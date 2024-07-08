Легкий рецепт торта снікерс, з арахісом та бісквітом — покроковий рецепт

Торт "Снікерс". Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перевірений рецепт торта "снікерс". Цей десерт готується не складно, чудове поєднання шоколадного бісквіту, арахісу та карамелі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

150 г яйця (3 прим.);

80 г цукру (3 ст. л. з гіркою);

150 г чорного шоколаду;

100 г борошна (4 ст. л. з гіркою);

1 г солі (на кінчику ножа);

цедра одного апельсина чи мандарину (за бажанням).

Для солоної карамелі з арахісом:

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою);

120 мл вершків (жирність 30-35%) або 0,5 склянки об'ємом 250 мл;

50 г згущеного молока(1,5 ст. л.);

100 г вершкового масла (0,5 пачки);

50 г чорного шоколаду;

200 г обсмаженого арахісу (без шкірки);

2 г солі (щіпка).

Спосіб приготування

Спочатку займемося приготуванням бісквіту. Увімкніть духовку на 175 °С. Розтопіть шоколад у мікрохвильовій печі або на паровій бані.

Яйця та шоколад. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

З'єднайте яйця кімнатної температури із цедрою апельсина та розтопленим шоколадом, перемішайте до однорідної консистенції. Додайте цукор, знову перемішайте.

Приготування бісквіту. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Борошно з'єднайте із сіллю та відправте до шоколадно-яєчної маси. Перемішайте. Викладіть пергамент на дно форми діаметром 22 см, краї форми промажте тонким шаром розм'якшеного вершкового масла.

Приготування глазурі. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Викладіть тісто у форму, розрівняйте. Відправте в розігріту до 175 °С духовку на 15 хвилин. Тепер приступимо до приготування карамелі. Відправте цукор у сотейник із товстим дном. Помішуйте, щоб цукор повністю розплавився.

Арахіс та шоколад. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додайте в сотейник гарячі вершки - влийте їх тонким струмком і перемішайте. Додати згущене молоко. Залишіть масу на слабкому вогні на кілька хвилин, помішуючи. Зніміть із вогню, додайте шоколад. Перекладіть масу в мірну склянку, додайте вершкове масло|мастило|, пробийте занурювальним блендером до однорідної консистенції. Додати сіль. Горіхи обсмажте в розігрітій до 170 °С духовці 12-15 хвилин. Додайте горіхи до карамельно-шоколадної маси. Перемішайте. Дістаньте бісквіт із духовки, залиште на півгодини за кімнатної температури, щоб охолонув.

Торт снікерс. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Вилийте поверх бісквіту шоколадну карамель із арахісом. Розрівняйте лопаткою і відправте в холодильник на 4-5 годин, щоб карамель стабілізувалася. Зніміть форму з торта – для цього прогрійте її борти побутовим феном.

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