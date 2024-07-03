Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Рецепт смачних млинців з сиром до сніданку arrow

Рецепт смачних млинців з сиром до сніданку

3 липня 2024 05:47
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор
Що приготувати на сніданок — покроковий рецепт млинців з сиром
Млинці з сиром. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор

Млинці виходять дуже смачні, з сирною начинкою. Обов'язково приготуйте за цим рецептом, особливо буде доречно до сніданку. Ваші близькі точно оцінять. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 2 яйця;
  • 3 столові ложки цукру;
  • 1 пакетик ванільного цукру;
  • 1/3 чайної ложки солі;
  • 150 г. борошна;
  • 500 мл. теплого молока;
  • 2 ст. л. олії. 

Для начинки:

  • 300 г. кисломолочного сиру;
  • 1 ст. л. цукрової пудри. 

Спосіб приготування 

Для приготування млинців поєднайте разом яйця, цукор, ванільний цукор та сіль. Додайте частину борошна та перемішайте до утворення однорідної маси.

приготовление блинов
Приготування млинців. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте 150 мл. молока та знову все перемішайте. Слідом додайте другу частину борошна і поєднайте все разом.

null
Молоко для млинців. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте ще 350 мл. молока та гарно перемішайте все разом. Дайте тісту постояти 5 хвилин. На цьому етапі можете додати до готової маси для млинців 2 столові ложки олії. Тоді ваші млинці не будуть приставати до пательні. 

блин на сковороде
Приготування млинців. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Розігрійте пательню, обсмажувати млинці по 1-2 хвилини з кожної із сторін. Млинці виходять дуже тоненькі та зовсім не рвуться.

null
Сирна начинка. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Параллельно приготуйте начинку для млинців. Для цього візьміть 300 грасів сиру та додайте до нього 1 столову ложку цукрової пудри. Поєднайте все разом.

рецепт блинов
Приготування млинців. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Начиняємо готові млинці. Для цього, кожний млинець розділіть на 4 рівні частини. На край кожного млинця (по центру) покладіть 1 чайну ложку сиру та заверніть млинець. Млинці виходять за розміром менші, ніж мої мізинці, а смакують ще краще ніж звичайні. 

Раніше ми писали про оладки з цукіні на сніданок — рецепт, який вартий вашої уваги.

Ще ми розповідали про супер простий сніданок за 10 хвилин — знадобиться лише картопля та яйце.

Також ми писали рол з тунцем у лаваші – рецепт смачного, правильного та корисного сніданку.

Приготування рецепти кисломолочний сир ідея для сніданку млинці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони