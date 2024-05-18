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Рецепт вкусных картофельных галушек с курицей и грибами — просто и быстро

18 мая 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Украинские традиционные картофельные клецки с курицей и грибами - рецепт с фото и видео.
Картофельные галушки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем приготовить самые вкусные картофельные галушки с курицей и грибами. Они готовятся очень быстро и легко. Обязательно приготовьте и делитесь впечатлениями.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 1 кг картофеля;
  • 100 г яиц (2 шт.);
  • 180 г муки (6 ст. л. с горкой);
  • соль.

Дополнительно:

  • мука для формирования галушек.
  • мясная начинка:
  • 200 г куриного фарша;
  • 1 луковица;
  • соль (по вкусу);
  • перец (по вкусу);
  • масло (для жарки).

Жареные грибы (к галушкам):

  • 300 г грибов;
  • 1 луковица;
  • соль (по вкусу);
  • масло (для жарки).

Способ приготовления

Очищаем, нарезаем и варим картофель до готовности. Обязательно сливаем всю воду и делаем пюре (без добавления сливочного масла и молока). Получается 800 г готового пюре, оставляем его охлаждаться.

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Вареная картошка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перекладываем в миску охлажденное пюре, добавляем яйца, муку и соль. Перемешиваем. Тесто для глушек готово.

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Картофельное пюре. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим мясную начинку. Жарим куриный фарш с луком на растительном масле. Добавляем соль, перец и перемешиваем.

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Грибы и лук. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим грибы. Очищаем и нарезаем грибы. Нарезаем маленьким кубиком лук. Жарим на растительном масле лук с грибами, добавляем соль по вкусу.

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Галушки с начинкой. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Формируем галушки. Берем небольшой кусочек теста, посыпаем стол мукой и формируем колбаску. Делим тесто на небольшие кусочки.

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Приготовление галушек. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Раскатываем кусочек теста и кладем внутрь мясную начинку. Слепим концы теста, формируем шарик и приплюскиваем его.

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Приготовление галушек. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выкладываем галушки на дощечку с мукой. Варим галушки в кипящей подсоленной воде.

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Галушки с грибами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

После закипания ждем 2-3 минуты и перекладываем галушки в тарелку. Подаем галушки с жареными грибами.

Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

Еще мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также мы писали об еще одном быстром рецепте знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту.

грибы
лайфхаки
картошка
рецепты
Украинская кухня
галушки

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