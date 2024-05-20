Грузинский салат с ореховым соусом — простой рецепт приготовления

Грузинский салат. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Легкий, очень простой и вкуснейший салат из доступных ингредиентов, который подойдет к рыбе, птице или мясу. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

5 шт. помидоров;

5 шт. огурцов;

кинза;

петрушка;

50 г обжаренных грецких орехов;

1 ч. л. уксуса;

соль (по вкусу);

2 зубчика чеснока;

1 шт. красного лука;

перец чили (по вкусу);

30 мл растительного масла (1,5 ст. л.);

30 мл воды (1,5 ст. л.).

Способ приготовления

Приготовьте заправку. Соедините воду, растительное масло, уксус, чеснок, орехи и пробейте блендером до состояния пасты.

Приготовление заправки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Бланшируйте помидоры и снимите с них кожуру. Срежьте кожуру с огурцов. Нарежьте огурцы, помидоры средними кусочками.

Помидоры без кожицы. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Нарежьте лук тонкими полукольцами. Порубите мелко 1/3 часть острого перца.

Приготовление салата. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Порубите петрушку и кинзу. Соедините все ингредиенты, добавьте заправку и перемешайте. Добавить соль по вкусу и салат готов.

Приготовление салата. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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