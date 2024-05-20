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Рецепт смачного грузинського салату та горіхового соусу

20 травня 2024 22:24
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Грузинський салат з горіховим соусом – простий рецепт приготування
Грузинський салат. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Легкий, дуже простий і смачний салат із доступних інгредієнтів, який підійде до риби, птиці чи м'яса. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

  • 5 штук. помідорів;
  • 5 штук. огірків;
  • кінза;
  • петрушка;
  • 50 г обсмажених волоських горіхів;
  • 1 ч. л. оцту;
  • сіль за смаком);
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 шт. червоної цибулі;
  • перець чилі (за смаком);
  • 30 мл рослинної олії (1,5 ст. л.);
  • 30 мл води (1,5 ст. арк.).

Спосіб приготування

Приготуйте заправку. З'єднайте воду, олію, оцет, часник, горіхи і пробийте блендером до стану пасти.

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Приготування заправки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Бланшуйте помідори і зніміть з них шкірку. Зріжте шкірку з огірків. Наріжте огірки, помідори середніми шматочками.

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Помідори без шкірки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Наріжте цибулю тонкими півкільцями. Порубайте дрібно 1/3 частину гострого перцю.

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Приготування салату. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Порубайте петрушку та кінзу. З'єднайте всі інгредієнти, додайте заправку та перемішайте. Додати сіль до смаку і салат готовий.

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Приготування салату. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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салат
волоські горіхи
грузинська кухня

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