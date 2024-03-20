Смачна сирна паска без яєць — рецепт випічки на Великдень

Сирна паска. Фото: YouTube @evadaren

Новий рецепт сирної паски, цього разу шоколадна та класична, з використанням марлі. Виходить дуже смачна. Можна, звичайно, вишню не додавати, але автор рецепту радить неодмінно залишити.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

сир (в брикеті 5%) 500 г;

вершки 33% 180 г;

цукрова пудра 50 г;

ваніль 2 г;

вершкове масло 85 г.

Для начинки:

шоколад білий 50 г;

шоколад молочний 50 г;

шоколад чорний 50 г;

вишня 200 г;

цукор 70 г;

крохмаль 1/2 ст.л.;

середня пасочниця;

марля 50*40.

Спосіб приготування

Вишню (якщо з морозилки можна не розморожувати) додати в сотейник з цукром і проварити 10 хвилин. Крохмаль розмішати з 1-2 ст.л. води та додати до вишні. Прогріти ще кілька хвилин, ретельно перемішуючи. Остудити.

Вершкове масло та сир. Фото: YouTube @evadaren

У мисці з'єднати сир, вершки, пудру з ваніллю та олію. Сирну масу ретельно пробити блендером.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Пасницю вистелити змоченою в питній воді і згорнутою навпіл марлею. Акуратно розподіляємо по кутах пасочниці, щоб складки не зіпсували малюнок на готовому пасхові.

Приготування паски. Фото: YouTube @evadaren

У 1/3 частину сирної маси втрутити розтоплений білий шоколад і вилити отриману масу в пасочницю.

Шоколадна вага. Фото: YouTube @evadaren

У 1/3 частину сирної маси втрутити розтоплений молочний шоколад і вилити отриману масу в пасочницю, додаючи в процесі вишню.

Шоколадний шар. Фото: YouTube @evadaren

В 1/3 частину сирної маси втрутити розтоплений чорний шоколад і вилити отриману масу в пасочницю, додаючи в процесі вишню.

Шоколадна паска. Фото: YouTube @evadaren

Загортаємо краї марлі. Забираємо у холодильник на ніч, а краще на добу. Акуратно розбираємо пасочницю, перевертаємо на блюдо для подачі та знімаємо марлю.

Прикрашаємо за бажанням. Можна розтопити білий шоколад та за допомогою силіконового молда зробити пір'їнки. Також можна взяти готові цукерки, що нагадують міні перепелині яєчка.

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