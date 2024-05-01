Як приготувати смачний ягідний кисіль, як в дитинстві — рецепт з фото та відео.

Рецепт смачного ягідного кисіля, як в дитинстві
Ягідний кисіль — це напій з дитинства. Охолоджений, смачний та ще з тільки випеченою булочкою або оладками. Тому давайте в сезон ягід приготуємо смачний кисіль та пригостим всю родину.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Українська Кухня Кращі Традиції.
Вам знадобиться:
- 3 л води;
- 1 кг ягоди;
- 200 г цукор;
- 6 ст.л. картопляного крохмалю.
Спосіб приготування
Для приготування кисіля ви можете використовувати будь-які ягоди. Їх потрібно промити та очистити від хвостиків.
Воду потрібно довести до кипіння, додати цукор, все ретельно перемішати. Потім додати ягоди та довести до кипіння.
До крохмалю потрібно додати води та ретельно перемішати.
До ягід додати крохмаль, який потрібно гарно перемішати. Варити до моменту, коли кисіль почне загусати.
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