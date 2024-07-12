Смачні кабачки з фаршем до сніданку — покроковий рецепт

Рецепт смачних кабачкових млинців з м'ясним фаршем та сиром на сніданок
Пропонуємо вам рецепт кабачкових млинців з фаршем та сиром. Ця страва ідеально підходить для літнього сніданку. Приготуйте та переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Жовта морква.
Вам знадобиться:
- кабачок 1 шт.;
- фарш 250 г;
- сир твердий 100 г;
- яйця 2 шт.;
- сметана 2 ст. л.;
- борошно 2 ст. л.;
- часник 2 зубчики;
- сіль і перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти кабачок, додати сіль та залишити на 15 хвилин. Потім потрібно віджати весь зайвий сік.
До натертого кабачка додати яйце, сметану, борошно, сіль, перець та часник.
На пательні потрібно обсмажити фарш та цибулю.
Потім на іншій пательні починаємо смажити кабачковий млинець.
Викладаємо фарш з цибулею на половинку та накриваємо іншою половиною млинця. Подавати можна зі сметаною.
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