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Рецепт смачних кабачкових млинців з м'ясним фаршем та сиром на сніданок

12 липня 2024 05:47
Соломія Цуренко - Редактор
Смачні кабачки з фаршем до сніданку — покроковий рецепт
Кабачкові млинці з фаршем. Фото: YouTube @zhovta_morkva
Соломія Цуренко - Редактор

Пропонуємо вам рецепт кабачкових млинців з фаршем та сиром. Ця страва ідеально підходить для літнього сніданку. Приготуйте та переконайтеся в цьому самі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Жовта морква

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Вам знадобиться: 

  • кабачок 1 шт.;
  • фарш 250 г;
  • сир твердий 100 г;
  • яйця 2 шт.;
  • сметана 2 ст. л.;
  • борошно 2 ст. л.;
  • часник 2 зубчики;
  • сіль і перець. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно натерти кабачок, додати сіль та залишити на 15 хвилин. Потім потрібно віджати весь зайвий сік. 

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Тертий кабачок. Фото: YouTube @zhovta_morkva

До натертого кабачка додати яйце, сметану, борошно, сіль, перець та часник. 

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Тертий кабачок та яйце. Фото: YouTube @zhovta_morkva

На пательні потрібно обсмажити фарш та цибулю. 

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Фарш та цибуля. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Потім на іншій пательні починаємо смажити кабачковий млинець.

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Кабачковий млинець та фарш. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Викладаємо фарш з цибулею на половинку та накриваємо іншою половиною млинця. Подавати можна зі сметаною. 

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Кабачковий млинець. Фото: YouTube @zhovta_morkva

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