Что приготовить на завтрак — пошаговый рецепт хачапури по-мегрельски в духовке

Рецепт вкусных хачапури по-мегрельски в духовке — супер завтрак
Очень вкусные хачапури с сыром по-мегрельски. Нежное, мягкое тесто с большим количеством сырной начинки. Особенно вкусно со сладким черным чаем.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Дрожжевое тесто для хачапури:
- молоко теплое 200 г;
- соль 0,5 ч.л;
- сахар 3 ч.л;
- дрожжи сухие быстродействующие 1 ч.л. (3-4 г);
- мука около 300 г;
- растительное масло 2 ст.л.
Для начинки:
- сыр адыгейский 300 г;
- сыр сулугуни 300 г;
- соль;
- сливочное масло 20 г + немного для смазывания.
Способ приготовления
В теплое молоко добавить дрожжи, немного сахара и муки. Перемешать и оставить в теплом месте на 10 минут, чтобы дрожжи активировались.
Добавить соль, сахар, растительное масло и муку. Не добавляйте всю муку сразу, лучше порциями, так как муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Вымесить тесто несколько минут до однородности, положить в миску, посыпанную мукой, и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа. Тесто должно увеличиться в объеме в 2 раза.
Адыгейский сыр и сулугуни натереть на терке, перемешать сыры между собой. Оставить небольшую часть сыра, чтобы посыпать хачапури сверху. В оставшуюся часть добавить мягкое сливочное масло и перемешать. Сформировать 2 шара из сыра.
Разделить тесто на 2 части, округлить каждую часть, накрыть полотенцем и оставить отдохнуть на 10 минут.
Берем один шарик теста, руками формируем лепешку, по центру лепешки кладем шарик сыра, собираем края теста к верху, формируя мешочек. Стараемся, чтобы сверху не оставалось слишком много теста.
Переворачиваем "мешочек" швом вниз, накрываем полотенцем и оставляем на 5 минут. Тем временем, формируем второй хачапури. Заранее прогреть духовку до 220-240 ºС.
Раскатать скалкой в лепешку диаметром 24-26 см. По центру сделать отверстие. Посыпать сыром, выпекать не дольше 10 минут в заранее прогретой духовке. Смазать хачапури сливочным маслом.
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