Грузинський салат з горіховим соусом – простий рецепт приготування

Грузинський салат. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Легкий, дуже простий і смачний салат із доступних інгредієнтів, який підійде до риби, птиці чи м'яса. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

5 штук. помідорів;

5 штук. огірків;

кінза;

петрушка;

50 г обсмажених волоських горіхів;

1 ч. л. оцту;

сіль за смаком);

2 зубчики часнику;

1 шт. червоної цибулі;

перець чилі (за смаком);

30 мл рослинної олії (1,5 ст. л.);

30 мл води (1,5 ст. арк.).

Спосіб приготування

Приготуйте заправку. З'єднайте воду, олію, оцет, часник, горіхи і пробийте блендером до стану пасти.

Приготування заправки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Бланшуйте помідори і зніміть з них шкірку. Зріжте шкірку з огірків. Наріжте огірки, помідори середніми шматочками.

Помідори без шкірки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Наріжте цибулю тонкими півкільцями. Порубайте дрібно 1/3 частину гострого перцю.

Приготування салату. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Порубайте петрушку та кінзу. З'єднайте всі інгредієнти, додайте заправку та перемішайте. Додати сіль до смаку і салат готовий.

Приготування салату. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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