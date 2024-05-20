Грузинский салат с ореховым соусом — простой рецепт приготовления

Рецепт вкуснейшего грузинского салата и орехового соуса
Легкий, очень простой и вкуснейший салат из доступных ингредиентов, который подойдет к рыбе, птице или мясу. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 5 шт. помидоров;
- 5 шт. огурцов;
- кинза;
- петрушка;
- 50 г обжаренных грецких орехов;
- 1 ч. л. уксуса;
- соль (по вкусу);
- 2 зубчика чеснока;
- 1 шт. красного лука;
- перец чили (по вкусу);
- 30 мл растительного масла (1,5 ст. л.);
- 30 мл воды (1,5 ст. л.).
Способ приготовления
Приготовьте заправку. Соедините воду, растительное масло, уксус, чеснок, орехи и пробейте блендером до состояния пасты.
Бланшируйте помидоры и снимите с них кожуру. Срежьте кожуру с огурцов. Нарежьте огурцы, помидоры средними кусочками.
Нарежьте лук тонкими полукольцами. Порубите мелко 1/3 часть острого перца.
Порубите петрушку и кинзу. Соедините все ингредиенты, добавьте заправку и перемешайте. Добавить соль по вкусу и салат готов.
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