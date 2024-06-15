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Рецепт смачного хлібного квасу в домашніх умовах

15 червня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати хлібний квас удома – дуже простий рецепт приготування.
Домашній квас. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Хочете насолодитися справжнім домашнім квасом, який порадує своїм насиченим смаком та освіжаючою прохолодою? Скористайтеся цим рецептом найсмачнішого хлібного квасу, який легко приготувати в домашніх умовах.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • бородинський хліб 350 г;
  • вода (окріп) 3 літри;
  • родзинки 15-20 шт. (не вимивайте занадто сильно, на поверхні родзинок теж живуть дикі дріжджі, які братимуть участь у процесі бродіння);
  • дріжджі сухі ч.л. без гірки (близько 1 г, якщо братимете живі, то 3-4 г);
  • цукор 130 г.

Вихід: 2,2-2,5 літра

Спосіб приготування

Обрізати ті частини хліба, де є насіння коріандру. Нарізати на довільні кубики. Підрум'янити в духовці, прогрітій до 180 ºС протягом 15-20 хвилин. Якщо ви хочете, щоб у квасі була гіркуватість, то потрібно, щоб сухарики злегка підгоріли.

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Бородинський хліб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити сухарики 3 л окропу і дати охолонути до теплого стану. Процідити через друшляк та чотири шари марлі, віджати хліб. Віджатий хліб нам більше не знадобиться.

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Бородинський хліб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати цукор, дріжджі, родзинки, нещільно накрити і залишити при кімнатній температурі на 8-12 годин. Перелити в пляшку, не доливаючи 3-4 см до краю, щоб газам було куди виходити.

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Приготування квасу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Закрутити пробкою та поставити в холодильник на 10-12 годин. За цей час квас набереться різкості та повністю охолоне.

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