Как приготовить ленивый хачапури к завтраку — простой пошаговый рецепт

Рецепт вкусного пирога из лаваша к завтраку — хачапури для ленивых
Вы будете в полном восторге от этого пирога из лаваша. Минимум усилий, а какой потрясающий результат – получается вкуснее, чем хачапури. Советуем приготовить на завтрак.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- лук 1 шт;
- сыр адыгейский 150 г;
- сулугуни 150 г;
- молоко 100 г;
- сливочное масло 50 г + немного для обжаривания лука и смазывания формы;
- шпинат 120 г;
- лаваш 200 г;
- яйцо 1 шт;
- сахар;
- соль, черный молотый перец.
Способ приготовления
Лук нарезать кубиками и обжарить на сливочном масле до прозрачности добавить шпинат и обжарить еще 1-2 минуты. Посолить и поперчить по вкусу.
Адыгейский сыр и сыр сулугуни натереть на терке.
Молоко подогреть со сливочным маслом, чтобы сливочное масло растаяло. Щедро смазать лаваш этой смесью. Выложить сверху сыр, потом шпинат с луком.
Смазать форму сливочным маслом, выложить лаваш в форму. В оставшееся молоко добавить яйцо, щепотку сахара, перемешать до однородности. Залить пирог.
Выпекать 30 минут в духовке, заранее прогретой до 200 ºС.
Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.
Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстрый и вкусный рецепт из лаваша.
Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.
Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.
Читайте Новини.LIVE!