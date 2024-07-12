Вкусные кабачки с фаршем к завтраку – пошаговый рецепт

Кабачковые блины с фаршем. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Предлагаем вам рецепт кабачковых блинов с фаршем и сыром. Это блюдо идеально подходит для летнего завтрака. Приготовьте и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Желтая морковь.

Читайте также:

Вам понадобится:

кабачок 1 шт.;

фарш 250 г;

сыр твердый 100 г;

яйца 2 шт.;

сметана 2 ст. л.;

мука 2 ст. л.;

чеснок 2 зубчика;

соль и перец.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть кабачок, добавить соль и оставить на 15 минут. Затем следует отжать весь лишний сок.

Тертый кабачок. Фото: YouTube @zhovta_morkva

К натертому кабачку добавить яйцо, сметану, муку, соль, перец и чеснок.

Тертый кабачок и яйцо. Фото: YouTube @zhovta_morkva

На сковороде обжариваем фарш и лук.

Фарш и лук. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Затем на другой сковороде начинаем жарить кабачковый блинчик.

Кабачковый блинчик и фарш. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Выкладываем фарш с луком на половинку и накрываем другой половиной блина. Подавать можно со сметаной.

Кабачковый блинчик. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.