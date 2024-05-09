Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт вкусного пирога из лаваша к завтраку — хачапури для ленивых arrow

Рецепт вкусного пирога из лаваша к завтраку — хачапури для ленивых

9 мая 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить ленивый хачапури к завтраку — простой пошаговый рецепт
Пирог с шпинатом. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вы будете в полном восторге от этого пирога из лаваша. Минимум усилий, а какой потрясающий результат – получается вкуснее, чем хачапури. Советуем приготовить на завтрак

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • лук 1 шт;
  • сыр адыгейский 150 г;
  • сулугуни 150 г;
  • молоко 100 г;
  • сливочное масло 50 г + немного для обжаривания лука и смазывания формы;
  • шпинат 120 г;
  • лаваш 200 г;
  • яйцо 1 шт;
  • сахар;
  • соль, черный молотый перец. 

Способ приготовления 

Лук нарезать кубиками и обжарить на сливочном масле до прозрачности добавить шпинат и обжарить еще 1-2 минуты. Посолить и поперчить по вкусу. 

null
Лук на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Адыгейский сыр и сыр сулугуни натереть на терке. 

null
Шпинат и лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Молоко подогреть со сливочным маслом, чтобы сливочное масло растаяло. Щедро смазать лаваш этой смесью. Выложить сверху сыр, потом шпинат с луком.

null
Приготовление пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать форму сливочным маслом, выложить лаваш в форму. В оставшееся молоко добавить яйцо, щепотку сахара, перемешать до однородности. Залить пирог.

null
Приготовление пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 30 минут в духовке, заранее прогретой до 200 ºС.

null
Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстрый и вкусный рецепт из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.

лайфхаки
пирог
хачапури
рецепты
идея для завтрака
лаваш

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом