Полтавский капустник с квашеной капустой — простой пошаговый рецепт

Рецепт вкусного полтавского капустника с квашеной капустой
Сытный кислый капустник из квашеной капусты по-полтавски. Все просто, но есть небольшая хитрость, поэтому присмотритесь к этому рецепту, чтобы узнать что-то новое для себя.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- капуста квашеная 1 кг;
- кости копченые;
- вода 3 л;
- картофель 4 шт;
- лук 1 шт;
- корень петрушки 1 шт;
- перец душистый;
- сало 150 г;
- помидоры молотые 500 г;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить бульон с копчеными ребрами. К воде добавить лук, корень петрушки и несколько горошин душистого перца. Сразу добавляем четыре целых картофеля.
Обжарить шкварки, затем добавить лук и вместе обжарить.
Добавить перемолотые помидоры, все жарить 5 минут. Помидоры можно заменить на томатный сок.
Достать картофель из бульона и сделать из него пюре. Добавить его в зажарку.
Зажарку протушите две минуты. Теперь из бульона достать кости, добавить квашеную капусту, все перемешать. Если у капусты длинные полоски, ее нужно немного нарезать. Варить до готовности.
Добавить соль, черный молотый перец и зажарку. Всё перемешать. Варить две минуты и можно подавать.
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