Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Рецепт смачного полтавського капусняка з квашеною капустою arrow

Рецепт смачного полтавського капусняка з квашеною капустою

23 травня 2024 16:59
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Полтавський капусняк з квашеною капустою — простий покроковий рецепт
Інгредієнти для капусняка. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ситний кислий капусняк з квашеної капусти по-полтавськи. Все просто, але є невелика хитрість, тому придивіться до цього рецепта, щоб дізнатись щось нове для себе.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • капуста квашена 1 кг;
  • кістки копчені;
  • вода 3 л;
  • картопля 4 шт.;
  • цибуля 1 шт.;
  • корінь петрушки 1 шт.;
  • перець духмяний;
  • сало 150 г;
  • помідори мелені 500 г;
  • сіль та перець до смаку. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зварити бульйон з копченими ребрами. До води додати цибулю, корінь петрушки та декілька горошин духмяного перцю. Одразу додаємо чотири цілі картоплі.

null
Копчені ребра. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Обсмажити шкварки, потім додати цибулю та разом все обсмажити. 

null
Цибуля та сало. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Додати перемелені помідори, все разом смажити 5 хвилин. Помідори можна замінити на томатний сік. 

null
Приготування засмажки. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Дістати картоплю з бульйона та зробити з нею пюре. Додати його до засмажки.

null
Приготування засмажки. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Засмажку протушкувати дві хвилини. Тепер з бульйона дістати кістки, додати квашену капусту, все перемішати. Якщо капуста має довгі смужки, її потрібно трохи нарізати. Варити до готовності. 

null
Приготування капусняка. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Додати сіль, чорний мелений перець та засмажку. Все перемішати. Варити дві хвилини й можна подавати. 

null
Приготування капусняка. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Також радимо ознайомитися з рецептом балканського супу з квасолею за 30 хвилин — особливо корисний вагітним та гіпертонікам.

Ще ми писали про рецепт пісного грибного супу з різними сортами квасолі та зеленим горошком або гороховий суп із копченостями — найідеальніший рецепт.

лайфхаки
рецепти
суп
квашена капуста
капусняк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ