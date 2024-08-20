Смачний та корисний сніданок з рису та яєць — покроковий рецепт

Сніданок з рисом. Фото: YouTube @TianaUA

Якщо ви шукаєте швидкий, поживний та смачний сніданок, цей рецепт саме для вас. Всього два простих інгредієнти — рис та яйця — і ви отримаєте ситну страву, яка зарядить енергією на цілий день. Легкий у приготуванні та корисний для здоров'я, цей сніданок стане вашим улюбленим вибором для ранкового прийому їжі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ТІАНА готувати просто.

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Вам знадобиться:

рис 1 склянка + вода 2 склянки;

сіль;

перець;

суміш трав;

4 яйця;

петрушка;

сметана 60 г;

помідори 200 г;

борошно 40 г;

соняшникова олія 1 столова ложка.

Спосіб приготування

До вареного рису додати яйця, зелень та помідори.

Рис та овочі. Фото: YouTube @TianaUA

Все перемішати, додати сіль, спеції, сметану та борошно.

Рис та яйця. Фото: YouTube @TianaUA

Викласти цю массу на пательню, готувати під кришкою протягом 20 хвилин.

Рис та яйця. Фото: YouTube @TianaUA

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