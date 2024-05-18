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Рецепт смачних картопляних галушок з куркою та грибами — просто та швидко

18 травня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Українські традиційні картопляні галушки з куркою та грибами — рецепт з фото та відео.
Картопляні галушки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо приготувати найсмачніші картопляні галушки з куркою та грибами. Вони готуються дуже швидко та легко. Обов'язково приготуйте та діліться враженнями. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг картоплі;
  • 100 г яєць (2 шт.);
  • 180 г борошна (6 ст. л. з гіркою);
  • сіль.

Додатково:

  • борошно для формування галушок.
  • м'ясна начинка:
  • 200 г курячого фаршу;
  • 1 цибулина;
  • сіль (за смаком);
  • перець (за смаком);
  • олія (для смаження).

Смажені гриби (до галушок):

  • 300 г грибів;
  • 1 цибулина;
  • сіль (за смаком);
  • олія (для смаження). 

Спосіб приготування 

Очищуємо, нарізаємо та варимо картоплю до готовності. Обов'язково зливаємо всю воду та робимо пюре (без додавання вершкового масла та молока). Виходить 800 г готового пюре, лишаємо його охолоджуватись.

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Варена картопля. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перекладаємо в миску охолоджене пюре, додаємо яйця, борошно та сіль. Перемішуємо. Тісто для галушок готове.

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Картопляне пюре. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо м'ясну начинку. Смажимо курячий фарш з цибулею на рослинній олії. Додаємо сіль, перець та перемішуємо.

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Гриби та цибуля. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо гриби. Очищуємо та нарізаємо гриби. Нарізаємо маленьким кубиком цибулю. Смажимо на олії цибулю з грибами, додаємо сіль за смаком.

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Галушки з начинкою. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Формуємо галушки. Беремо невеликий шматочок тіста, посипаємо стіл борошном та формуємо ковбаску. Ділимо тісто на невеликі шматочки.

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Приготування галушок. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Розкачуємо шматочок тіста та кладемо всередину м'ясну начинку. Зліплюємо кінці тіста, формуємо кульку та приплюскуємо її.

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Приготування галушок. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Викладаємо галушки на дощечку з борошном. Варимо галушки у киплячій підсоленій воді.

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Галушки з грибами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Після закипання чекаємо 2-3 хвилини та перекладаємо галушки в тарілку. Подаємо галушки зі смаженими грибами.

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гриби
лайфхаки
картопля
рецепти
Українська кухня
галушки

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