Грузинський салат з горіховим соусом – простий рецепт приготування

Рецепт смачного грузинського салату та горіхового соусу
Легкий, дуже простий і смачний салат із доступних інгредієнтів, який підійде до риби, птиці чи м'яса. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 5 штук. помідорів;
- 5 штук. огірків;
- кінза;
- петрушка;
- 50 г обсмажених волоських горіхів;
- 1 ч. л. оцту;
- сіль за смаком);
- 2 зубчики часнику;
- 1 шт. червоної цибулі;
- перець чилі (за смаком);
- 30 мл рослинної олії (1,5 ст. л.);
- 30 мл води (1,5 ст. арк.).
Спосіб приготування
Приготуйте заправку. З'єднайте воду, олію, оцет, часник, горіхи і пробийте блендером до стану пасти.
Бланшуйте помідори і зніміть з них шкірку. Зріжте шкірку з огірків. Наріжте огірки, помідори середніми шматочками.
Наріжте цибулю тонкими півкільцями. Порубайте дрібно 1/3 частину гострого перцю.
Порубайте петрушку та кінзу. З'єднайте всі інгредієнти, додайте заправку та перемішайте. Додати сіль до смаку і салат готовий.
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