Что приготовить на завтрак — пошаговый рецепт хачапури по-мегрельски в духовке

Хачапури по-мегрельски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусные хачапури с сыром по-мегрельски. Нежное, мягкое тесто с большим количеством сырной начинки. Особенно вкусно со сладким черным чаем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Дрожжевое тесто для хачапури:

молоко теплое 200 г;

соль 0,5 ч.л;

сахар 3 ч.л;

дрожжи сухие быстродействующие 1 ч.л. (3-4 г);

мука около 300 г;

растительное масло 2 ст.л.

Для начинки:

сыр адыгейский 300 г;

сыр сулугуни 300 г;

соль;

сливочное масло 20 г + немного для смазывания.

Способ приготовления

В теплое молоко добавить дрожжи, немного сахара и муки. Перемешать и оставить в теплом месте на 10 минут, чтобы дрожжи активировались.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить соль, сахар, растительное масло и муку. Не добавляйте всю муку сразу, лучше порциями, так как муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Вымесить тесто несколько минут до однородности, положить в миску, посыпанную мукой, и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа. Тесто должно увеличиться в объеме в 2 раза.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Адыгейский сыр и сулугуни натереть на терке, перемешать сыры между собой. Оставить небольшую часть сыра, чтобы посыпать хачапури сверху. В оставшуюся часть добавить мягкое сливочное масло и перемешать. Сформировать 2 шара из сыра.

Сыр для начинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разделить тесто на 2 части, округлить каждую часть, накрыть полотенцем и оставить отдохнуть на 10 минут.

Тесто и сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Берем один шарик теста, руками формируем лепешку, по центру лепешки кладем шарик сыра, собираем края теста к верху, формируя мешочек. Стараемся, чтобы сверху не оставалось слишком много теста.

Приготовление хачапури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Переворачиваем "мешочек" швом вниз, накрываем полотенцем и оставляем на 5 минут. Тем временем, формируем второй хачапури. Заранее прогреть духовку до 220-240 ºС.

Хачапури и масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раскатать скалкой в лепешку диаметром 24-26 см. По центру сделать отверстие. Посыпать сыром, выпекать не дольше 10 минут в заранее прогретой духовке. Смазать хачапури сливочным маслом.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстрый и вкусный рецепт из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.