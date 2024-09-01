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Рецепт смачних котлет в духовці — так набагато простіше та корисніше

1 вересня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачні котлети в духовці – простий та корисний рецепт
Котлети у духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте смачні котлети в духовці за цим простим рецептом. Запікання робить їх не тільки легшим у приготуванні, але й кориснішим, зберігаючи соковитість та насичений смак. Ідеальний варіант для тих, хто цінує здоров'я та смачні страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • фарш 800 г;
  • цибуля 100-130 г (1 середня цибулина);
  • батон сухий 5 шматочків;
  • молоко 150-200 г;
  • часник 1 зубчик;
  • сіль;
  • чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Залити сухий батон молоком та залишити на 10 хвилин. Перемолоти на м'ясорубці м'ясо, цибулю, часник та батон.

рецепт котлет у духовці
Хліб у молоці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолити та поперчити фарш. Відбити фарш мінімум 10-15 разів, щоб котлети добре тримали форму.

Як приготувати котлети в духовці
М'ясний фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сформувати котлети, викласти на лист і запікати 30-35 хвилин при температурі 200-210 ºС.

простий рецепт котелт у духовці
Приготування котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

Ще ми розповідали, як приготувати котлети у духовці – простий рецепт.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.

лайфхаки Вечеря рецепти котлети м'ясний фарш

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