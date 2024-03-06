Як приготувати пиріг "Фитир по-єгипетськи" — покроковий рецепт з фото та відео

Пиріг із заварним кремом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Найсмачніший пиріг із домашнього листкового дріжджового тіста, яке готується дуже легко. При випіканні виходить безліч найтонших шарів, просочених вершковим маслом, а зверху пиріг покривається хрусткою скоринкою. Всередині ніжна начинка із заварного крему Магалябія.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

молоко тепле 200 г;

яйце 1 шт.;

борошно 330 г (скільки візьме тісто);

цукор 1 ст.л.;

сіль 0,5 ч.л.;

дріжджі сухі 1 ч.л. без гірки;

вершкове масло 160 г.

Для крему Магалябія:

молоко 400 г;

крохмаль 3 ст.л. (у цьому рецепті використовується кукурудзяний);

цукор 120 г;

яйце 1 шт.;

ванільний цукор 10 г.

Для змащування:

жовток 1 шт.;

молоко 1 ст.

Спосіб приготування

Розчинити цукор та дріжджі в теплому молоці. Додати сіль, яйце, добре перемішати. Поступово просіюючи борошно, замісити м'яке еластичне тісто.

Молоко та яйце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вимісити тісто протягом 10 хвилин, намагайтеся не додавати багато борошна, щоб тісто не було забитим.

Тісто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розділити тісто на дві частини — одна трохи менша, інша трохи більша. Взяти одну частину тіста і розкотити дуже тонко, можна розтягнути руками. Щедро змастити вершковим маслом.

Тісто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Згорнути в рол, а рол у равлик. Затягнути його в харчову плівку та прибрати в холодильник. Те ж саме зробити з другою частиною тіста. Залишити равлики в холодильнику на 3-4 години, масло за цей час добре схопиться.

Заварний крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тим часом слід приготувати заварний крем Магалябія. Змішати яйце з крохмалем і цукром, додати трохи молока і перемішати до повної однорідності, щоб не було грудок крохмалю. Додати решту молока, поставити на вогонь і варити крем до загусання, постійно помішуючи. У готовий крем додати ванільний цукор, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити до охолодження.

Пиріг на противень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер займемося тістом, равлик поменше розкочуємо в коло діаметром 30-31 см. Викладаємо на пергамент, зверху викладаємо крем, що остигнув.

Пиріг у духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Другий равлик, який більше, розкотити в коло діаметром 35 см. Накрити його кремом, краї загорнути під перше коло тіста. Пиріг змастити жовтком, змішаним з 1 ст.л. молока. Зробити проколи виделкою по всій площі пирога. Випікати 35-40 хвилин в заздалегідь прогрітій до 180 °С духовці.

Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо пиріг занадто швидко почне рум'янитися, можна прикрити його зверху фольгою. Пиріг можна їсти в теплому вигляді, а можна дочекатися, поки він охолоне і крем усередині загусне. Можете посипати зверху цукровою пудрою.

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