Що приготувати на сніданок — покроковий рецепт млинців з сиром

Рецепт смачних млинців з сиром до сніданку
Млинці виходять дуже смачні, з сирною начинкою. Обов'язково приготуйте за цим рецептом, особливо буде доречно до сніданку. Ваші близькі точно оцінять.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 2 яйця;
- 3 столові ложки цукру;
- 1 пакетик ванільного цукру;
- 1/3 чайної ложки солі;
- 150 г. борошна;
- 500 мл. теплого молока;
- 2 ст. л. олії.
Для начинки:
- 300 г. кисломолочного сиру;
- 1 ст. л. цукрової пудри.
Спосіб приготування
Для приготування млинців поєднайте разом яйця, цукор, ванільний цукор та сіль. Додайте частину борошна та перемішайте до утворення однорідної маси.
Додайте 150 мл. молока та знову все перемішайте. Слідом додайте другу частину борошна і поєднайте все разом.
Додайте ще 350 мл. молока та гарно перемішайте все разом. Дайте тісту постояти 5 хвилин. На цьому етапі можете додати до готової маси для млинців 2 столові ложки олії. Тоді ваші млинці не будуть приставати до пательні.
Розігрійте пательню, обсмажувати млинці по 1-2 хвилини з кожної із сторін. Млинці виходять дуже тоненькі та зовсім не рвуться.
Параллельно приготуйте начинку для млинців. Для цього візьміть 300 грасів сиру та додайте до нього 1 столову ложку цукрової пудри. Поєднайте все разом.
Начиняємо готові млинці. Для цього, кожний млинець розділіть на 4 рівні частини. На край кожного млинця (по центру) покладіть 1 чайну ложку сиру та заверніть млинець. Млинці виходять за розміром менші, ніж мої мізинці, а смакують ще краще ніж звичайні.
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