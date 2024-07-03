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Рецепт вкусных блинов с творогом к завтраку

3 июля 2024 05:47
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор
Что приготовить на завтрак — пошаговый рецепт блинчиков с сыром
Блинчики с творогом. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор

Блинчики получаются очень вкусные, с творожной начинкой. Обязательно приготовьте по этому рецепту, особенно будет уместно к завтраку. Ваши близкие точно оценят.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 2 яйца;
  • 3 столовые ложки сахара;
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • 1/3 чайной ложки соли;
  • 150 г. муки;
  • 500 мл. теплого молока;
  • 2 ст. л. растительного масла.

Для начинки:

  • 300 г кисломолочного сыра;
  • 1 ст. л. сахарной пудры.

Способ приготовления

Для приготовления блинов смешайте вместе яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Добавьте часть муки и размешайте до образования однородной массы.

приготовление блинов
Приготовление блинов. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте 150 мл. молока и снова все перемешайте. Затем добавьте вторую часть муки и соедините все вместе.

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Молоко для блинов. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте еще 350 мл. молока и хорошо перемешайте все вместе. Дайте тесту постоять 5 минут. На этом этапе можно добавить в готовую массу для блинов 2 столовые ложки масла. Тогда ваши блины не будут прилипать к сковороде. 

блин на сковороде
Приготовление блинов. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Разогрейте сковороду, обжаривайте блины по 1-2 минуты с каждой из сторон. Блинчики получаются очень тоненькие и совсем не рвутся.

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Творожная начинка. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Параллельно приготовьте начинку для блинов. Для этого возьмите 300 г сыра и добавьте к нему 1 столовую ложку сахарной пудры. Соедините все вместе.

рецепт блинов
Приготовление блинов. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Начиняем готовые блинчики. Для этого каждый блинчик разделите на 4 равные части. На край каждого блина (по центру) положите 1 чайную ложку сыра и заверните блинчик. Блинчики получаются по размеру меньше, чем мои мизинцы, а смакуют еще лучше обычных.

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Приготовление рецепты творог идея для завтрака блины

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