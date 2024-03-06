Як приготувати пиріг "Фитир по-єгипетськи" — покроковий рецепт з фото та відео

Рецепт смачного пирога Фитир по-єгипетськи із заварним кремом
Найсмачніший пиріг із домашнього листкового дріжджового тіста, яке готується дуже легко. При випіканні виходить безліч найтонших шарів, просочених вершковим маслом, а зверху пиріг покривається хрусткою скоринкою. Всередині ніжна начинка із заварного крему Магалябія.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- молоко тепле 200 г;
- яйце 1 шт.;
- борошно 330 г (скільки візьме тісто);
- цукор 1 ст.л.;
- сіль 0,5 ч.л.;
- дріжджі сухі 1 ч.л. без гірки;
- вершкове масло 160 г.
Для крему Магалябія:
- молоко 400 г;
- крохмаль 3 ст.л. (у цьому рецепті використовується кукурудзяний);
- цукор 120 г;
- яйце 1 шт.;
- ванільний цукор 10 г.
Для змащування:
- жовток 1 шт.;
- молоко 1 ст.
Спосіб приготування
Розчинити цукор та дріжджі в теплому молоці. Додати сіль, яйце, добре перемішати. Поступово просіюючи борошно, замісити м'яке еластичне тісто.
Вимісити тісто протягом 10 хвилин, намагайтеся не додавати багато борошна, щоб тісто не було забитим.
Розділити тісто на дві частини — одна трохи менша, інша трохи більша. Взяти одну частину тіста і розкотити дуже тонко, можна розтягнути руками. Щедро змастити вершковим маслом.
Згорнути в рол, а рол у равлик. Затягнути його в харчову плівку та прибрати в холодильник. Те ж саме зробити з другою частиною тіста. Залишити равлики в холодильнику на 3-4 години, масло за цей час добре схопиться.
Тим часом слід приготувати заварний крем Магалябія. Змішати яйце з крохмалем і цукром, додати трохи молока і перемішати до повної однорідності, щоб не було грудок крохмалю. Додати решту молока, поставити на вогонь і варити крем до загусання, постійно помішуючи. У готовий крем додати ванільний цукор, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити до охолодження.
Тепер займемося тістом, равлик поменше розкочуємо в коло діаметром 30-31 см. Викладаємо на пергамент, зверху викладаємо крем, що остигнув.
Другий равлик, який більше, розкотити в коло діаметром 35 см. Накрити його кремом, краї загорнути під перше коло тіста. Пиріг змастити жовтком, змішаним з 1 ст.л. молока. Зробити проколи виделкою по всій площі пирога. Випікати 35-40 хвилин в заздалегідь прогрітій до 180 °С духовці.
Якщо пиріг занадто швидко почне рум'янитися, можна прикрити його зверху фольгою. Пиріг можна їсти в теплому вигляді, а можна дочекатися, поки він охолоне і крем усередині загусне. Можете посипати зверху цукровою пудрою.
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