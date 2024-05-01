Як приготувати смачний ягідний кисіль, як в дитинстві — рецепт з фото та відео.

Ягідний кисіль. Фото: YouTube @ukrcook

Ягідний кисіль — це напій з дитинства. Охолоджений, смачний та ще з тільки випеченою булочкою або оладками. Тому давайте в сезон ягід приготуємо смачний кисіль та пригостим всю родину.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Українська Кухня Кращі Традиції.

Читайте також:

Вам знадобиться:

3 л води;

1 кг ягоди;

200 г цукор;

6 ст.л. картопляного крохмалю.

Спосіб приготування

Для приготування кисіля ви можете використовувати будь-які ягоди. Їх потрібно промити та очистити від хвостиків.

Вода та ягоди. Фото: YouTube @ukrcook

Воду потрібно довести до кипіння, додати цукор, все ретельно перемішати. Потім додати ягоди та довести до кипіння.

Вода та крохмаль. Фото: YouTube @ukrcook

До крохмалю потрібно додати води та ретельно перемішати.

Крохмаль та ягоди. Фото: YouTube @ukrcook

До ягід додати крохмаль, який потрібно гарно перемішати. Варити до моменту, коли кисіль почне загусати.

Ягідний кисіль. Фото: YouTube @ukrcook

Раніше ми писали про рецепт традиційного українського кисіля з чорниць.

Ще ми розповідали, чим корисно какао — чому це найкраща альтернатива каві та чаю.

Також ми писали, що буде, якщо відмовитись від кави.