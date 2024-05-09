Як приготувати лінивий хачапурі до сніданку — простий покроковий рецепт

Рецепт смачного пирога з лавашу до сніданку — хачапурі для лінивих
Ви будете в захваті від цього пирога з лаваша. Мінімум зусиль, а який приголомшливий результат — виходить смачніше, ніж хачапурі. Радимо приготувати на сніданок.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- цибуля 1 шт;
- сир адигейський 150 г;
- сулугуні 150 г;
- молоко 100 г;
- вершкове масло 50 г + трохи для обсмажування цибулі та змащування форми;
- шпинат 120 г;
- лаваш 200 г;
- яйце 1 шт;
- цукор;
- сіль, чорний мелений перець.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати кубиками і обсмажити на вершковому маслі до прозорості додати шпинат і обсмажити ще 1-2 хвилини. Посолити і поперчити до смаку.
Адигейський сир та сир сулугуні натерти на тертці.
Молоко підігріти з вершковим маслом, щоб вершкове масло розтануло. Щедро змастити лаваш цією сумішшю. Викласти зверху сир, потім шпинат із цибулею.
Змастити форму вершковим маслом|мастилом|, викласти лаваш у форму. У молоко, що залишилося додати яйце, щіпку цукру, перемішати до однорідності. Залити пиріг.
Випікати 30 хвилин в духовці, заздалегідь прогрітій до 200 ºС.
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