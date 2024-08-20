Вкусный и полезный завтрак из риса и яиц – пошаговый рецепт

Завтрак с рисом. Фото: YouTube @TianaUA

Если вы ищете быстрый, питательный и вкусный завтрак, этот рецепт для вас. Всего два простых ингредиента — рис и яйца — и вы получите сытное блюдо, которое зарядит энергией на целый день. Легкий в приготовлении и полезный для здоровья, завтрак станет вашим любимым выбором для утреннего приема пищи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ТИАНА готовить просто.

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Вам понадобится:

рис 1 стакан + вода 2 стакана;

соль;

перец;

смесь трав;

4 яйца;

петрушка;

сметана 60 г;

помидоры 200 г;

мука 40 г;

подсолнечное масло 1 столовая ложка.

Способ приготовления

К вареному рису добавить яйца, зелень и помидоры.

Рис и овощи. Фото: YouTube @TianaUA

Все перемешать, добавить соль, специи, сметану и муку.

Рис и яйца. Фото: YouTube @TianaUA

Выложить эту массу на сковороду, готовить под крышкой в течение 20 минут.

Рис и яйца. Фото: YouTube @TianaUA

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