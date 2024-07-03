Что приготовить на завтрак — пошаговый рецепт блинчиков с сыром

Блинчики с творогом. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Блинчики получаются очень вкусные, с творожной начинкой. Обязательно приготовьте по этому рецепту, особенно будет уместно к завтраку. Ваши близкие точно оценят.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

2 яйца;

3 столовые ложки сахара;

1 пакетик ванильного сахара;

1/3 чайной ложки соли;

150 г. муки;

500 мл. теплого молока;

2 ст. л. растительного масла.

Для начинки:

300 г кисломолочного сыра;

1 ст. л. сахарной пудры.

Способ приготовления

Для приготовления блинов смешайте вместе яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Добавьте часть муки и размешайте до образования однородной массы.

Приготовление блинов. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте 150 мл. молока и снова все перемешайте. Затем добавьте вторую часть муки и соедините все вместе.

Молоко для блинов. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте еще 350 мл. молока и хорошо перемешайте все вместе. Дайте тесту постоять 5 минут. На этом этапе можно добавить в готовую массу для блинов 2 столовые ложки масла. Тогда ваши блины не будут прилипать к сковороде.

Приготовление блинов. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Разогрейте сковороду, обжаривайте блины по 1-2 минуты с каждой из сторон. Блинчики получаются очень тоненькие и совсем не рвутся.

Творожная начинка. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Параллельно приготовьте начинку для блинов. Для этого возьмите 300 г сыра и добавьте к нему 1 столовую ложку сахарной пудры. Соедините все вместе.

Приготовление блинов. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Начиняем готовые блинчики. Для этого каждый блинчик разделите на 4 равные части. На край каждого блина (по центру) положите 1 чайную ложку сыра и заверните блинчик. Блинчики получаются по размеру меньше, чем мои мизинцы, а смакуют еще лучше обычных.

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