Украинские традиционные картофельные клецки с курицей и грибами - рецепт с фото и видео.

Картофельные галушки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Предлагаем приготовить самые вкусные картофельные галушки с курицей и грибами. Они готовятся очень быстро и легко. Обязательно приготовьте и делитесь впечатлениями.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

1 кг картофеля;

100 г яиц (2 шт.);

180 г муки (6 ст. л. с горкой);

соль.

Дополнительно:

мука для формирования галушек.

мясная начинка:

200 г куриного фарша;

1 луковица;

соль (по вкусу);

перец (по вкусу);

масло (для жарки).

Жареные грибы (к галушкам):

300 г грибов;

1 луковица;

соль (по вкусу);

масло (для жарки).

Способ приготовления

Очищаем, нарезаем и варим картофель до готовности. Обязательно сливаем всю воду и делаем пюре (без добавления сливочного масла и молока). Получается 800 г готового пюре, оставляем его охлаждаться.

Вареная картошка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перекладываем в миску охлажденное пюре, добавляем яйца, муку и соль. Перемешиваем. Тесто для глушек готово.

Картофельное пюре. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим мясную начинку. Жарим куриный фарш с луком на растительном масле. Добавляем соль, перец и перемешиваем.

Грибы и лук. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим грибы. Очищаем и нарезаем грибы. Нарезаем маленьким кубиком лук. Жарим на растительном масле лук с грибами, добавляем соль по вкусу.

Галушки с начинкой. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Формируем галушки. Берем небольшой кусочек теста, посыпаем стол мукой и формируем колбаску. Делим тесто на небольшие кусочки.

Приготовление галушек. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Раскатываем кусочек теста и кладем внутрь мясную начинку. Слепим концы теста, формируем шарик и приплюскиваем его.

Приготовление галушек. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выкладываем галушки на дощечку с мукой. Варим галушки в кипящей подсоленной воде.

Галушки с грибами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

После закипания ждем 2-3 минуты и перекладываем галушки в тарелку. Подаем галушки с жареными грибами.

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