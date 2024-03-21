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Рецепт творожной паски "Тирамису", которая готовится без яиц

21 марта 2024 13:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Нежная творожная паска без яиц Тирамису — рецепт приготовления на Пасху.
Творожная паска. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт посвящен любимой Италии и, конечно, таланту Andrea Bocelli. Нет человека, который бы не знал один из самых популярных итальянских десертов под названием Тирамису. И если для кого-то он жирноват и тяжеловат, то заменив маскарпоне на творог, вы получите идеальный вариант. Очень нежный и, в отличие от обычного рецепта творожной паски, более сытный благодаря присутствию печенья. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • творог 5% 400 г;
  • сахарная пудра 50 г;
  • сливки 33% 100 г;
  • сгущенное молоко 100 г;
  • мягкое сливочное масло 50 г. 

Дополнительно:

  • какао 20 г;
  • эспрессо 150 мл;
  • савоярди или другое печенье около 8 шт.;
  • пасочница и марля. 

Способ приготовления 

Соединить в миске творог, сахарную пудру, сливки, сгущенку и масло. Тщательно взбить погружным блендером до кремового состояния.

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Творог для рецепта, Фото: YouTube @evadaren

В пиалу налить свежезаваренный кофе.

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Приготовление паски. Фото: YouTube @evadaren

Пасочницу застелить смоченной в чистой воде марлей в два слоя, выложить на самое дно немного творожной массы, присыпать щедро какао, затем положить слой пропитанного в кофе печенья. 

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Печенье в кофе. Фото: YouTube @evadaren

Повторить слои, пока не заполнится форма. В этом рецепте получилось четыре слоя печенья. Последний слой должен быть творожный.

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Крем и какао. Фото: YouTube @evadaren

Поднять края марли и аккуратно уложить сверху формы. Убрать в холодильник на ночь для стабилизации, не забыв поставить форму в тарелку для того, чтобы было куда стекать сыворотке.

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Готовая паска. Фото: YouTube @evadaren

На следующий день достать паску из холодильника, перевернуть на чистую тарелку и освободить от формы и марли. Украсить по желанию. 

Не забывайте, что любую творожную паску в идеале нужно достать из холодильника за 15-20 минут до подачи на стол. Так она станет нежнее и вкуснее.

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