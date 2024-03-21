Нежная творожная паска без яиц Тирамису — рецепт приготовления на Пасху.

Творожная паска. Фото: YouTube @evadaren

Рецепт посвящен любимой Италии и, конечно, таланту Andrea Bocelli. Нет человека, который бы не знал один из самых популярных итальянских десертов под названием Тирамису. И если для кого-то он жирноват и тяжеловат, то заменив маскарпоне на творог, вы получите идеальный вариант. Очень нежный и, в отличие от обычного рецепта творожной паски, более сытный благодаря присутствию печенья.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

творог 5% 400 г;

сахарная пудра 50 г;

сливки 33% 100 г;

сгущенное молоко 100 г;

мягкое сливочное масло 50 г.

Дополнительно:

какао 20 г;

эспрессо 150 мл;

савоярди или другое печенье около 8 шт.;

пасочница и марля.

Способ приготовления

Соединить в миске творог, сахарную пудру, сливки, сгущенку и масло. Тщательно взбить погружным блендером до кремового состояния.

Творог для рецепта, Фото: YouTube @evadaren

В пиалу налить свежезаваренный кофе.

Приготовление паски. Фото: YouTube @evadaren

Пасочницу застелить смоченной в чистой воде марлей в два слоя, выложить на самое дно немного творожной массы, присыпать щедро какао, затем положить слой пропитанного в кофе печенья.

Печенье в кофе. Фото: YouTube @evadaren

Повторить слои, пока не заполнится форма. В этом рецепте получилось четыре слоя печенья. Последний слой должен быть творожный.

Крем и какао. Фото: YouTube @evadaren

Поднять края марли и аккуратно уложить сверху формы. Убрать в холодильник на ночь для стабилизации, не забыв поставить форму в тарелку для того, чтобы было куда стекать сыворотке.

Готовая паска. Фото: YouTube @evadaren

На следующий день достать паску из холодильника, перевернуть на чистую тарелку и освободить от формы и марли. Украсить по желанию.

Не забывайте, что любую творожную паску в идеале нужно достать из холодильника за 15-20 минут до подачи на стол. Так она станет нежнее и вкуснее.

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