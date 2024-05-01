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Рецепт вкусных хачапури по-мегрельски в духовке — супер завтрак

1 мая 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить на завтрак — пошаговый рецепт хачапури по-мегрельски в духовке
Хачапури по-мегрельски. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусные хачапури с сыром по-мегрельски. Нежное, мягкое тесто с большим количеством сырной начинки. Особенно вкусно со сладким черным чаем. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Дрожжевое тесто для хачапури:

  • молоко теплое 200 г;
  • соль 0,5 ч.л;
  • сахар 3 ч.л;
  • дрожжи сухие быстродействующие 1 ч.л. (3-4 г);
  • мука около 300 г;
  • растительное масло 2 ст.л.

Для начинки:

  • сыр адыгейский 300 г;
  • сыр сулугуни 300 г;
  • соль;
  • сливочное масло 20 г + немного для смазывания. 

Способ приготовления 

В теплое молоко добавить дрожжи, немного сахара и муки. Перемешать и оставить в теплом месте на 10 минут, чтобы дрожжи активировались.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить соль, сахар, растительное масло и муку. Не добавляйте всю муку сразу, лучше порциями, так как муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Вымесить тесто несколько минут до однородности, положить в миску, посыпанную мукой, и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа. Тесто должно увеличиться в объеме в 2 раза.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Адыгейский сыр и сулугуни натереть на терке, перемешать сыры между собой. Оставить небольшую часть сыра, чтобы посыпать хачапури сверху. В оставшуюся часть добавить мягкое сливочное масло и перемешать. Сформировать 2 шара из сыра.

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Сыр для начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разделить тесто на 2 части, округлить каждую часть, накрыть полотенцем и оставить отдохнуть на 10 минут. 

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Тесто и сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Берем один шарик теста, руками формируем лепешку, по центру лепешки кладем шарик сыра, собираем края теста к верху, формируя мешочек. Стараемся, чтобы сверху не оставалось слишком много теста.

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Приготовление хачапури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Переворачиваем "мешочек" швом вниз, накрываем полотенцем и оставляем на 5 минут. Тем временем, формируем второй хачапури. Заранее прогреть духовку до 220-240 ºС.

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Хачапури и масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раскатать скалкой в лепешку диаметром 24-26 см. По центру сделать отверстие. Посыпать сыром, выпекать не дольше 10 минут в заранее прогретой духовке. Смазать хачапури сливочным маслом.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

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Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.

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