Полтавський капусняк з квашеною капустою — простий покроковий рецепт

Рецепт смачного полтавського капусняка з квашеною капустою
Ситний кислий капусняк з квашеної капусти по-полтавськи. Все просто, але є невелика хитрість, тому придивіться до цього рецепта, щоб дізнатись щось нове для себе.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- капуста квашена 1 кг;
- кістки копчені;
- вода 3 л;
- картопля 4 шт.;
- цибуля 1 шт.;
- корінь петрушки 1 шт.;
- перець духмяний;
- сало 150 г;
- помідори мелені 500 г;
- сіль та перець до смаку.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити бульйон з копченими ребрами. До води додати цибулю, корінь петрушки та декілька горошин духмяного перцю. Одразу додаємо чотири цілі картоплі.
Обсмажити шкварки, потім додати цибулю та разом все обсмажити.
Додати перемелені помідори, все разом смажити 5 хвилин. Помідори можна замінити на томатний сік.
Дістати картоплю з бульйона та зробити з нею пюре. Додати його до засмажки.
Засмажку протушкувати дві хвилини. Тепер з бульйона дістати кістки, додати квашену капусту, все перемішати. Якщо капуста має довгі смужки, її потрібно трохи нарізати. Варити до готовності.
Додати сіль, чорний мелений перець та засмажку. Все перемішати. Варити дві хвилини й можна подавати.
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