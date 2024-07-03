Що приготувати на сніданок — покроковий рецепт млинців з сиром

Млинці з сиром. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Млинці виходять дуже смачні, з сирною начинкою. Обов'язково приготуйте за цим рецептом, особливо буде доречно до сніданку. Ваші близькі точно оцінять.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Читайте також:

Вам знадобиться:

2 яйця;

3 столові ложки цукру;

1 пакетик ванільного цукру;

1/3 чайної ложки солі;

150 г. борошна;

500 мл. теплого молока;

2 ст. л. олії.

Для начинки:

300 г. кисломолочного сиру;

1 ст. л. цукрової пудри.

Спосіб приготування

Для приготування млинців поєднайте разом яйця, цукор, ванільний цукор та сіль. Додайте частину борошна та перемішайте до утворення однорідної маси.

Приготування млинців. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте 150 мл. молока та знову все перемішайте. Слідом додайте другу частину борошна і поєднайте все разом.

Молоко для млинців. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте ще 350 мл. молока та гарно перемішайте все разом. Дайте тісту постояти 5 хвилин. На цьому етапі можете додати до готової маси для млинців 2 столові ложки олії. Тоді ваші млинці не будуть приставати до пательні.

Приготування млинців. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Розігрійте пательню, обсмажувати млинці по 1-2 хвилини з кожної із сторін. Млинці виходять дуже тоненькі та зовсім не рвуться.

Сирна начинка. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Параллельно приготуйте начинку для млинців. Для цього візьміть 300 грасів сиру та додайте до нього 1 столову ложку цукрової пудри. Поєднайте все разом.

Приготування млинців. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Начиняємо готові млинці. Для цього, кожний млинець розділіть на 4 рівні частини. На край кожного млинця (по центру) покладіть 1 чайну ложку сиру та заверніть млинець. Млинці виходять за розміром менші, ніж мої мізинці, а смакують ще краще ніж звичайні.

Раніше ми писали про оладки з цукіні на сніданок — рецепт, який вартий вашої уваги.

Ще ми розповідали про супер простий сніданок за 10 хвилин — знадобиться лише картопля та яйце.

Також ми писали рол з тунцем у лаваші – рецепт смачного, правильного та корисного сніданку.