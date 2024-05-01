Как приготовить вкусный ягодный кисель, как в детстве – рецепт с фото и видео.

Ягодный кисель. Фото: YouTube @ukrcook

Ягодный кисель — это напиток с детства. Охлажденный, вкусный и еще с только выпеченной булолкой или оладьями. Поэтому давайте в сезон ягод приготовим вкусный кисель и угостим всю семью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Украинская Кухня Лучшие Традиции.

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Вам понадобится:

3 л воды;

1 кг ягоды;

200 г сахар;

6 ст.л. картофельного крахмала.

Способ приготовления

Для приготовления киселя вы можете использовать любые ягоды. Их следует промыть и очистить от хвостиков.

Воды и ягоды. Фото: YouTube @ukrcook

Воду нужно довести до кипения, добавить сахар, тщательно перемешать. Затем добавить ягоды и довести до кипения.

Вода и крахмал. Фото: YouTube @ukrcook

К крахмалу нужно добавить воду и тщательно перемешать.

Крахмал и ягоды. Фото: YouTube @ukrcook

К ягодам добавить крахмал, который нужно хорошо перемешать. Варить до момента, когда кисель начнет загустевать.

Ягодный кисель. Фото: YouTube @ukrcook

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