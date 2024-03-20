Вкусная творожная паска без яиц — рецепт выпечки на Пасху

Рецепт творожной паски "три шоколада" без яиц
Новый рецепт творожной паски, на этот раз шоколадная и классическая, с использованием марли. Получается ну очень вкусная. Можно конечно вишню не добавлять, но автор рецепта советует непременно оставить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- творог (в брикете 5%) 500 г;
- сливки 33% 180 г;
- сахарная пудра 50 г;
- ваниль 2 г;
- сливочное масло 85 г.
Для начинки:
- шоколад белый 50 г;
- шоколад молочный 50 г;
- шоколад черный 50 г;
- вишня 200 г;
- сахар 70 г;
- крахмал 1/2 ст.л.;
- средняя пасочница;
- марля 50*40.
Способ приготовления
Вишню (если из морозилки, можно не размораживать) добавить в сотейник с сахаром и проварить 10 минут. Крахмал размешать с 1-2 ст.л. воды и добавить к вишне. Прогреть еще пару минут, тщательно перемешивая. Остудить.
В миске соединить творог, сливки, пудру с ванилью и масло. Творожную массу тщательно пробить блендером.
Пасочницу выстелить смоченной в питьевой воде и свернутой пополам марлей. Аккуратно распределяем по углам пасочницы, чтобы складки не испортили рисунок на готовой паске.
В 1/3 часть творожной массы вмешать растопленный белый шоколад и вылить полученную массу в пасочницу.
В 1/3 часть творожной массы вмешать растопленный молочный шоколад и вылить полученную массу в пасочницу, добавляя в процессе произвольно вишню.
В 1/3 часть творожной массы вмешать растопленный черный шоколад и вылить полученную массу в пасочницу, добавляя в процессе произвольно вишню.
Заворачиваем края марли. Убираем в холодильник на ночь, а лучше на сутки. Аккуратно разбираем пасочницу, переворачиваем на блюдо для подачи и снимаем марлю.
Украшаем по желанию. Можно растопить белый шоколад и при помощи силиконового молда сделать перышки. Также можно взять готовые конфетки напоминающие мини перепелиные яички.
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