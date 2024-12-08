Ідеальна качка на святковий стіл — рецепт, який всім сподобається

Рецепт смачної качки — безпрограшний варіант на святковий стіл
Хочете здивувати гостей на свята? Цей рецепт качки — саме те, що потрібно! Ідеальне поєднання спецій і техніка приготування зроблять вашу страву не лише смачною, але й незабутньою. Таким самим чином, можна зробити і цілу качку, але маринувати її краще звечора. І запікати зазвичай потрібно в рукаві або гусятниці.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- качка — 1 шт. (у цьому рецепті 2.5 кг);
- яблуко — 2 шт.;
- груша — 1 шт.;
- гірчиця в зернах — 2 ст.л.;
- сіль — 20 г;
- паприка — 1 ч.л.;
- суха аджика або перець;
- приправа за смаком.
Спосіб приготування
Качку порізати на шматочки, додати сіль, паприку або інші улюблені спеції.
Також додати гірчицю в зернах, все перемішати та залишити в холодильнику на пару годин, але краще на цілу ніч.
Нарізати яблуко та грушу. У форму для запікання викласти шарами нарізані яблука, грушу та качку. Додати 150-200 мл. води.
Накрити кришкою. Запікати при 200 ºС протягом 2,5-3 годин.
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