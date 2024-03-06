Как приготовить пирог "Фытыр по-египетски" — пошаговый рецепт с фото и видео

Пирог с заварным кремом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вкуснейший пирог из домашнего слоеного дрожжевого теста, которое готовится очень легко. При выпечке получается множество тончайших слоев, пропитанных сливочным маслом, а сверху пирог покрывается хрустящей корочкой. Внутри нежная начинка из заварного крема Магалябия.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

молоко теплое 200 г;

яйцо 1 шт.;

мука 330 г (сколько возьмет тесто);

сахар 1 ч.л.;

соль 0,5 ч.л.;

дрожжи сухие 1 ч.л. без горки;

сливочное масло 160 г.

Для крема Магалябия:

молоко 400 г;

крахмал 3 ст.л. (в этом рецепте используется кукурузный);

сахар 120 г;

яйцо 1 шт;

ванильный сахар 10 г.

Для смазывания:

желток 1 шт.;

молоко 1 ст.л.

Способ приготовления

Растворить сахар и дрожжи в теплом молоке. Добавить соль, яйцо, хорошо перемешать. Постепенно просеивая муку, замесить мягкое эластичное тесто.

Молоко и яйцо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вымесить тесто в течение 10 минут, старайтесь не добавлять много муки, чтобы тесто не было забитым.

Тесто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разделить тесто на две части – одна чуть поменьше, другая чуть побольше. Взять одну часть теста и раскатать ее очень тонко, можно растянуть руками. Щедро смазать сливочным маслом.

Тесто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Свернуть в ролл, а ролл в улитку. Затянуть ее в пищевую пленку и убрать в холодильник. То же самое сделать со второй частью теста. Оставить улиток в холодильнике на 3-4 часа, масло за это время хорошо схватится.

Заварной крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тем временем нужно приготовить заварной крем Магалябия. Смешать яйцо с крахмалом и сахаром, добавить немного молока и перемешать до полной однородности, чтобы не было комочков крахмала. Добавить остальное молоко, поставить на огонь и варить крем до загустения, постоянно помешивая. В готовый крем добавить ванильный сахар, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить до полного остывания.

Пирог на деко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь займемся тестом, улитку поменьше раскатываем в круг диаметром 30-31 см. Выкладываем на пергамент, сверху выкладываем остывший крем.

Пирог в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вторую улитку, которая побольше, раскатать в круг диаметром 35 см. Накрыть ее кремом, края завернуть под первый круг теста. Пирог смазать сверху желтком, смешанным с 1 ст.л. молока. Сделать проколы вилкой по всей площади пирога. Выпекать 35-40 минут в заранее прогретой до 180 °С духовке.

Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если пирог слишком быстро румянится, то можно прикрыть его сверху фольгой. Пирог можно кушать в теплом виде, а можно дождаться, пока он остынет и крем внутри загустеет. Можете посыпать сверху сахарной пудрой.

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