Вкусные кабачки с фаршем к завтраку – пошаговый рецепт

Рецепт вкусных кабачковых блинчиков с мясным фаршем и сыром на завтрак
Предлагаем вам рецепт кабачковых блинов с фаршем и сыром. Это блюдо идеально подходит для летнего завтрака. Приготовьте и убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Желтая морковь.
Вам понадобится:
- кабачок 1 шт.;
- фарш 250 г;
- сыр твердый 100 г;
- яйца 2 шт.;
- сметана 2 ст. л.;
- мука 2 ст. л.;
- чеснок 2 зубчика;
- соль и перец.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть кабачок, добавить соль и оставить на 15 минут. Затем следует отжать весь лишний сок.
К натертому кабачку добавить яйцо, сметану, муку, соль, перец и чеснок.
На сковороде обжариваем фарш и лук.
Затем на другой сковороде начинаем жарить кабачковый блинчик.
Выкладываем фарш с луком на половинку и накрываем другой половиной блина. Подавать можно со сметаной.
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