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Рецепт смачних хачапурі по-мегрельськи в духовці — супер сніданок

1 травня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати на сніданок — покроковий рецепт хачапурі мегрельськи в духовці
Хачапурі по-мегрельськи. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачні хачапурі із сиром по-мегрельськи. Ніжне м'яке тісто з великою кількістю сирної начинки. Особливо смачно із солодким чорним чаєм.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Дріжджове тісто для хачапурі:

  • молоко тепле 200 г;
  • сіль 0,5 ч. л;
  • цукор 3 ч. л;
  • дріжджі сухі швидкодіючі 1 ч. л. (3-4 г);
  • борошно близько 300 г;
  • олія 2 ст.л.

Для начинки:

  • сир адигейський 300 г;
  • сир сулугуні 300 г;
  • сіль;
  • вершкове масло 20 г + трохи для змащування.

Спосіб приготування

У тепле молоко додати дріжджі, трохи цукру та борошна. Перемішати та залишити у теплому місці на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати сіль, цукор, олію та борошно. Не додавайте все борошно відразу, краще порціями, оскільки борошна може знадобитися трохи більше або менше. Вимісити тісто кілька хвилин до однорідності, покласти в миску, посипану мукою|борошном|, і залишити в теплому місці на 1-1,5 години. Тісто має збільшитися обсягом у 2 рази.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Адигейський сир та сулугуні натерти на тертці, перемішати сири між собою. Залишити невелику частину сиру, щоб посипати хачапурі зверху. У частину, що залишилася додати м'яке вершкове масло і перемішати. Сформувати 2 кулі із сиру.

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Сир для начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розділити тісто на 2 частини, округлити кожну частину, накрити рушником та залишити відпочити на 10 хвилин.

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Тісто та сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Беремо одну кульку тіста, руками формуємо коржик, по центру коржика кладемо кульку сиру, збираємо краї тіста до верху, формуючи мішечок. Намагаємося, щоб згори не залишалося занадто багато тіста.

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Приготування хачапурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перевертаємо "мішок" швом вниз, накриваємо рушником і залишаємо на 5 хвилин. Тим часом формуємо другий хачапурі. Наперед прогріти духовку до 220-240 ºС.

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Хачапурі та олія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розкачати качалкою в корж діаметром 24-26 см. По центру зробити отвір. Посипати сиром, випікати не довше 10 хвилин в заздалегідь прогрітій духовці. Змастити хачапурі вершковим маслом|мастилом|.

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