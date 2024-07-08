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Рецепт вкусного торта Сникерс — шоколадный бисквит и арахис в карамели

8 июля 2024 20:45
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Легкий рецепт торта сникерс, с арахисом и бисквитом — пошаговый рецепт
Торт "сникерс". Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Проверенный рецепт торта "сникерс". Этот десерт готовится не сложно, прекрасное сочетание шоколадного бисквита, арахиса и карамели. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам понадобится: 

  • 150 г яйца (3 шт.);
  • 80 г сахара (3 ст. л. с горкой);
  • 150 г черного шоколада;
  • 100 г муки (4 ст. л. с горкой);
  • 1 г соли (на кончике ножа);
  • цедра одного апельсина или мандарина (по желанию).

Для соленой карамели с арахисом:

  • 100 г сахара (4 ст. л. с горкой);
  • 120 мл сливок (жирность 30-35%) или 0,5 стакана объемом 250 мл;
  • 50 г сгущенного молока (1,5 ст. л.);
  • 100 г сливочного масла (0,5 пачки);
  • 50 г черного шоколада;
  • 200 г обжаренного арахиса (без кожуры);
  • 2 г соли (щепотка). 

Способ приготовления 

Сначала займемся приготовлением бисквита. Включите духовку на 175 °С. Растопите шоколад в микроволновке или на паровой бане.

рецепт шоколадного торта
Яйца и шоколад. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Соедините яйца комнатной температуры с цедрой апельсина и растопленным шоколадом, перемешайте до однородной консистенции. Добавьте сахар, снова перемешайте.

рецепт шоколадного бисквита
Приготовление бисквита. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Муку соедините с солью и отправьте к шоколадно-яичной массе. Перемешайте. Выложите пергамент на дно формы диаметром 22 см, края формы промажьте тонким слоем размягченного сливочного масла.  

рецепт шоколадной глазури
Приготовление глазури. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выложите тесто в форму, разровняйте. Отправьте в разогретую до 175°С духовку на 15 минут. Теперь приступим к приготовлению карамели. Отправьте сахар в сотейник с толстым дном. Помешивайте, чтобы сахар полностью расплавился.

рецепт торта с арахисом
Арахис и шоколад. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте в сотейник горячие сливки – влейте их тонкой струйкой и перемешайте. Добавьте сгущенное молоко. Оставьте массу на слабом огне на несколько минут, помешивая. Снимите с огня, добавьте шоколад. Переложите массу в мерный стакан, добавьте сливочное масло, пробейте погружным блендером до однородной консистенции. Добавьте соль. Орехи обжарьте в разогретой до 170°С духовке 12-15 минут. Добавьте орехи в карамельно-шоколадную массу. Перемешайте. Достаньте бисквит из духовки, оставьте на полчаса при комнатной температуре, чтобы остыл.

школадный торт сникерс рецепт
Торт сникерс. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Вылейте поверх бисквита шоколадную карамель с арахисом. Разровняйте лопаткой и отправьте в холодильник на 4-5 часов, чтобы карамель стабилизировалась. Снимите форму с торта – для этого прогрейте ее борта бытовым феном.

Раньше мы писали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки — готовится 10 минут.

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