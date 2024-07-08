Легкий рецепт торта снікерс, з арахісом та бісквітом — покроковий рецепт

Рецепт смачного торта Снікерс — шоколадний бісквіт та арахіс у карамелі
Перевірений рецепт торта "снікерс". Цей десерт готується не складно, чудове поєднання шоколадного бісквіту, арахісу та карамелі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 150 г яйця (3 прим.);
- 80 г цукру (3 ст. л. з гіркою);
- 150 г чорного шоколаду;
- 100 г борошна (4 ст. л. з гіркою);
- 1 г солі (на кінчику ножа);
- цедра одного апельсина чи мандарину (за бажанням).
Для солоної карамелі з арахісом:
- 100 г цукру (4 ст. л. з гіркою);
- 120 мл вершків (жирність 30-35%) або 0,5 склянки об'ємом 250 мл;
- 50 г згущеного молока(1,5 ст. л.);
- 100 г вершкового масла (0,5 пачки);
- 50 г чорного шоколаду;
- 200 г обсмаженого арахісу (без шкірки);
- 2 г солі (щіпка).
Спосіб приготування
Спочатку займемося приготуванням бісквіту. Увімкніть духовку на 175 °С. Розтопіть шоколад у мікрохвильовій печі або на паровій бані.
З'єднайте яйця кімнатної температури із цедрою апельсина та розтопленим шоколадом, перемішайте до однорідної консистенції. Додайте цукор, знову перемішайте.
Борошно з'єднайте із сіллю та відправте до шоколадно-яєчної маси. Перемішайте. Викладіть пергамент на дно форми діаметром 22 см, краї форми промажте тонким шаром розм'якшеного вершкового масла.
Викладіть тісто у форму, розрівняйте. Відправте в розігріту до 175 °С духовку на 15 хвилин. Тепер приступимо до приготування карамелі. Відправте цукор у сотейник із товстим дном. Помішуйте, щоб цукор повністю розплавився.
Додайте в сотейник гарячі вершки - влийте їх тонким струмком і перемішайте. Додати згущене молоко. Залишіть масу на слабкому вогні на кілька хвилин, помішуючи. Зніміть із вогню, додайте шоколад. Перекладіть масу в мірну склянку, додайте вершкове масло|мастило|, пробийте занурювальним блендером до однорідної консистенції. Додати сіль. Горіхи обсмажте в розігрітій до 170 °С духовці 12-15 хвилин. Додайте горіхи до карамельно-шоколадної маси. Перемішайте. Дістаньте бісквіт із духовки, залиште на півгодини за кімнатної температури, щоб охолонув.
Вилийте поверх бісквіту шоколадну карамель із арахісом. Розрівняйте лопаткою і відправте в холодильник на 4-5 годин, щоб карамель стабілізувалася. Зніміть форму з торта – для цього прогрійте її борти побутовим феном.
Раніше ми писали про рецепт вафельного торта з карамельним кремом та арахісом без випічки — готується 10 хвилин.
Також радимо ознайомитися з рецептом полуничного торта без борошна — смачно та красиво.
Ще ми розповідали про дивовижний рецепт смачного мусового торта — покроковий опис фото та відео.
Читайте Новини.LIVE!