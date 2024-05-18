Украинские традиционные картофельные клецки с курицей и грибами - рецепт с фото и видео.

Рецепт вкусных картофельных галушек с курицей и грибами — просто и быстро
Предлагаем приготовить самые вкусные картофельные галушки с курицей и грибами. Они готовятся очень быстро и легко. Обязательно приготовьте и делитесь впечатлениями.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 1 кг картофеля;
- 100 г яиц (2 шт.);
- 180 г муки (6 ст. л. с горкой);
- соль.
Дополнительно:
- мука для формирования галушек.
- мясная начинка:
- 200 г куриного фарша;
- 1 луковица;
- соль (по вкусу);
- перец (по вкусу);
- масло (для жарки).
Жареные грибы (к галушкам):
- 300 г грибов;
- 1 луковица;
- соль (по вкусу);
- масло (для жарки).
Способ приготовления
Очищаем, нарезаем и варим картофель до готовности. Обязательно сливаем всю воду и делаем пюре (без добавления сливочного масла и молока). Получается 800 г готового пюре, оставляем его охлаждаться.
Перекладываем в миску охлажденное пюре, добавляем яйца, муку и соль. Перемешиваем. Тесто для глушек готово.
Приготовим мясную начинку. Жарим куриный фарш с луком на растительном масле. Добавляем соль, перец и перемешиваем.
Приготовим грибы. Очищаем и нарезаем грибы. Нарезаем маленьким кубиком лук. Жарим на растительном масле лук с грибами, добавляем соль по вкусу.
Формируем галушки. Берем небольшой кусочек теста, посыпаем стол мукой и формируем колбаску. Делим тесто на небольшие кусочки.
Раскатываем кусочек теста и кладем внутрь мясную начинку. Слепим концы теста, формируем шарик и приплюскиваем его.
Выкладываем галушки на дощечку с мукой. Варим галушки в кипящей подсоленной воде.
После закипания ждем 2-3 минуты и перекладываем галушки в тарелку. Подаем галушки с жареными грибами.
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