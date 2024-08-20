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Рецепт вкусного и полезного завтрака — понадобится рис и яйца

20 августа 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусный и полезный завтрак из риса и яиц – пошаговый рецепт
Завтрак с рисом. Фото: YouTube @TianaUA
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если вы ищете быстрый, питательный и вкусный завтрак, этот рецепт для вас. Всего два простых ингредиента — рис и яйца — и вы получите сытное блюдо, которое зарядит энергией на целый день. Легкий в приготовлении и полезный для здоровья, завтрак станет вашим любимым выбором для утреннего приема пищи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ТИАНА готовить просто.

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Вам понадобится:

  • рис 1 стакан + вода 2 стакана;
  • соль;
  • перец;
  • смесь трав;
  • 4 яйца;
  • петрушка;
  • сметана 60 г;
  • помидоры 200 г;
  • мука 40 г;
  • подсолнечное масло 1 столовая ложка.

Способ приготовления

К вареному рису добавить яйца, зелень и помидоры.

что приготовить на завтрак
Рис и овощи. Фото: YouTube @TianaUA

Все перемешать, добавить соль, специи, сметану и муку.

завтрак с рисом и яйцом
Рис и яйца. Фото: YouTube @TianaUA

Выложить эту массу на сковороду, готовить под крышкой в течение 20 минут.

рецепт риса с яйцами
Рис и яйца. Фото: YouTube @TianaUA

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

рецепты Завтрак рис яйца идея для завтрака

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