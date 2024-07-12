Смачні кабачки з фаршем до сніданку — покроковий рецепт

Кабачкові млинці з фаршем. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Пропонуємо вам рецепт кабачкових млинців з фаршем та сиром. Ця страва ідеально підходить для літнього сніданку. Приготуйте та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Жовта морква.

Читайте також:

Вам знадобиться:

кабачок 1 шт.;

фарш 250 г;

сир твердий 100 г;

яйця 2 шт.;

сметана 2 ст. л.;

борошно 2 ст. л.;

часник 2 зубчики;

сіль і перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти кабачок, додати сіль та залишити на 15 хвилин. Потім потрібно віджати весь зайвий сік.

Тертий кабачок. Фото: YouTube @zhovta_morkva

До натертого кабачка додати яйце, сметану, борошно, сіль, перець та часник.

Тертий кабачок та яйце. Фото: YouTube @zhovta_morkva

На пательні потрібно обсмажити фарш та цибулю.

Фарш та цибуля. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Потім на іншій пательні починаємо смажити кабачковий млинець.

Кабачковий млинець та фарш. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Викладаємо фарш з цибулею на половинку та накриваємо іншою половиною млинця. Подавати можна зі сметаною.

Кабачковий млинець. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на зсніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — щвидкий і смачний рецепт з лавашем.

Або ознайомтесь з рецептом кмачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода і борошно.