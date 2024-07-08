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Рецепт смачного торта Снікерс — шоколадний бісквіт та арахіс у карамелі

8 липня 2024 20:45
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Легкий рецепт торта снікерс, з арахісом та бісквітом — покроковий рецепт
Торт "Снікерс". Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Перевірений рецепт торта "снікерс". Цей десерт готується не складно, чудове поєднання шоколадного бісквіту, арахісу та карамелі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

  • 150 г яйця (3 прим.);
  • 80 г цукру (3 ст. л. з гіркою);
  • 150 г чорного шоколаду;
  • 100 г борошна (4 ст. л. з гіркою);
  • 1 г солі (на кінчику ножа);
  • цедра одного апельсина чи мандарину (за бажанням).

Для солоної карамелі з арахісом:

  • 100 г цукру (4 ст. л. з гіркою);
  • 120 мл вершків (жирність 30-35%) або 0,5 склянки об'ємом 250 мл;
  • 50 г згущеного молока(1,5 ст. л.);
  • 100 г вершкового масла (0,5 пачки);
  • 50 г чорного шоколаду;
  • 200 г обсмаженого арахісу (без шкірки);
  • 2 г солі (щіпка).

Спосіб приготування

Спочатку займемося приготуванням бісквіту. Увімкніть духовку на 175 °С. Розтопіть шоколад у мікрохвильовій печі або на паровій бані.

рецепт шоколадного торта
Яйця та шоколад. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

З'єднайте яйця кімнатної температури із цедрою апельсина та розтопленим шоколадом, перемішайте до однорідної консистенції. Додайте цукор, знову перемішайте.

рецепт шоколадного бісквіту
Приготування бісквіту. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Борошно з'єднайте із сіллю та відправте до шоколадно-яєчної маси. Перемішайте. Викладіть пергамент на дно форми діаметром 22 см, краї форми промажте тонким шаром розм'якшеного вершкового масла.

рецепт шоколадної глазурі
Приготування глазурі. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Викладіть тісто у форму, розрівняйте. Відправте в розігріту до 175 °С духовку на 15 хвилин. Тепер приступимо до приготування карамелі. Відправте цукор у сотейник із товстим дном. Помішуйте, щоб цукор повністю розплавився.

рецепт торта з арахісом
Арахіс та шоколад. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додайте в сотейник гарячі вершки - влийте їх тонким струмком і перемішайте. Додати згущене молоко. Залишіть масу на слабкому вогні на кілька хвилин, помішуючи. Зніміть із вогню, додайте шоколад. Перекладіть масу в мірну склянку, додайте вершкове масло|мастило|, пробийте занурювальним блендером до однорідної консистенції. Додати сіль. Горіхи обсмажте в розігрітій до 170 °С духовці 12-15 хвилин. Додайте горіхи до карамельно-шоколадної маси. Перемішайте. Дістаньте бісквіт із духовки, залиште на півгодини за кімнатної температури, щоб охолонув.

шкідливий торт снікерс рецепт
Торт снікерс. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Вилийте поверх бісквіту шоколадну карамель із арахісом. Розрівняйте лопаткою і відправте в холодильник на 4-5 годин, щоб карамель стабілізувалася. Зніміть форму з торта – для цього прогрійте її борти побутовим феном.

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Також радимо ознайомитися з рецептом полуничного торта без борошна — смачно та красиво.

Ще ми розповідали про дивовижний рецепт смачного мусового торта — покроковий опис фото та відео.

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