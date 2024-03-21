Нежная творожная паска без яиц Тирамису — рецепт приготовления на Пасху.

Рецепт творожной паски "Тирамису", которая готовится без яиц
Рецепт посвящен любимой Италии и, конечно, таланту Andrea Bocelli. Нет человека, который бы не знал один из самых популярных итальянских десертов под названием Тирамису. И если для кого-то он жирноват и тяжеловат, то заменив маскарпоне на творог, вы получите идеальный вариант. Очень нежный и, в отличие от обычного рецепта творожной паски, более сытный благодаря присутствию печенья.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- творог 5% 400 г;
- сахарная пудра 50 г;
- сливки 33% 100 г;
- сгущенное молоко 100 г;
- мягкое сливочное масло 50 г.
Дополнительно:
- какао 20 г;
- эспрессо 150 мл;
- савоярди или другое печенье около 8 шт.;
- пасочница и марля.
Способ приготовления
Соединить в миске творог, сахарную пудру, сливки, сгущенку и масло. Тщательно взбить погружным блендером до кремового состояния.
В пиалу налить свежезаваренный кофе.
Пасочницу застелить смоченной в чистой воде марлей в два слоя, выложить на самое дно немного творожной массы, присыпать щедро какао, затем положить слой пропитанного в кофе печенья.
Повторить слои, пока не заполнится форма. В этом рецепте получилось четыре слоя печенья. Последний слой должен быть творожный.
Поднять края марли и аккуратно уложить сверху формы. Убрать в холодильник на ночь для стабилизации, не забыв поставить форму в тарелку для того, чтобы было куда стекать сыворотке.
На следующий день достать паску из холодильника, перевернуть на чистую тарелку и освободить от формы и марли. Украсить по желанию.
Не забывайте, что любую творожную паску в идеале нужно достать из холодильника за 15-20 минут до подачи на стол. Так она станет нежнее и вкуснее.
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