Легкий рецепт торта сникерс, с арахисом и бисквитом — пошаговый рецепт

Рецепт вкусного торта Сникерс — шоколадный бисквит и арахис в карамели
Проверенный рецепт торта "сникерс". Этот десерт готовится не сложно, прекрасное сочетание шоколадного бисквита, арахиса и карамели.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 150 г яйца (3 шт.);
- 80 г сахара (3 ст. л. с горкой);
- 150 г черного шоколада;
- 100 г муки (4 ст. л. с горкой);
- 1 г соли (на кончике ножа);
- цедра одного апельсина или мандарина (по желанию).
Для соленой карамели с арахисом:
- 100 г сахара (4 ст. л. с горкой);
- 120 мл сливок (жирность 30-35%) или 0,5 стакана объемом 250 мл;
- 50 г сгущенного молока (1,5 ст. л.);
- 100 г сливочного масла (0,5 пачки);
- 50 г черного шоколада;
- 200 г обжаренного арахиса (без кожуры);
- 2 г соли (щепотка).
Способ приготовления
Сначала займемся приготовлением бисквита. Включите духовку на 175 °С. Растопите шоколад в микроволновке или на паровой бане.
Соедините яйца комнатной температуры с цедрой апельсина и растопленным шоколадом, перемешайте до однородной консистенции. Добавьте сахар, снова перемешайте.
Муку соедините с солью и отправьте к шоколадно-яичной массе. Перемешайте. Выложите пергамент на дно формы диаметром 22 см, края формы промажьте тонким слоем размягченного сливочного масла.
Выложите тесто в форму, разровняйте. Отправьте в разогретую до 175°С духовку на 15 минут. Теперь приступим к приготовлению карамели. Отправьте сахар в сотейник с толстым дном. Помешивайте, чтобы сахар полностью расплавился.
Добавьте в сотейник горячие сливки – влейте их тонкой струйкой и перемешайте. Добавьте сгущенное молоко. Оставьте массу на слабом огне на несколько минут, помешивая. Снимите с огня, добавьте шоколад. Переложите массу в мерный стакан, добавьте сливочное масло, пробейте погружным блендером до однородной консистенции. Добавьте соль. Орехи обжарьте в разогретой до 170°С духовке 12-15 минут. Добавьте орехи в карамельно-шоколадную массу. Перемешайте. Достаньте бисквит из духовки, оставьте на полчаса при комнатной температуре, чтобы остыл.
Вылейте поверх бисквита шоколадную карамель с арахисом. Разровняйте лопаткой и отправьте в холодильник на 4-5 часов, чтобы карамель стабилизировалась. Снимите форму с торта – для этого прогрейте ее борта бытовым феном.
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