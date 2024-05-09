Как приготовить ленивый хачапури к завтраку — простой пошаговый рецепт

Пирог с шпинатом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вы будете в полном восторге от этого пирога из лаваша. Минимум усилий, а какой потрясающий результат – получается вкуснее, чем хачапури. Советуем приготовить на завтрак.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

лук 1 шт;

сыр адыгейский 150 г;

сулугуни 150 г;

молоко 100 г;

сливочное масло 50 г + немного для обжаривания лука и смазывания формы;

шпинат 120 г;

лаваш 200 г;

яйцо 1 шт;

сахар;

соль, черный молотый перец.

Способ приготовления

Лук нарезать кубиками и обжарить на сливочном масле до прозрачности добавить шпинат и обжарить еще 1-2 минуты. Посолить и поперчить по вкусу.

Лук на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Адыгейский сыр и сыр сулугуни натереть на терке.

Шпинат и лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Молоко подогреть со сливочным маслом, чтобы сливочное масло растаяло. Щедро смазать лаваш этой смесью. Выложить сверху сыр, потом шпинат с луком.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать форму сливочным маслом, выложить лаваш в форму. В оставшееся молоко добавить яйцо, щепотку сахара, перемешать до однородности. Залить пирог.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 30 минут в духовке, заранее прогретой до 200 ºС.

Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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