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Рецепт вкусного полтавского капустника с квашеной капустой

23 мая 2024 16:59
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Полтавский капустник с квашеной капустой — простой пошаговый рецепт
Ингредиенты для капустника. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сытный кислый капустник из квашеной капусты по-полтавски. Все просто, но есть небольшая хитрость, поэтому присмотритесь к этому рецепту, чтобы узнать что-то новое для себя.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • капуста квашеная 1 кг;
  • кости копченые;
  • вода 3 л;
  • картофель 4 шт;
  • лук 1 шт;
  • корень петрушки 1 шт;
  • перец душистый;
  • сало 150 г;
  • помидоры молотые 500 г;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить бульон с копчеными ребрами. К воде добавить лук, корень петрушки и несколько горошин душистого перца. Сразу добавляем четыре целых картофеля.

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Копченые ребра. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Обжарить шкварки, затем добавить лук и вместе обжарить.

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Лук и сало. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Добавить перемолотые помидоры, все жарить 5 минут. Помидоры можно заменить на томатный сок.

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Приготовление зажарки. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Достать картофель из бульона и сделать из него пюре. Добавить его в зажарку.

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Приготовление зажарки. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Зажарку протушите две минуты. Теперь из бульона достать кости, добавить квашеную капусту, все перемешать. Если у капусты длинные полоски, ее нужно немного нарезать. Варить до готовности.

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Приготовление капустника. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Добавить соль, черный молотый перец и зажарку. Всё перемешать. Варить две минуты и можно подавать.

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Приготовление капустника. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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лайфхаки
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суп
квашенная капуста
капустняк

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