Українські традиційні картопляні галушки з куркою та грибами — рецепт з фото та відео.

Картопляні галушки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пропонуємо приготувати найсмачніші картопляні галушки з куркою та грибами. Вони готуються дуже швидко та легко. Обов'язково приготуйте та діліться враженнями.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

1 кг картоплі;

100 г яєць (2 шт.);

180 г борошна (6 ст. л. з гіркою);

сіль.

Додатково:

борошно для формування галушок.

м'ясна начинка:

200 г курячого фаршу;

1 цибулина;

сіль (за смаком);

перець (за смаком);

олія (для смаження).

Смажені гриби (до галушок):

300 г грибів;

1 цибулина;

сіль (за смаком);

олія (для смаження).

Спосіб приготування

Очищуємо, нарізаємо та варимо картоплю до готовності. Обов'язково зливаємо всю воду та робимо пюре (без додавання вершкового масла та молока). Виходить 800 г готового пюре, лишаємо його охолоджуватись.

Варена картопля. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перекладаємо в миску охолоджене пюре, додаємо яйця, борошно та сіль. Перемішуємо. Тісто для галушок готове.

Картопляне пюре. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо м'ясну начинку. Смажимо курячий фарш з цибулею на рослинній олії. Додаємо сіль, перець та перемішуємо.

Гриби та цибуля. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо гриби. Очищуємо та нарізаємо гриби. Нарізаємо маленьким кубиком цибулю. Смажимо на олії цибулю з грибами, додаємо сіль за смаком.

Галушки з начинкою. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Формуємо галушки. Беремо невеликий шматочок тіста, посипаємо стіл борошном та формуємо ковбаску. Ділимо тісто на невеликі шматочки.

Приготування галушок. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Розкачуємо шматочок тіста та кладемо всередину м'ясну начинку. Зліплюємо кінці тіста, формуємо кульку та приплюскуємо її.

Приготування галушок. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Викладаємо галушки на дощечку з борошном. Варимо галушки у киплячій підсоленій воді.

Галушки з грибами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Після закипання чекаємо 2-3 хвилини та перекладаємо галушки в тарілку. Подаємо галушки зі смаженими грибами.

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