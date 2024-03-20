Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт творожной паски "три шоколада" без яиц arrow

Рецепт творожной паски "три шоколада" без яиц

20 марта 2024 13:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусная творожная паска без яиц — рецепт выпечки на Пасху
Творожная паска. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Новый рецепт творожной паски, на этот раз шоколадная и классическая, с использованием марли. Получается ну очень вкусная. Можно конечно вишню не добавлять, но автор рецепта советует непременно оставить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • творог (в брикете 5%) 500 г;
  • сливки 33% 180 г;
  • сахарная пудра 50 г;
  • ваниль 2 г;
  • сливочное масло 85 г. 

Для начинки:

  • шоколад белый 50 г;
  • шоколад молочный 50 г;
  • шоколад черный 50 г;
  • вишня 200 г;
  • сахар 70 г;
  • крахмал 1/2 ст.л.;
  • средняя пасочница;
  • марля 50*40. 

Способ приготовления 

Вишню (если из морозилки, можно не размораживать) добавить в сотейник с сахаром и проварить 10 минут. Крахмал размешать с 1-2 ст.л. воды и добавить к вишне. Прогреть еще пару минут, тщательно перемешивая. Остудить.

null
Сливочное масло и творог. Фото: YouTube @evadaren

В миске соединить творог, сливки, пудру с ванилью и масло. Творожную массу тщательно пробить блендером.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Пасочницу выстелить смоченной в питьевой воде и свернутой пополам марлей. Аккуратно распределяем по углам пасочницы, чтобы складки не испортили рисунок на готовой паске.

null
Приготовление паски. Фото: YouTube @evadaren

В 1/3 часть творожной массы вмешать растопленный белый шоколад и вылить полученную массу в пасочницу.

null
Шоколадная масса. Фото: YouTube @evadaren

В 1/3 часть творожной массы вмешать растопленный молочный шоколад и вылить полученную массу в пасочницу, добавляя в процессе произвольно вишню.

null
Шоколадный слой. Фото: YouTube @evadaren

В 1/3 часть творожной массы вмешать растопленный черный шоколад и вылить полученную массу в пасочницу, добавляя в процессе произвольно вишню.

null
Шоколадная паска. Фото: YouTube @evadaren

Заворачиваем края марли. Убираем в холодильник на ночь, а лучше на сутки. Аккуратно разбираем пасочницу, переворачиваем на блюдо для подачи и снимаем марлю. 

Украшаем по желанию. Можно растопить белый шоколад и при помощи силиконового молда сделать перышки. Также можно взять готовые конфетки напоминающие мини перепелиные яички.

Раньше мы рассказывали, как правильно подготовиться к Великому посту, чтобы он не застал врасплох и прошел легко и с пользой.

Также мы писали про церковный календарь на март 2024 — когда Благовещение и начало Великого поста. 

Также советуем ознакомиться с вкусным постным винегретом по карпатскому рецепту. 

лайфхаки
Пасха
кулич
рецепты
творог

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство