Как приготовить вкусный ягодный кисель, как в детстве – рецепт с фото и видео.

Рецепт вкусного ягодного киселя, как в детстве
Ягодный кисель — это напиток с детства. Охлажденный, вкусный и еще с только выпеченной булолкой или оладьями. Поэтому давайте в сезон ягод приготовим вкусный кисель и угостим всю семью.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Украинская Кухня Лучшие Традиции.
Вам понадобится:
- 3 л воды;
- 1 кг ягоды;
- 200 г сахар;
- 6 ст.л. картофельного крахмала.
Способ приготовления
Для приготовления киселя вы можете использовать любые ягоды. Их следует промыть и очистить от хвостиков.
Воду нужно довести до кипения, добавить сахар, тщательно перемешать. Затем добавить ягоды и довести до кипения.
К крахмалу нужно добавить воду и тщательно перемешать.
К ягодам добавить крахмал, который нужно хорошо перемешать. Варить до момента, когда кисель начнет загустевать.
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