Ідеальна качка на святковий стіл — рецепт, який всім сподобається

Запечена качка. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Хочете здивувати гостей на свята? Цей рецепт качки — саме те, що потрібно! Ідеальне поєднання спецій і техніка приготування зроблять вашу страву не лише смачною, але й незабутньою. Таким самим чином, можна зробити і цілу качку, але маринувати її краще звечора. І запікати зазвичай потрібно в рукаві або гусятниці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

Читайте також:

Вам знадобиться:

качка — 1 шт. (у цьому рецепті 2.5 кг);

яблуко — 2 шт.;

груша — 1 шт.;

гірчиця в зернах — 2 ст.л.;

сіль — 20 г;

паприка — 1 ч.л.;

суха аджика або перець;

приправа за смаком.

Спосіб приготування

Качку порізати на шматочки, додати сіль, паприку або інші улюблені спеції.

Ціла качка. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також додати гірчицю в зернах, все перемішати та залишити в холодильнику на пару годин, але краще на цілу ніч.

Качка та спеції. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізати яблуко та грушу. У форму для запікання викласти шарами нарізані яблука, грушу та качку. Додати 150-200 мл. води.

Качка з яблуками. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накрити кришкою. Запікати при 200 ºС протягом 2,5-3 годин.

Качка з гарніром. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою матеріалів про Новий рік Змії 2025

Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії.

Також ми писали, що категорично не можна ставити на новорічний стіл на рік Змії-2025.

Ще ми розповідали, які десерти поставити на святковий стіл у рік Змії, щоби привернути багатство.