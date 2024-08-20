Смачний та корисний сніданок з рису та яєць — покроковий рецепт

Рецепт смачного та корисного сніданку — знадобиться рис та яйця
Якщо ви шукаєте швидкий, поживний та смачний сніданок, цей рецепт саме для вас. Всього два простих інгредієнти — рис та яйця — і ви отримаєте ситну страву, яка зарядить енергією на цілий день. Легкий у приготуванні та корисний для здоров'я, цей сніданок стане вашим улюбленим вибором для ранкового прийому їжі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі ТІАНА готувати просто.
Вам знадобиться:
- рис 1 склянка + вода 2 склянки;
- сіль;
- перець;
- суміш трав;
- 4 яйця;
- петрушка;
- сметана 60 г;
- помідори 200 г;
- борошно 40 г;
- соняшникова олія 1 столова ложка.
Спосіб приготування
До вареного рису додати яйця, зелень та помідори.
Все перемішати, додати сіль, спеції, сметану та борошно.
Викласти цю массу на пательню, готувати під кришкою протягом 20 хвилин.
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