. Фото: YouTube @evadaren

Наступного дня дістати паску з холодильника, перевернути на чисту тарілку та звільнити від форми та марлі. Прикрасити за бажанням.

Не забувайте, що будь-яку сирну паску в ідеалі потрібно дістати з холодильника за 15-20 хвилин до подачі на стіл. Так вона стане ніжнішою та смачнішою.

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лайфхаки
Великдень
паска
Великодній тиждень
кисломолочний сир

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