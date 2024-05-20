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Рецепт вкуснейшего грузинского салата и орехового соуса

20 мая 2024 22:24
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Грузинский салат с ореховым соусом — простой рецепт приготовления
Грузинский салат. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Легкий, очень простой и вкуснейший салат из доступных ингредиентов, который подойдет к рыбе, птице или мясу. Обязательно попробуйте приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya

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Вам понадобится: 

  • 5 шт. помидоров;
  • 5 шт. огурцов;
  • кинза;
  • петрушка;
  • 50 г обжаренных грецких орехов;
  • 1 ч. л. уксуса;
  • соль (по вкусу);
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 шт. красного лука;
  • перец чили (по вкусу);
  • 30 мл растительного масла (1,5 ст. л.);
  • 30 мл воды (1,5 ст. л.).

Способ приготовления 

Приготовьте заправку. Соедините воду, растительное масло, уксус, чеснок, орехи и пробейте блендером до состояния пасты.

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Приготовление заправки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Бланшируйте помидоры и снимите с них кожуру. Срежьте кожуру с огурцов. Нарежьте огурцы, помидоры средними кусочками. 

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Помидоры без кожицы. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Нарежьте лук тонкими полукольцами. Порубите мелко 1/3 часть острого перца.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Порубите петрушку и кинзу. Соедините все ингредиенты, добавьте заправку и перемешайте. Добавить соль по вкусу и салат готов. 

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Приготовление салата. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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рецепты
овощи
лайфхаки
салат
грецкие орехи
грузинская кухня

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