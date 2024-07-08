Легкий рецепт торта сникерс, с арахисом и бисквитом — пошаговый рецепт

Торт "сникерс". Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Проверенный рецепт торта "сникерс". Этот десерт готовится не сложно, прекрасное сочетание шоколадного бисквита, арахиса и карамели.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

150 г яйца (3 шт.);

80 г сахара (3 ст. л. с горкой);

150 г черного шоколада;

100 г муки (4 ст. л. с горкой);

1 г соли (на кончике ножа);

цедра одного апельсина или мандарина (по желанию).

Для соленой карамели с арахисом:

100 г сахара (4 ст. л. с горкой);

120 мл сливок (жирность 30-35%) или 0,5 стакана объемом 250 мл;

50 г сгущенного молока (1,5 ст. л.);

100 г сливочного масла (0,5 пачки);

50 г черного шоколада;

200 г обжаренного арахиса (без кожуры);

2 г соли (щепотка).

Способ приготовления

Сначала займемся приготовлением бисквита. Включите духовку на 175 °С. Растопите шоколад в микроволновке или на паровой бане.

Яйца и шоколад. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Соедините яйца комнатной температуры с цедрой апельсина и растопленным шоколадом, перемешайте до однородной консистенции. Добавьте сахар, снова перемешайте.

Приготовление бисквита. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Муку соедините с солью и отправьте к шоколадно-яичной массе. Перемешайте. Выложите пергамент на дно формы диаметром 22 см, края формы промажьте тонким слоем размягченного сливочного масла.

Приготовление глазури. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выложите тесто в форму, разровняйте. Отправьте в разогретую до 175°С духовку на 15 минут. Теперь приступим к приготовлению карамели. Отправьте сахар в сотейник с толстым дном. Помешивайте, чтобы сахар полностью расплавился.

Арахис и шоколад. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте в сотейник горячие сливки – влейте их тонкой струйкой и перемешайте. Добавьте сгущенное молоко. Оставьте массу на слабом огне на несколько минут, помешивая. Снимите с огня, добавьте шоколад. Переложите массу в мерный стакан, добавьте сливочное масло, пробейте погружным блендером до однородной консистенции. Добавьте соль. Орехи обжарьте в разогретой до 170°С духовке 12-15 минут. Добавьте орехи в карамельно-шоколадную массу. Перемешайте. Достаньте бисквит из духовки, оставьте на полчаса при комнатной температуре, чтобы остыл.

Торт сникерс. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Вылейте поверх бисквита шоколадную карамель с арахисом. Разровняйте лопаткой и отправьте в холодильник на 4-5 часов, чтобы карамель стабилизировалась. Снимите форму с торта – для этого прогрейте ее борта бытовым феном.

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