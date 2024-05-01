Що приготувати на сніданок — покроковий рецепт хачапурі мегрельськи в духовці

Хачапурі по-мегрельськи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачні хачапурі із сиром по-мегрельськи. Ніжне м'яке тісто з великою кількістю сирної начинки. Особливо смачно із солодким чорним чаєм.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Дріжджове тісто для хачапурі:

молоко тепле 200 г;

сіль 0,5 ч. л;

цукор 3 ч. л;

дріжджі сухі швидкодіючі 1 ч. л. (3-4 г);

борошно близько 300 г;

олія 2 ст.л.

Для начинки:

сир адигейський 300 г;

сир сулугуні 300 г;

сіль;

вершкове масло 20 г + трохи для змащування.

Спосіб приготування

У тепле молоко додати дріжджі, трохи цукру та борошна. Перемішати та залишити у теплому місці на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати сіль, цукор, олію та борошно. Не додавайте все борошно відразу, краще порціями, оскільки борошна може знадобитися трохи більше або менше. Вимісити тісто кілька хвилин до однорідності, покласти в миску, посипану мукою|борошном|, і залишити в теплому місці на 1-1,5 години. Тісто має збільшитися обсягом у 2 рази.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Адигейський сир та сулугуні натерти на тертці, перемішати сири між собою. Залишити невелику частину сиру, щоб посипати хачапурі зверху. У частину, що залишилася додати м'яке вершкове масло і перемішати. Сформувати 2 кулі із сиру.

Сир для начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розділити тісто на 2 частини, округлити кожну частину, накрити рушником та залишити відпочити на 10 хвилин.

Тісто та сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Беремо одну кульку тіста, руками формуємо коржик, по центру коржика кладемо кульку сиру, збираємо краї тіста до верху, формуючи мішечок. Намагаємося, щоб згори не залишалося занадто багато тіста.

Приготування хачапурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перевертаємо "мішок" швом вниз, накриваємо рушником і залишаємо на 5 хвилин. Тим часом формуємо другий хачапурі. Наперед прогріти духовку до 220-240 ºС.

Хачапурі та олія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розкачати качалкою в корж діаметром 24-26 см. По центру зробити отвір. Посипати сиром, випікати не довше 10 хвилин в заздалегідь прогрітій духовці. Змастити хачапурі вершковим маслом|мастилом|.

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