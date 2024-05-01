Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Рецепт смачного ягідного кисіля, як в дитинстві arrow

Рецепт смачного ягідного кисіля, як в дитинстві

1 травня 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати смачний ягідний кисіль, як в дитинстві — рецепт з фото та відео.
Ягідний кисіль. Фото: YouTube @ukrcook
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ягідний кисіль — це напій з дитинства. Охолоджений, смачний та ще з тільки випеченою булочкою або оладками. Тому давайте в сезон ягід приготуємо смачний кисіль та пригостим всю родину. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Українська Кухня Кращі Традиції

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 3 л води;
  • 1 кг ягоди;
  • 200 г цукор;
  • 6 ст.л. картопляного крохмалю. 

Спосіб приготування 

Для приготування кисіля ви можете використовувати будь-які ягоди. Їх потрібно промити та очистити від хвостиків. 

null
Вода та ягоди. Фото: YouTube @ukrcook

Воду потрібно довести до кипіння, додати цукор, все ретельно перемішати. Потім додати ягоди та довести до кипіння. 

null
Вода та крохмаль. Фото: YouTube @ukrcook

До крохмалю потрібно додати води та ретельно перемішати. 

null
Крохмаль та ягоди. Фото: YouTube @ukrcook

До ягід додати крохмаль, який потрібно гарно перемішати. Варити до моменту, коли кисіль почне загусати. 

null
Ягідний кисіль. Фото: YouTube @ukrcook

Раніше ми писали про рецепт традиційного українського кисіля з чорниць

Ще ми розповідали, чим корисно какао — чому це найкраща альтернатива каві та чаю.

Також ми писали, що буде, якщо відмовитись від кави.

лайфхаки
ягоди
рецепти
Українська кухня
кисіль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри