Как приготовить хлебный квас дома — очень простой рецепт приготовления.

Домашний квас. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Хотите насладиться настоящим домашним квасом, который порадует своим насыщенным вкусом и освежающей прохладой? Воспользуйтесь этим рецептом вкуснейшего хлебного кваса, который легко приготовить в домашних условиях.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

бородинский хлеб 350 г;

вода (кипяток) 3 литра;

изюм 15-20 шт. (не вымывайте слишком сильно, на поверхности изюма тоже живут дикие дрожжи, которые будут участвовать в процессе брожения);

дрожжи сухие ½ ч.л. без горки (около 1 г, если будете брать живые, то 3-4 г);

сахар 130 г.

Выход: 2,2-2,5 литра

Способ приготовления

Обрезать те части хлеба, где есть семена кориандра. Порезать на произвольные кубики. Подрумянить в духовке, прогретой до 180 ºС в течение 15-20 минут. Если вы хотите, чтобы в квасе была горчинка, то нужно, чтобы сухарики слегка подгорели.

Бородинский хлеб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить сухарики 3 литрами кипятка и дать остыть до теплого состояния. Процедить через дуршлаг и 4 слоя марли, отжать хлеб. Отжатый хлеб нам больше не понадобится.

Бородинский хлеб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить сахар, дрожжи, изюм, неплотно накрыть и оставить при комнатной температуре на 8-12 часов. Перелить в бутылку, не доливая 3-4 см до края, чтобы газам было куда выходить.

Приготовление кваса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Закрутить пробкой и поставить в холодильник на 10-12 часов. За это время квас наберется резкости и полностью охладится.

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