Вкусная творожная паска без яиц — рецепт выпечки на Пасху

Творожная паска. Фото: YouTube @evadaren

Новый рецепт творожной паски, на этот раз шоколадная и классическая, с использованием марли. Получается ну очень вкусная. Можно конечно вишню не добавлять, но автор рецепта советует непременно оставить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

Читайте также:

Вам понадобится:

творог (в брикете 5%) 500 г;

сливки 33% 180 г;

сахарная пудра 50 г;

ваниль 2 г;

сливочное масло 85 г.

Для начинки:

шоколад белый 50 г;

шоколад молочный 50 г;

шоколад черный 50 г;

вишня 200 г;

сахар 70 г;

крахмал 1/2 ст.л.;

средняя пасочница;

марля 50*40.

Способ приготовления

Вишню (если из морозилки, можно не размораживать) добавить в сотейник с сахаром и проварить 10 минут. Крахмал размешать с 1-2 ст.л. воды и добавить к вишне. Прогреть еще пару минут, тщательно перемешивая. Остудить.

Сливочное масло и творог. Фото: YouTube @evadaren

В миске соединить творог, сливки, пудру с ванилью и масло. Творожную массу тщательно пробить блендером.

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Пасочницу выстелить смоченной в питьевой воде и свернутой пополам марлей. Аккуратно распределяем по углам пасочницы, чтобы складки не испортили рисунок на готовой паске.

Приготовление паски. Фото: YouTube @evadaren

В 1/3 часть творожной массы вмешать растопленный белый шоколад и вылить полученную массу в пасочницу.

Шоколадная масса. Фото: YouTube @evadaren

В 1/3 часть творожной массы вмешать растопленный молочный шоколад и вылить полученную массу в пасочницу, добавляя в процессе произвольно вишню.

Шоколадный слой. Фото: YouTube @evadaren

В 1/3 часть творожной массы вмешать растопленный черный шоколад и вылить полученную массу в пасочницу, добавляя в процессе произвольно вишню.

Шоколадная паска. Фото: YouTube @evadaren

Заворачиваем края марли. Убираем в холодильник на ночь, а лучше на сутки. Аккуратно разбираем пасочницу, переворачиваем на блюдо для подачи и снимаем марлю.

Украшаем по желанию. Можно растопить белый шоколад и при помощи силиконового молда сделать перышки. Также можно взять готовые конфетки напоминающие мини перепелиные яички.

Раньше мы рассказывали, как правильно подготовиться к Великому посту, чтобы он не застал врасплох и прошел легко и с пользой.

Также мы писали про церковный календарь на март 2024 — когда Благовещение и начало Великого поста.

Также советуем ознакомиться с вкусным постным винегретом по карпатскому рецепту.