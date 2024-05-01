Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт вкусного ягодного киселя, как в детстве arrow

Рецепт вкусного ягодного киселя, как в детстве

1 мая 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить вкусный ягодный кисель, как в детстве – рецепт с фото и видео.
Ягодный кисель. Фото: YouTube @ukrcook
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Ягодный кисель — это напиток с детства. Охлажденный, вкусный и еще с только выпеченной булолкой или оладьями. Поэтому давайте в сезон ягод приготовим вкусный кисель и угостим всю семью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Украинская Кухня Лучшие Традиции.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 3 л воды;
  • 1 кг ягоды;
  • 200 г сахар;
  • 6 ст.л. картофельного крахмала.

Способ приготовления

Для приготовления киселя вы можете использовать любые ягоды. Их следует промыть и очистить от хвостиков.

null
Воды и ягоды. Фото: YouTube @ukrcook

Воду нужно довести до кипения, добавить сахар, тщательно перемешать. Затем добавить ягоды и довести до кипения.

null
Вода и крахмал. Фото: YouTube @ukrcook

К крахмалу нужно добавить воду и тщательно перемешать.

null
Крахмал и ягоды. Фото: YouTube @ukrcook

К ягодам добавить крахмал, который нужно хорошо перемешать. Варить до момента, когда кисель начнет загустевать.

null
Ягодный кисель. Фото: YouTube @ukrcook

Раньше мы писали о рецепте традиционного украинского киселя из черники.

Еще мы рассказывали, чем полезно какао — почему это лучшая альтернатива кофе и чаю.

Также мы писали, что будет, если отказаться от кофе.

лайфхаки
ягоды
рецепты
Украинская кухня
кисель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри