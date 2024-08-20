Вкусный и полезный завтрак из риса и яиц – пошаговый рецепт

Рецепт вкусного и полезного завтрака — понадобится рис и яйца
Если вы ищете быстрый, питательный и вкусный завтрак, этот рецепт для вас. Всего два простых ингредиента — рис и яйца — и вы получите сытное блюдо, которое зарядит энергией на целый день. Легкий в приготовлении и полезный для здоровья, завтрак станет вашим любимым выбором для утреннего приема пищи.
Рецепт опубликовали на YouTube канале ТИАНА готовить просто.
Вам понадобится:
- рис 1 стакан + вода 2 стакана;
- соль;
- перец;
- смесь трав;
- 4 яйца;
- петрушка;
- сметана 60 г;
- помидоры 200 г;
- мука 40 г;
- подсолнечное масло 1 столовая ложка.
Способ приготовления
К вареному рису добавить яйца, зелень и помидоры.
Все перемешать, добавить соль, специи, сметану и муку.
Выложить эту массу на сковороду, готовить под крышкой в течение 20 минут.
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