Вкусные котлеты в духовке — простой и полезный рецепт

Котлеты в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Приготовьте вкусные котлеты в духовке по этому простому рецепту. Запекание делает их не только легче в приготовлении, но и полезнее, сохраняя сочность и насыщенный вкус. Идеальный вариант для тех, кто ценит здоровье и вкусные блюда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

фарш 800 г;

лук 100-130 г (1 средняя луковица);

батон сухой 5 кусочков;

молоко 150-200 г;

чеснок 1 зубчик;

соль;

черный молотый перец.

Способ приготовления

Залить сухой батон молоком и оставить на 10 минут. Перемолоть на мясорубке мясо, лук, чеснок и батон.

Хлеб в молоке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолить и поперчить фарш. Отбить фарш минимум 10-15 раз, чтобы котлеты хорошо держали форму.

Мясной фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сформировать котлеты, выложить на противень и запекать 30-35 минут при температуре 200-210 ºС.

Приготовление котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.

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