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Рецепт смачної качки — безпрограшний варіант на святковий стіл

8 грудня 2024 20:02
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ідеальна качка на святковий стіл — рецепт, який всім сподобається
Запечена качка. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете здивувати гостей на свята? Цей рецепт качки — саме те, що потрібно! Ідеальне поєднання спецій і техніка приготування зроблять вашу страву не лише смачною, але й незабутньою. Таким самим чином, можна зробити і цілу качку, але маринувати її краще звечора. І запікати зазвичай потрібно в рукаві або гусятниці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться: 

  • качка — 1 шт. (у цьому рецепті 2.5 кг);
  • яблуко — 2 шт.;
  • груша — 1 шт.;
  • гірчиця в зернах — 2 ст.л.;
  • сіль — 20 г;
  • паприка — 1 ч.л.;
  • суха аджика або перець;
  • приправа за смаком. 

Спосіб приготування 

Качку порізати на шматочки, додати сіль, паприку або інші улюблені спеції.

як смачно запекти качку
Ціла качка. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також додати гірчицю в зернах, все перемішати та залишити в холодильнику на пару годин, але краще на цілу ніч. 

рецепт смачної качки на новий рік
Качка та спеції. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізати яблуко та грушу. У форму для запікання викласти шарами нарізані яблука, грушу та качку. Додати 150-200 мл. води.

рецепт смачної качки на новий рік 2025
Качка з яблуками. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накрити кришкою. Запікати при 200 ºС протягом 2,5-3 годин. 

рецепт запеченої качки на новий рік 2025
Качка з гарніром. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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