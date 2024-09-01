Смачні котлети в духовці – простий та корисний рецепт

Рецепт смачних котлет в духовці — так набагато простіше та корисніше
Приготуйте смачні котлети в духовці за цим простим рецептом. Запікання робить їх не тільки легшим у приготуванні, але й кориснішим, зберігаючи соковитість та насичений смак. Ідеальний варіант для тих, хто цінує здоров'я та смачні страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- фарш 800 г;
- цибуля 100-130 г (1 середня цибулина);
- батон сухий 5 шматочків;
- молоко 150-200 г;
- часник 1 зубчик;
- сіль;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування
Залити сухий батон молоком та залишити на 10 хвилин. Перемолоти на м'ясорубці м'ясо, цибулю, часник та батон.
Посолити та поперчити фарш. Відбити фарш мінімум 10-15 разів, щоб котлети добре тримали форму.
Сформувати котлети, викласти на лист і запікати 30-35 хвилин при температурі 200-210 ºС.
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