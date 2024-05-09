Як приготувати лінивий хачапурі до сніданку — простий покроковий рецепт

Пиріг зі шпинатом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ви будете в захваті від цього пирога з лаваша. Мінімум зусиль, а який приголомшливий результат — виходить смачніше, ніж хачапурі. Радимо приготувати на сніданок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

цибуля 1 шт;

сир адигейський 150 г;

сулугуні 150 г;

молоко 100 г;

вершкове масло 50 г + трохи для обсмажування цибулі та змащування форми;

шпинат 120 г;

лаваш 200 г;

яйце 1 шт;

цукор;

сіль, чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати кубиками і обсмажити на вершковому маслі до прозорості додати шпинат і обсмажити ще 1-2 хвилини. Посолити і поперчити до смаку.

Цибуля на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Адигейський сир та сир сулугуні натерти на тертці.

Шпинат та цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Молоко підігріти з вершковим маслом, щоб вершкове масло розтануло. Щедро змастити лаваш цією сумішшю. Викласти зверху сир, потім шпинат із цибулею.

Приготування пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити форму вершковим маслом|мастилом|, викласти лаваш у форму. У молоко, що залишилося додати яйце, щіпку цукру, перемішати до однорідності. Залити пиріг.

Приготування пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 30 хвилин в духовці, заздалегідь прогрітій до 200 ºС.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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