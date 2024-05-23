Полтавський капусняк з квашеною капустою — простий покроковий рецепт

Інгредієнти для капусняка. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Ситний кислий капусняк з квашеної капусти по-полтавськи. Все просто, але є невелика хитрість, тому придивіться до цього рецепта, щоб дізнатись щось нове для себе.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

Читайте також:

Вам знадобиться:

капуста квашена 1 кг;

кістки копчені;

вода 3 л;

картопля 4 шт.;

цибуля 1 шт.;

корінь петрушки 1 шт.;

перець духмяний;

сало 150 г;

помідори мелені 500 г;

сіль та перець до смаку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити бульйон з копченими ребрами. До води додати цибулю, корінь петрушки та декілька горошин духмяного перцю. Одразу додаємо чотири цілі картоплі.

Копчені ребра. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Обсмажити шкварки, потім додати цибулю та разом все обсмажити.

Цибуля та сало. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Додати перемелені помідори, все разом смажити 5 хвилин. Помідори можна замінити на томатний сік.

Приготування засмажки. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Дістати картоплю з бульйона та зробити з нею пюре. Додати його до засмажки.

Приготування засмажки. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Засмажку протушкувати дві хвилини. Тепер з бульйона дістати кістки, додати квашену капусту, все перемішати. Якщо капуста має довгі смужки, її потрібно трохи нарізати. Варити до готовності.

Приготування капусняка. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Додати сіль, чорний мелений перець та засмажку. Все перемішати. Варити дві хвилини й можна подавати.

Приготування капусняка. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Також радимо ознайомитися з рецептом балканського супу з квасолею за 30 хвилин — особливо корисний вагітним та гіпертонікам.

Ще ми писали про рецепт пісного грибного супу з різними сортами квасолі та зеленим горошком або гороховий суп із копченостями — найідеальніший рецепт.