Як приготувати хлібний квас удома – дуже простий рецепт приготування.

Рецепт смачного хлібного квасу в домашніх умовах
Хочете насолодитися справжнім домашнім квасом, який порадує своїм насиченим смаком та освіжаючою прохолодою? Скористайтеся цим рецептом найсмачнішого хлібного квасу, який легко приготувати в домашніх умовах.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- бородинський хліб 350 г;
- вода (окріп) 3 літри;
- родзинки 15-20 шт. (не вимивайте занадто сильно, на поверхні родзинок теж живуть дикі дріжджі, які братимуть участь у процесі бродіння);
- дріжджі сухі ч.л. без гірки (близько 1 г, якщо братимете живі, то 3-4 г);
- цукор 130 г.
Вихід: 2,2-2,5 літра
Спосіб приготування
Обрізати ті частини хліба, де є насіння коріандру. Нарізати на довільні кубики. Підрум'янити в духовці, прогрітій до 180 ºС протягом 15-20 хвилин. Якщо ви хочете, щоб у квасі була гіркуватість, то потрібно, щоб сухарики злегка підгоріли.
Залити сухарики 3 л окропу і дати охолонути до теплого стану. Процідити через друшляк та чотири шари марлі, віджати хліб. Віджатий хліб нам більше не знадобиться.
Додати цукор, дріжджі, родзинки, нещільно накрити і залишити при кімнатній температурі на 8-12 годин. Перелити в пляшку, не доливаючи 3-4 см до краю, щоб газам було куди виходити.
Закрутити пробкою та поставити в холодильник на 10-12 годин. За цей час квас набереться різкості та повністю охолоне.
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