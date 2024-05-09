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Рецепт смачного пирога з лавашу до сніданку — хачапурі для лінивих

9 травня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати лінивий хачапурі до сніданку — простий покроковий рецепт
Пиріг зі шпинатом. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ви будете в захваті від цього пирога з лаваша. Мінімум зусиль, а який приголомшливий результат — виходить смачніше, ніж хачапурі. Радимо приготувати на сніданок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • цибуля 1 шт;
  • сир адигейський 150 г;
  • сулугуні 150 г;
  • молоко 100 г;
  • вершкове масло 50 г + трохи для обсмажування цибулі та змащування форми;
  • шпинат 120 г;
  • лаваш 200 г;
  • яйце 1 шт;
  • цукор;
  • сіль, чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати кубиками і обсмажити на вершковому маслі до прозорості додати шпинат і обсмажити ще 1-2 хвилини. Посолити і поперчити до смаку.

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Цибуля на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Адигейський сир та сир сулугуні натерти на тертці.

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Шпинат та цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Молоко підігріти з вершковим маслом, щоб вершкове масло розтануло. Щедро змастити лаваш цією сумішшю. Викласти зверху сир, потім шпинат із цибулею.

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Приготування пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити форму вершковим маслом|мастилом|, викласти лаваш у форму. У молоко, що залишилося додати яйце, щіпку цукру, перемішати до однорідності. Залити пиріг.

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Приготування пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 30 хвилин в духовці, заздалегідь прогрітій до 200 ºС.

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий та смачний рецепт із лаваша.

Або ознайомтеся з рецептом смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода та борошно.

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